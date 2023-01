Tendances mondiales du marché des biomarqueurs du cancer, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

D’après le nom lui-même, il est clair que les biomarqueurs du cancer sont des molécules biologiques utilisées pour identifier le cancer dans le corps. Les biomarqueurs du cancer sont utiles pour diagnostiquer les cellules cancéreuses dans une zone ou un organe spécifique du corps. Ces biomolécules sont collectées et analysées dans les selles, l’urine, les tissus tumoraux, le sang et d’autres échantillons de fluides corporels.

Le cancer est l’une des maladies les plus répandues dans le monde. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. Dans la plupart des cas, le cancer n’est diagnostiqué qu’à un stade avancé, ce qui rend très difficile la récupération de l’organisme. Cela a conduit à l’introduction de biomarqueurs dans la technologie de diagnostic. Les biomarqueurs du cancer gagnent en importance dans les pays en développement à mesure que la sensibilisation à leur sujet augmente dans les régions éloignées.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des biomarqueurs du cancer devrait enregistrer un TCAC de 13,11 % au cours de la période de prévision. Cela suggère que la taille du marché atteindra 11,66 milliards de dollars en 2021 et 51,14 milliards de dollars en 2029. Le « cancer du poumon » domine le segment de produits du marché des biomarqueurs du cancer en raison de la prévalence la plus élevée de cancer du poumon dans le monde par rapport aux autres types de cancer. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des biomarqueurs du cancer

chauffeur

augmentation des taux de cancer

L’augmentation rapide de la prévalence du cancer, en particulier du cancer du poumon, à travers le monde est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance de la valeur marchande. Des données récentes montrent que plus de 70 % des décès dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont causés par le cancer. En fait, 1 personne sur 6 a une forme de cancer.

Capacité R&D

L’augmentation des dépenses de R&D liées aux dispositifs et équipements médicaux, en particulier dans les pays développés et en développement, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les capacités de R&D pour la découverte de médicaments stimulent également le taux de croissance du marché.

Investissement du gouvernement dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement fédéral stimulera la croissance du marché. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé tirées par des entreprises publiques et privées, en particulier dans les pays en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives pour le marché des dispositifs de santé personnels.

En outre, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’adoption de produits technologiques dans les hôpitaux et l’augmentation des investissements dans le développement avancé soutenu par le gouvernement pour l’approbation de nouveaux médicaments liés aux biomarqueurs du cancer influencent positivement le taux de croissance du marché.

Possibilité

De plus , l’augmentation du financement public-privé pour des activités de recherche ciblées, l’ adoption croissante de la médecine personnalisée, la sensibilisation accrue des patients aux malignités et l’augmentation de l’innovation et du développement de produits tirés par les avancées technologiques mondiales élargiront encore les opportunités de revenus pour les acteurs du marché. La période de prévision est de : De 2022 à 2029. En outre, l’augmentation de la coopération stratégique, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de laboratoires, l’augmentation du taux d’acceptation des traitements contre le cancer dans les pays en développement et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance futur du marché.

Limite/Défi

D’autre part, les coûts élevés associés aux capacités de R&D, les infrastructures limitées et le manque de clarté sur plusieurs facteurs de base, y compris l’utilité des tests basés sur les biomarqueurs, devraient entraver la croissance du marché. De plus, le manque de régimes de remboursement favorables et de pénétration de la technologie dans les pays en développement, les défis techniques liés à la collecte et au stockage des échantillons, les menaces existantes d’échec du traitement du cancer et le manque d’infrastructures adéquates dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché. Période de prévision 2022 -2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des biomarqueurs du cancer sont Abbott Laboratories. (États-Unis), DiagnoCure Inc. (Canada), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Illumina, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Allemagne), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Agilent Technologies, Inc. ( États-Unis), Quest Diagnostics Incorporated. (États-Unis), Merck KGaA, (Allemagne), Hologic, Inc. (États-Unis), BD. (États-Unis), GlaxoSmithKline. (Royaume-Uni), Novartis AG (Suisse), Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis), Eli Lilly and Company (États-Unis), Pfizer, Inc. (États-Unis), Genomic Health, Inc. (États-Unis), bioMérieux SA (France), Astellas Pharma Inc. (Japon) et Myriad Genetics, Inc. (USA), etc.

Analyse régionale du marché Biomarqueurs du cancer:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des biomarqueurs du cancer détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Profil du client

Section 11 : Marchés d’utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Avenant

Portée du marché mondial des biomarqueurs du cancer

Le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en fonction du type, du type de cancer, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sortes

biomarqueurs génétiques

biomarqueurs protéiques

Autres biomarqueurs du cancer

En fonction du type, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en biomarqueurs génétiques, biomarqueurs protéiques et autres biomarqueurs du cancer.

type de cancer

cancer du sein

cancer du poumon

cancer de la prostate

cancer colorectal

leucémie

mélanome

cancer des ovaires

cancer du foie

cancer de l’estomac

autres types de cancer

En fonction du type de cancer, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, cancer hématologique, mélanome, cancer de l’ovaire, cancer du foie, cancer de l’estomac et autres types de cancer.

La technologie

technologie d’imagerie

technologie omique

Tests basés sur la cytogénétique

immunodosage

Basé sur la technologie, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en technologies d’imagerie, technologies omiques, tests basés sur la cytogénétique et immunoessais.

application

découverte et développement de médicaments

médecine personnalisée

Diagnostic

Autre

Sur la base des applications, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en découverte et développement de médicaments, médecine personnalisée, diagnostics et autres.

utilisateur final

hôpital

Institut académique et du cancer

centre de chirurgie ambulatoire

laboratoire de diagnostic

Le marché mondial des biomarqueurs du cancer est également segmenté en fonction des utilisateurs finaux dans les hôpitaux, les établissements universitaires et de recherche, les centres de chirurgie ambulatoire et les laboratoires de diagnostic.

