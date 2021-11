Tendances mondiales 2021 et prévisions 2028 de l’industrie des gâteaux et pâtisseries

The Insight Partners ajoute les prévisions du marché des gâteaux et pâtisseries jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale »à son magasin fournissant une analyse de la concurrence actuelle et future du marché sur le marché. Examen approfondi des principaux moteurs, opportunités, obstacles et défis de l’industrie. Chaque tendance est étudiée indépendamment pour fournir une analyse qualitative de ses implications.

L’industrie de la boulangerie dans le monde s’est étendue à une multitude de produits répartis dans diverses catégories, qui comprennent également des offres saines et biologiques. Les gâteaux et les pâtisseries sont considérés comme des produits de premier plan dans l’industrie de la boulangerie. Le gâteau est essentiellement un aliment sucré qui est fait de sucre, de farine et d’autres ingrédients et qui est généralement cuit au four. Les pâtisseries, en revanche, sont une pâte composée d’eau, de farine et de shortening (graisses solides, dont le beurre), qui peuvent être sucrées ou salées.

Principaux acteurs clés : -Finsbury Food Group Plc, American Baking Company, BreadTalk Group Limited, EDEKA Centre Knauer, Edwards Cake & Candy Supplies, Monginis., FLOWERS FOODS, INC., Aryzta AG, Grupo Bimbo, George Weston Limited

L’augmentation de l’urbanisation, ainsi que l’augmentation du revenu disponible des consommateurs, ont entraîné une augmentation de la demande de gâteaux et de pâtisseries parmi les millennials. L’innovation continue dans l’industrie de la boulangerie, ainsi que l’évolution des préférences des consommateurs, stimulent le marché des gâteaux et pâtisseries. Pour les consommateurs soucieux de leur santé, il existe des produits de boulangerie faibles en gras et sans sucre, qui stimuleront également le marché parmi les consommateurs soucieux de leur santé. Le souci de la santé, avec la conscience de l’alimentation, est l’un des freins du marché.

Le rapport met en évidence les stratégies de croissance clés adoptées par ces acteurs de l’industrie Gâteaux et pâtisseries, y compris des détails tels que la vue d’ensemble financière, les produits / services offerts, les développements notables et l’analyse SWOT.

Le marché mondial Gâteaux et pâtisseries est segmenté en fonction du type, du segment, de l’application et du canal de distribution. Sur la base du type, le marché est segmenté en gâteaux, gâteaux et pâtisseries surgelés, pâtisseries et tartes sucrées. Sur la base du segment, le marché est divisé en boulangeries artisanales et en magasin. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en services alimentaires, vente au détail et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarché / hypermarché, magasins de proximité, magasin spécialisé, boulangeries artisanales, canal en ligne et autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des gâteaux et pâtisseries du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Gâteaux et pâtisseries dans ces régions.

