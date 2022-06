Tendances mondiales du marché de la télésanté mentale, part de marché, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Les services de télésanté mentale sont souvent considérés comme le principal moyen de fournir des soins de santé aux personnes vivant dans les zones rurales et aux consommateurs dont la mobilité, le temps ou les options de transport sont limités. Pendant la pandémie de COVID-19, la télésanté mentale est devenue un élément essentiel des soins de santé.

Le segment des services devrait avoir la plus grande part de marché tout au long de la prévision en raison de facteurs contributifs tels que davantage de consultations virtuelles, les remboursements de téléconsultation par les politiques gouvernementales et l’augmentation du financement de la technologie. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la télésanté mentale était évalué à 109744,97 millions USD en 2021, et devrait en outre atteindre 710577,49 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 26,3% au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial de l’ automatisation de la pharmacie et taille du marché

Le marché de la télésanté mentale est segmenté en fonction des troubles mentaux, du type, du composant, du mode de prestation, de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Les troubles mentaux

Trouble panique

Trouble obsessionnel compulsif

La dépression

Trouble de stress post-traumatique

Sur la base des troubles mentaux, le marché de la télésanté mentale est segmenté en trouble panique, trouble obsessionnel-compulsif, dépression, trouble de stress post-traumatique.

Taper

Télépsychologie

Télépsychiatrie

Santé télécomportementale

Sur le type de base, le marché de la télésanté mentale est segmenté en télépsychologie, télépsychiatrie, télésanté comportementale, téléradiologie, téléconsultation, télé-USI, télé-AVC, télé-dermatologie, autres applications.

Composant

Prestations de service

Logiciel

Matériel

RPM

Temps réel

Sur le composant de base, le marché de la télésanté mentale est segmenté en services, logiciels, matériel. Le matériel est en outre sous-segmenté en glucomètres.

Mode de livraison

Mode de livraison basé sur le Web

Mode de livraison basé sur le cloud

Mode de livraison sur site

Sur la base du mode de livraison, le marché de la télésanté mentale est segmenté en mode de livraison Web, mode de livraison basé sur le cloud et mode de livraison sur site.

Utilisateur final

Fournisseurs

Payeurs

Les patients

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la télésanté mentale est segmenté en prestataires, payeurs et patients.

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’ automatisation de la pharmacie

Le marché de la télésanté mentale est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, troubles mentaux, type, composant, mode de prestation, utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la télésanté mentale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la télésanté mentale en raison de l’augmentation de la demande de télémédecine. En outre, la croissance de la compréhension des soins de santé combinée à la reconnaissance des technologies basées sur le cloud, ce qui stimulera davantage la croissance du marché de la télésanté mentale dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché de la télésanté mentale en raison de la nécessité rapide de la télémédecine et du soutien aux soins de santé. De plus, la modernisation et le développement des télécommunications devraient encore propulser la croissance du marché de la télésanté mentale dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Automatisation de la pharmacie

Le paysage concurrentiel du marché de la télésanté mentale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la télésanté mentale.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la télésanté mentale sont

Cisco Systems, Inc. (États-Unis)

AMD Global Telemedicine, Inc (États-Unis)

Aerotel Medical Systems (1998) Ltd. (Israël)

Medtronic (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche Ltd. (États-Unis)

McKesson Corporation (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Otsuka America Pharmaceutical Inc. (Japon)

Cerner Corporation (États-Unis)

Allscripts (États-Unis)

InTouch Technologies, Inc. (États-Unis)

Resideo Technologies, Inc. (États-Unis)

BioTélémétrie, Inc. (États-Unis)

OBS Medical Ltd. (Royaume-Uni)

Puits américain (États-Unis)

MDLIVE Inc. (États-Unis)

TalkSession Inc. (États-Unis)

Espace de discussion (États-Unis)

Centre de thérapie virtuelle, LLC (États-Unis)

Teladoc, Inc. (NOUS)

WeCounsel (États-Unis)

