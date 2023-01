Tendances mondiales du marché des équipements de séchage et de durcissement du cannabis, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Tendances mondiales du marché des équipements de séchage et de durcissement du cannabis, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Selon Data Bridge Market Research, le marché des équipements de séchage et de séchage du cannabis était évalué à un million USD en 2021 et devrait atteindre 162,08 millions USD en 2029, enregistrant un TCAC de 10,20 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. C’est possible. Les rapports organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le cannabis est une plante qui a plusieurs usages thérapeutiques, notamment la douleur chronique, les nausées, la perte d’appétit et la perte de poids due à une maladie chronique . La légalité de l’ouverture et de l’exploitation de dispensaires de marijuana à des fins médicales est un sujet complexe qui nécessite un examen attentif. Bien que la production et la vente de cannabis dans les cliniques soient devenues une activité florissante, il y a quelques éléments à prendre en compte si vous décidez d’ouvrir votre propre clinique.

À l’avenir, le marché mondial des équipements de séchage et de curing du cannabis devrait croître rapidement, centré sur les pays émergents. L’acceptation croissante du cannabis médical est un facteur majeur de la croissance du marché des équipements de séchage et d’affinage du cannabis. Les composés du cannabis sont utilisés pour traiter une variété de maladies et de conditions médicales. La marijuana médicale est la même que la marijuana récréative, mais elle est prescrite uniquement pour des raisons médicales.

Obtenez un exemple de copie PDF de ce rapport (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-marijuana-drying-and-curing-equipment- marché

Dynamique du marché des équipements de séchage et de durcissement de la marijuana

chauffeur

De plus en plus de pays légalisent la marijuana à des fins médicales et récréatives.

L’industrie florissante de la production de cannabis stimule la demande d’équipements de séchage et de traitement. Une tendance majeure de l’industrie sur le marché des équipements de séchage et de traitement du cannabis est l’augmentation des dépenses de R&D pour le développement d’équipements.

Légalisation généralisée de la marijuana

La demande mondiale de cannabis devrait augmenter, entraînant de nouvelles perspectives économiques et des investissements dans la construction d’installations de culture et de biens d’équipement pour le séchage et la transformation du cannabis. La demande croissante de cannabis haut de gamme et fort devrait stimuler la demande d’équipements technologiquement améliorés capables d’accélérer le processus de séchage.

Augmentation de la consommation de marijuana médicale

La popularité croissante de la culture du cannabis stimulera la demande pour ces appareils utilisant plusieurs technologies. De plus, la demande croissante des consommateurs pour du cannabis de qualité supérieure à faible teneur en eau, moins d’odeur désagréable et plus d’ingrédients actifs soutiendra l’expansion du marché.

Possibilité

La demande d’équipement de séchage et de salaison a considérablement augmenté au Canada en raison de la légalisation de la marijuana récréative, de la consommation croissante de cannabis et de la demande croissante de cannabis comestible. De plus, les producteurs de mauvaises herbes tels qu’Aurora Cannabis et Canopy Growth envisagent d’étendre leur capacité de croissance, ce qui aidera le marché à se développer au cours de la période de prévision.

Limite/Défi

Le séchage et l’affinage du cannabis sont une étape importante après la récolte, car ils ont un impact majeur sur la saveur et la qualité globale de la récolte. De plus, des méthodes de contrôle de qualité strictes lors de la culture du cannabis orientent le marché mondial des équipements de séchage et de curing du cannabis. Cependant, les coûts de démarrage élevés des équipements de séchage et de séchage du cannabis pourraient limiter la croissance future du marché mondial.

Accédez au rapport PDF complet de 350 pages @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-marijuana-drying-and-curing-equipment-market

Analyse régionale du marché Équipement de séchage et de durcissement du cannabis:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des équipements de séchage et de durcissement du cannabis détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Dimensionnement du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Profil du client

Section 11 : Marchés d’utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Avenant

Obtenez notre catalogue détaillé @ pour plus d’informations.

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-marijuana-drying-and-curing-equipment-market

Les principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de séchage et de traitement du cannabis comprennent:

Cann Drying Systems, LLC (en anglais)

Darwin Chambers (États-Unis)

Environnement Contrôlé Ltée (Canada)

Séchage automatique (États-Unis)

YOFUMO Technologies (États-Unis)

Dhydra Technologies inc. (Canada)

EnWave Corporation (Canada)

Solutions de séchage HARTER (Allemagne)

Groupe de solutions protéiques (États-Unis)

Tikoun Olam (Israël)

Canopy Growth Corporation (Canada)

Aphria, Inc. (Canada)

Organigram Holdings, Inc. (Canada)

Aurora Cannabis Inc. (Canada)

Groupe Cronos (Canada)

Maricann Inc. (Canada)

Tilray Brands Inc. (États-Unis)

Couverture du marché mondial des équipements de séchage et de durcissement du cannabis

Le marché des équipements de séchage et de séchage du cannabis est segmenté en fonction du type, du produit et de l’application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sortes

Traitement médical

décontractée

produit

Pétrole

bourgeon

teinture

application

la douleur chronique

La démence

un cancer

Autre

Parcourir les rapports associés :

Taille, part et opportunité du marché mondial de la bioimpression 3D https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de la bioimpression 3D

Taille, part et opportunité du marché mondial des robots chirurgicaux abdominaux https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des robots chirurgicaux abdominaux

Taille, part et opportunité du marché mondial des DME ambulatoires https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des DME ambulatoires

Taille, part et opportunité du marché mondial des équipements ambulatoires https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des équipements ambulatoires

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Data Bridge se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et novatrice, dotée d’une flexibilité inégalée et d’une approche intégrée. Nous sommes déterminés à tirer parti des meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision.

Nous contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com