Tendances mondiales du marché de la bière artisanale, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le marché de la bière artisanale était évalué à 2,47 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 5,02 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 12,3 % sur la période de prévision 2022-2029. Le rapport sur le marché de la bière artisanale examine la croissance actuelle, tirée par l’évolution de la tendance à offrir des bières artisanales lors d’occasions spéciales.

La bière artisanale est essentiellement une bière traditionnelle brassée dans de petites brasseries. Il est riche en silicium, en antioxydants, en protéines et en un complexe de vitamines B, offrant ainsi de nombreux avantages pour la santé. Les ales, les lagers, les bières spéciales et d’autres types de bières artisanales sont parmi les plus populaires.

Dans le monde de la bière artisanale, il existe une communauté passionnée par le style de bière et qui aime la boire. Les gens boivent plus souvent de la bière artisanale en raison de l’attrait d’essayer de nouveaux types de bière.

développement récent

En octobre 2020, AB InBev, l’une des plus grandes brasseries au monde, a finalisé l’acquisition tant attendue de la Craft Brew Alliance. AB InBev a également payé 220 millions de dollars pour les 68,8% restants des actions de la société, lui donnant le contrôle total.

Le 12 août 2021, l’embouteilleur mexicain Coca-Cola FEMSA a confirmé l’acquisition de la marque de bière brésilienne Therezopolis pour accéder au marché brésilien de la bière artisanale.

En avril 2021, en raison de la demande croissante de saveurs audacieuses et exquises, B9 Beverages Pvt. Ltd., sous la marque Bira91, a annoncé son intention de lancer des bières artisanales en édition limitée dans diverses saveurs en Inde.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la bière artisanale sont :

Davide Campari-Milano NV (Pays-Bas)

Diageo PLC (Royaume-Uni)

Halewood International Limited (Royaume-Uni)

Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon)

Accolade Wines (Australie)

Bacardi Limited (Bermudes)

Mike’s Hard Lemonade Co. (États-Unis)

Groupe Castel (France)

Suntory Holdings Limited (Japon)

Anheuser-Busch InBev SA/NV (Belgique)

Brown-Forman Corporation (États-Unis)

United Brands Company, Inc. (États-Unis)

PernodRicard SA (France)

Miller Brewing Company (États-Unis)

Les points clés du marché mondial de la bière artisanale amélioreront l’impact sur les revenus des entreprises de divers secteurs en:

Fournir un cadre conçu pour comprendre le quotient d’attractivité de divers produits/solutions/technologies sur le marché de la bière artisanale.

Guider les parties prenantes pour identifier les principaux problèmes liés à leurs stratégies de consolidation sur le marché mondial de la bière artisanale et proposer des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises souhaitent étendre leur empreinte.

Fournit un aperçu des tendances technologiques perturbatrices pour aider les entreprises à effectuer leurs transitions en douceur.

Aidez les entreprises leaders à effectuer des recalibrages stratégiques avant leurs concurrents et pairs.

Il offre un aperçu des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs cherchant à maintenir leur position de leader sur le marché et une analyse de l’offre du marché Bière artisanale.

Analyse régionale du marché Bière artisanale :

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la bière artisanale détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et diverses méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner de grandes modifications des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Table des matières:

Section 01 : Résumé exécutif

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Aperçu du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Section 10 : Paysage client

Section 11 : Marché par utilisateur final

Section 12 : Paysage régional

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profils d’entreprise

Article 18 : Annexe

Réponses aux questions clés dans ce rapport, telles que :

Dans quelle mesure le marché de la bière artisanale est-il réalisable pour un investissement à long terme ? Quels sont les facteurs qui influencent la demande de bière artisanale dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial de la bière artisanale? Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

