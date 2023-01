Tendances mondiales du marché de la conisation cervicale, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché de la conisation cervicale devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les statistiques mondiales sur le cancer montrent que près de 80 % des cas de cancer du col de l’utérus chez les femmes surviennent dans les pays en développement pauvres en ressources. Selon l’American Cancer Society, d’ici la fin de 2018, environ 13 240 nouveaux cas de cancer invasif du col de l’utérus seront diagnostiqués aux États-Unis et environ 4 170 femmes mourront du cancer du col de l’utérus. Une bonne méthode de récupération est un autre facteur important qui devrait étayer le nombre de tests de dépistage dans les délais prévus. L’innovation est également importante pour faciliter l’accessibilité et la coordination de divers tests analytiques aux États-Unis.

Data Bridge Market Research a analysé le taux de croissance du marché de la chirurgie conique cervicale sur la période de prévision 2022-2029. Le marché de la conisation cervicale devrait connaître un TCAC sain au cours de la période de prévision susmentionnée. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les prix. Cadre analytique et réglementaire.

Dynamique du marché mondial de la conisation cervicale

chauffeur

augmentation du cancer du col de l’utérus

Les statistiques mondiales sur le cancer montrent que près de 80 % des cas de cancer du col de l’utérus chez les femmes surviennent dans les pays en développement pauvres en ressources. Outre le manque de sensibilisation, les difficultés de mise en œuvre des programmes de dépistage basés sur la cytopathologie dans ces pays, dont l’Inde, jouent également un rôle important dans le retardement du traitement du cancer du col de l’utérus. Les professionnels de la santé se concentrent sur des protocoles de pré-dépistage fiables essentiels pour détecter les changements précoces dans l’épithélium cervical.

Sensibilisation au cancer

La sensibilisation croissante au diagnostic précoce du cancer du col de l’utérus a encouragé l’adoption de kits de test à domicile du VPH qui fournissent des résultats de test rapides et précis.

Possibilité

Utilisation de l’immunothérapie et de la thérapie ciblée

Les thérapies basées sur l’immunité sont présentées comme les thérapies alternatives les plus prometteuses pour prévenir, traiter et guérir le cancer. Les oncologues et les professionnels de la santé devraient étudier l’efficacité de l’immunothérapie dans le traitement du cancer du col de l’utérus. Ceux-ci comprennent des inhibiteurs de points de contrôle, qui bloquent la capacité des cellules cancéreuses à détruire le système immunitaire, et des vaccins thérapeutiques qui déclenchent une réponse contre les cellules cancéreuses. Par exemple, Axalimogene Filolisbac, étudié dans six essais cliniques, a été salué comme l’immunothérapie la plus unique pour les cancers liés au VPH.

Recherche clinique avancée et avancées technologiques

L’augmentation de la recherche clinique et les avancées technologiques sont le moteur de la croissance du marché. L’Institut Curie a récemment lancé un nouvel essai clinique appelé NiCOL, qui se concentre sur les patientes atteintes d’un cancer avancé du col de l’utérus. Pour déterminer la dose optimale de l’anticorps monoclonal nivolumab, les chercheurs évalueront l’efficacité clinique de NiCOL et les mécanismes immunologiques et génétiques de la phase de chimioradiothérapie pelvienne. Pendant ce temps, Iovance Biotherapeutics, Inc. est un LN-145 autologue de lymphocytes infiltrant les tumeurs (TIL) conçu pour fournir une option de deuxième ligne pour le traitement du cancer du col de l’utérus récurrent, métastatique et persistant.

Limite/Défi

Manque de professionnels qualifiés

Le manque de personnel qualifié incapable de diagnostiquer et de traiter la maladie est susceptible de freiner la croissance du marché mondial de la conisation cervicale au cours de la période de prévision.

coût élevé

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la conisation cervicale comprennent:

Abbott (États-Unis)

Arbor Vita Corporation (États-Unis)

Département d’architecture (États-Unis)

Cooper Surgical Inc.(미국)

F. Hoffmann-La Roche AG (Afrique du Sud)

Guided Therapeutics Inc.(미국)

Hologic Corporation (États-Unis)

Kaize (Allemagne)

Quest Diagnostics (États-Unis)

Siemens Healthcare AG (Allemagne)

Analyse régionale du marché Conisation du rachis cervical:

Le rapport de recherche mondial sur les Marché de la conisation du rachis cervical détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Dimensionnement du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Profil du client

Section 11 : Marchés d’utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Avenant

Portée du marché mondial de la conisation cervicale

l Le marché de la conisation cervicale est segmenté en fonction de l’indication de la maladie, du groupe d’âge et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

signe de la maladie

lésions précancéreuses

première phase d’invasion

Pénétration tardive

tranche d’âge

20-35 ans

35+

utilisateur final

hôpital

centre de diagnostic

Clinique de soins palliatifs en oncologie

pharmacie.

