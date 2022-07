Tendances mondiales du marché de l’agriculture verticale, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Le rapport sur le marché de l’agriculture verticale rassemble une étude détaillée des opportunités actuelles et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie de l’agriculture verticale. 2019 est l’année de référence tandis que 2018 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. L’aspect segmentation du marché minutieusement analysé dans ce document donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. Le meilleur rapport sur l’agriculture verticale comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Un rapport précieux sur le marché de l’agriculture verticale fournit des informations sur l’industrie afin que les entreprises ne négligent certainement rien. Le rapport prend en compte le type de marché, la taille de l’organisation, l’accessibilité sur site et le type d’organisation des utilisateurs finaux, ainsi que l’accessibilité au niveau mondial dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. . Pour produire un tel rapport d’étude de marché, il faut garder à l’esprit un éventail d’objectifs. Le rapport identifie et analyse également les tendances à l’intensification ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. La méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits peut également être analysée avec une étude de marché sur l’agriculture verticale.

L’agriculture a connu des progrès significatifs en termes de mécanisation agricole, de techniques d’irrigation et de facilité d’accès au crédit au fil des ans. Il sert actuellement d’épine dorsale de l’économie indienne, fournissant de la nourriture et des matières premières et offrant des opportunités d’emploi à une partie importante de la population. Malgré l’avènement de l’industrialisation et la croissance remarquable d’autres industries, l’agriculture continue de contribuer de manière significative au produit intérieur brut (PIB) du pays. Il s’agit principalement de cultiver des cultures et d’élever du bétail pour cultiver des produits alimentaires.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’agriculture verticale qui augmentait d’une valeur de 3,6 milliards en 2021 et devrait atteindre une valeur de 24,83 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 27,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’agriculture verticale sont :

Deere & Company (États-Unis)

CropMetrics LLC (Pays-Bas)

Trimble Navigation Limited (Australie)

CropX (États-Unis)

AgSmarts Inc (Inde)

AgSense, LLC (Inde)

AGCO Corporation (Autriche)

DICKEY-john (Royaume-Uni)

Compagnie Monsanto (Mexique)

Ag Leader Technology (États-Unis)

Farmers Edge (États-Unis)

GEOSYS (États-Unis)

Granulaire (États-Unis)

Gro Intelligence (États-Unis)

Proagrica (Royaume-Uni)

Fasal (Inde)

AGEYE Technologies (États-Unis)

HelioPas AI (Allemagne)

Faits saillants des facteurs clés suivants : Marché agricole vertical

Description de l’activité Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.



Stratégie d’entreprise Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise.



Analyse SWOT Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.



Historique de l’entreprise Progression des événements clés associés à l’entreprise.



Principaux produits et services Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.



Concurrents clés Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.



Sites et filiales importants Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.



Ratios financiers détaillés des 5 dernières années Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.



Table des matières – Principaux points clés

Aperçu

Résumé

Marché agricole vertical – Scénario des entreprises en démarrage

Agriculture verticale – Scénario d’entrée sur le marché de l’industrie

Forces verticales du marché agricole

Analyse stratégique

Agriculture verticale – par segmentation (taille du marché – millions de dollars / milliards de dollars)

Marché de l’agriculture verticale – Paysage de la concurrence par secteur / segment

Marché agricole vertical – Liste des entreprises clés par pays

Analyse de l’entreprise

annexe

Méthodologie

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché de l’agriculture verticale contient des réponses à vos questions suivantes

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché agricole vertical? Quels sont leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ? Quel était le statut du marché mondial de l’agriculture verticale du marché de l’agriculture verticale? Quels étaient la capacité, la valeur de la production, le coût et le bénéfice du marché de l’agriculture verticale? Quel est le statut actuel du marché de l’agriculture verticale de l’industrie de l’agriculture verticale? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché de l’agriculture verticale en tenant compte des applications et des types? Quelles sont les projections de l’industrie mondiale de l’agriculture verticale compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de la production ? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ? Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne de marché de l’agriculture verticale par matières premières en amont et industrie en aval ? Quel est l’impact économique sur l’industrie agricole verticale ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ? 8. Quels sont la dynamique du marché de l’agriculture verticale du marché de l’agriculture verticale? Quels sont les défis et les opportunités ? Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie agricole verticale ?

