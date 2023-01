Tendances mondiales du marché de la fibrose hépatique, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research prévoit que le rapport de marché était évalué à 16,45 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 38,74 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 11,30 % sur la période de prévision 2022 à 2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Des lésions hépatiques répétées ou soutenues entraînent une quantité anormalement importante de tissu cicatriciel dans le foie, appelée fibrose hépatique. La fibrose est asymptomatique, mais des cicatrices étendues peuvent entraîner une cirrhose qui provoque des symptômes . Les prestataires de soins de santé utilisent des tests sanguins et d’imagerie pour déterminer la gravité de l’état et effectuer une biopsie du foie. Les professionnels de la santé se concentrent sur le traitement de la cause sous-jacente de la fibrose hépatique. La fibrose du foie arrête ou ralentit souvent la cicatrisation du foie et a de meilleurs résultats. Les médicaments antiviraux et la suppression ou la dissolution des blocages dans les voies biliaires sont des traitements potentiels de la fibrose hépatique.

Ces dernières années, le marché de la fibrose hépatique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Selon l’étude World Burden of Liver Disease de 2019, les maladies du foie causent environ 2 millions de décès dans le monde, dont 1 million de décès dus à des complications de la cirrhose du foie et 1 million de décès dus à l’hépatite virale et au carcinome hépatocellulaire . Les professionnels de la santé se concentrent sur le traitement de la fibrose hépatique en s’attaquant à la cause sous-jacente de la maladie pour prévenir ou ralentir la cicatrisation du foie. La consommation chronique d’alcool, les troubles du stockage et du métabolisme tels que l’hépatite auto-immune, la maladie de Wilson, la galactosémie, l’hyperglycémie, les maladies du stockage du glycogène, les symptômes de surcharge en fer, la maladie de Gaucher, les infections bactériennes, parasitaires et virales et les troubles du flux sanguin affectant le foie sont des facteurs de risque possibles. pour la prise en charge de la fibrose.

Dynamique du marché de la fibrose hépatique

chauffeur

Augmentation de la prévalence de la fibrose hépatique

On estime que la prévalence croissante de la fibrose hépatique dans le monde propulse la croissance du marché. Pendant ce temps, la prévalence de facteurs de risque tels que l’infection chronique par l’hépatite B ou C, l’affaiblissement du système immunitaire dû à la co-infection par le VIH et l’utilisation de médicaments immunosuppresseurs après une transplantation hépatique devraient stimuler le marché de la fibrose hépatique.

Augmentation des investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de la fibrose hépatique est l’augmentation des dépenses de santé, qui contribue à améliorer les infrastructures. En outre, divers organismes gouvernementaux visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé grâce à un financement accru, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

croissance démographique vieillissante

On estime que la population gériatrique croissante propulsera l’expansion du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la population âgée mondiale devrait passer de 524 millions en 2010 à 2 milliards en 2050. Les personnes âgées sont plus sensibles à la fibrose des maladies du foie en raison d’un système immunitaire affaibli, ce qui devrait en outre augmenter le « taux de croissance du marché ».

De plus, l’augmentation des initiatives d’organisations publiques et privées pour sensibiliser le public élargira le marché de la fibrose hépatique. De plus, le mode de vie sédentaire des personnes, comme la consommation excessive d’alcool et l’augmentation du revenu disponible, conduira à l’expansion du marché de la fibrose hépatique.

Possibilité

Augmentation des activités de R&D

En outre, l’augmentation des activités de R&D est le moteur de la croissance du marché. Cela offrira des opportunités lucratives pour la croissance du marché de la fibrose hépatique. Dans le même temps, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du «marché».

De plus, l’augmentation des investissements dans le développement des technologies de pointe et la croissance des marchés émergents offriront des opportunités lucratives pour la croissance du marché de la fibrose hépatique au cours de la période de prévision.

Limite/Défi

D’autre part, les coûts élevés associés au traitement entraveront le taux de croissance du marché. Le manque de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les pays en développement constitueront un défi pour le marché de la fibrose hépatique. De plus, des politiques réglementaires strictes et le manque de sensibilisation de la population limiteront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Analyse régionale du marché Fibrose hépatique:

Le rapport de recherche mondial sur les Marché de la fibrose hépatique détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Dimensionnement du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Profil du client

Section 11 : Marchés d’utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Avenant

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la fibrose hépatique comprennent :

F. Hoffmann-La Roche Ltée (Compagnie)

Mylan Nevada (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

Pfizer (États-Unis)

GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)

Novartis (Suisse)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.(인도)

Merck (États-Unis)

Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Gilead Sciences (États-Unis)

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (États-Unis)

FibroGen, Inc. (États-Unis)

Pharmaxis Ltd (Australie)

Dicerna Pharmaceuticals, Inc. (ETATS-UNIS)

Dynavax Technologies (États-Unis)

Couverture du marché mondial de la fibrose hépatique

Le marché de la fibrose hépatique est segmenté en fonction de l’état, du diagnostic, du traitement, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

pseudo

maladie chronique du foie

hépatite C

stéatohépatite non alcoolique

voie d’administration

oral-

parentéral

Autre

Diagnostic

examen non chirurgical

Élasticité transitoire

Biopsie du foie

Autre

Traiter

Agonistes des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPAR)-alpha

Inhibiteurs de l’ECA

Médicament

Autre

utilisateur final

hôpital

clinique spécialisée

soins à domicile

Autre

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

Autre

