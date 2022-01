Tendances mondiales du marché de l’IoT pour la surveillance de la chaîne du froid, part de marché, taille, croissance et prévisions de marché jusqu’en 2028

Le rapport IoT for Cold Chain Monitoring Industry fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché IoT pour la surveillance de la chaîne du froid est fournie pour le marché international, y compris l’historique de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

Un rapport d’étude de marché exclusif sur l’IoT pour la surveillance de la chaîne du froid fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché dans cinq régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. La segmentation du marché par type, application et région a été effectuée sur la base d’une analyse et d’une validation approfondies du marché grâce à des contributions primaires approfondies d’experts de l’industrie, des principaux leaders d’opinion des entreprises et des parties prenantes) et des recherches secondaires (associations mondiales / régionales, revues spécialisées). , livres blancs techniques, site Web de l’entreprise, dépôt de rapport annuel auprès de la SEC et bases de données payantes). En outre, le marché a été estimé en utilisant diverses méthodologies de recherche et un modèle statistique interne.

Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00019491/

L’Internet des objets (IoT) a transformé la chaîne d’approvisionnement des denrées périssables, l’utilisation croissante de systèmes de chaîne du froid intelligents pour gérer et fournir des données en direct sur la température et l’emplacement. Ainsi, l’exigence croissante de l’IoT pour la surveillance et la gestion de la chaîne du froid, ce facteur est susceptible de faire exploser la croissance du marché de l’IoT pour la surveillance de la chaîne du froid. La surveillance de la température compatible IoT permet de surveiller les marchandises plus facilement que les méthodes manuelles ou autres. Ainsi, l’utilisation croissante de l’IoT dans une surveillance de la chaîne du froid à travers le monde qui anticipe la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs du marché sont :

Aéris Communication

HC Technologies

Technologies Huawei

Connectivité Laird

Technologies Moschip Limitée

Société Roambée

Seidor États-Unis

SenseGiz Inc.,

Connectivité TE

Zebra Technologies

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le marché de l’IoT pour la surveillance de la chaîne du froid fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

ÉVALUER L’IMPACT DU COVID-19 sur l’IoT pour le marché de la surveillance de la chaîne du froid ? Visitez ici pour une copie PDF >> https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00019491/

Le marché mondial de l’IoT pour la surveillance de la chaîne du froid est segmenté en fonction du composant, de la taille de l’entreprise et de l’utilisateur final.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services.

Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché est segmenté en PME, grandes entreprises.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en soins de santé et pharmacie, vente au détail et CPG, aliments et boissons, produits chimiques, etc.

CADRE RÉGIONAL :

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de l’IoT pour la surveillance de la chaîne du froid en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2018 à 2028 pour cinq grandes régions. Le marché de l’IoT pour la surveillance de la chaîne du froid de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le marché IoT pour la surveillance de la chaîne du froid :

Amérique du Nord

L’Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Achetez une copie du rapport d’étude de marché IoT pour la surveillance de la chaîne du froid @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00019491/

Principales caractéristiques du rapport sur le marché de l’IoT pour la surveillance de la chaîne du froid :

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial IoT pour la surveillance de la chaîne du froid.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial de l’IoT pour la surveillance de la chaîne du froid, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Développer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, comme ainsi que ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits clients, la segmentation, la tarification et la distribution.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous spécialisons dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Les partenaires Insight

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876