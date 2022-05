Tendances mondiales du marché des adjuvants pour béton, taille, part, croissance par prévision jusqu’en 2028

APERÇU DU MARCHÉ

Les adjuvants pour béton sont des produits chimiques qui sont ajoutés au béton pendant le processus de mélange pour améliorer les attributs particuliers du béton durci ou frais. Ces qualités améliorent la maniabilité du béton, ainsi que sa résistance et sa durabilité initiales et finales. Il améliore également la stabilité chimique et réduit la quantité d’eau dans le mélange. Les adjuvants pour béton protègent contre la corrosion tout en empêchant la fissuration et le retrait.

Obtenez un exemple de rapport à-https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00004666/

PORTÉE DU MARCHÉ

L ‘«analyse du marché mondial des adjuvants pour béton jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des adjuvants pour béton avec une segmentation détaillée du marché par type et utilisation finale. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des adjuvants pour béton et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Parlez à l’analyste au-https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00004666/

SEGMENTATION DU MARCHÉ

• Basé sur le type, le marché mondial des adjuvants pour béton est segmenté en superplastifiants, plastifiants normaux, accélérateurs, retardateurs, entraîneurs d’air, imperméabilisants, autres.

• Sur la base de l’utilisation finale, le marché est segmenté en commercial et résidentiel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteurs:

• La construction résidentielle a été stimulée par la croissance démographique, la migration des villes natales vers les grappes d’industries de services et la tendance à l’expansion de la famille nucléaire dans le monde. En outre, la diminution du rapport terres/population et la tendance à la hausse de la construction de bâtiments résidentiels de grande hauteur et de cantons ont alimenté l’utilisation d’adjuvants pour béton dans la construction résidentielle dans le monde entier.

• Le besoin d’adjuvants pour béton a augmenté parallèlement à l’augmentation de la demande d’infrastructures dans les pays en développement. De plus, la hausse des revenus de la classe moyenne et l’urbanisation croissante ont fait grimper la demande de bâtiments résidentiels et industriels à des niveaux sans précédent. En raison des demandes croissantes des gens et de leur désir d’améliorer la construction, le marché mondial des adjuvants pour béton s’est développé.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des adjuvants pour béton de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des adjuvants pour béton dans ces régions.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES ADDITIFS POUR BÉTON

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial. Peu d’entreprises ont déjà annoncé d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits. En plus de cela, les interdictions de voyager dans le monde imposées par les pays d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord affectent les collaborations commerciales et les opportunités de partenariats.

ACTEURS DU MARCHÉ

Le rapport couvre les développements clés du marché des adjuvants pour béton en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations.

Sika SA

BASF SE

GCP Applied Technologies, Inc.

RPM International, Inc.

Fosroc, Inc.

Mapei SpA

CHYRSO SAS

Rhein-Chemotechnik GmbH

Fonds Lonestar

CEMEX SAB de CV

Acheter le rapport sur-https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00004666/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876