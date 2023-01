Tendances innovantes du marché des logiciels de contrôle parental, facteurs moteurs et analyse de la croissance

Ce rapport d’étude de marché implique six paramètres majeurs, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Le rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Ce rapport de marché aide à découvrir les conditions et les tendances générales du marché. Les clients obtiennent des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à partir de ce rapport de marché. Ce rapport d’étude de marché aide les entreprises à prendre des décisions intelligentes et à mieux gérer la commercialisation des biens, ce qui conduit finalement à la croissance de l’entreprise.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des logiciels de contrôle parental devrait atteindre 6 230,58 millions USD d’ici 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des logiciels de contrôle parental sont Avast Software sro, Google, Mobile Fence, Eturi Corp., Bark, Canopy, Microsoft, SafeDNS, Inc., NortonLifeLock Inc., SentryPC, REVE Antivirus, FamilyTime, Verizon, Cisco Systems, Inc., Bitdefender, SecureTeen, RAM Antivirus, CYBERWISE, mSpy, AT&T, Clean Route, REFOG entre autres.

En avril 2021, Google a récemment dévoilé des outils sur son application gratuite Family Link, pour vérifier l’utilisation mobile des adolescents en leur permettant d’éteindre leur téléphone. La société a étendu la compatibilité de l’application Family Link aux Chromebooks. Cette évolution contribuera à rendre la vigilance plus stricte, à aider les parents à lutter contre la dépendance au smartphone et à limiter dans une certaine mesure le temps passé devant les écrans pour les adolescents.

En août 2021, Norton LifeLock Inc. a conclu un partenariat avec Avast. L’objectif principal de ce partenariat était de renforcer la sécurité numérique et la confidentialité. En outre, il visait également à améliorer les portefeuilles de solutions logicielles basées sur le cloud, telles que les logiciels de contrôle parental. Ce partenariat a aidé les deux entreprises à développer leur marché en termes de revenus et à attirer plus de clients

Demande croissante d’applications/logiciels avancés de contrôle parental basés sur l’IA/ML

Les solutions de contrôle parental sont destinées à fournir un accès et un contrôle sur les activités sur les appareils numériques ou les gadgets. Les nombreuses fonctionnalités telles que le lien familial, la gestion du temps d’écran, la gestion des applications et autres ont été introduites par le logiciel ou les applications de contrôle parental au cours des dernières années, ainsi que les différentes plates-formes telles que YouTube, Facebook et d’autres adoptent et implémentent le contrôle parental. solution pour fournir un service meilleur et plus sûr. Le smartphone donne accès à diverses plateformes de médias sociaux, ce qui affecte leur rythme de sommeil ainsi que leurs performances scolaires, ce qui nécessite un besoin important de solutions de contrôle parental.

Pénétration croissante de l’accès aux appareils personnels pour les enfants

Un appareil intelligent est un gadget électronique qui peut partager et interagir avec son utilisateur et d’autres appareils intelligents. En 2020, 61 % de la population mondiale possédera un appareil intelligent. Ces derniers temps, les smartphones et les tablettes ont acquis une immense popularité auprès des consommateurs et sont devenus une partie intégrante du mode de vie humain, y compris les enfants.

Les combinés numériques sans fil modernes doivent fonctionner et fonctionner comme un véritable hub de communication qui apporte un large éventail de fonctionnalités intelligentes à l’industrie cellulaire. Il s’agit notamment de fonctionnalités telles que la navigation sur le Web, les médias sociaux, les sites de médias/de réseautage, le contenu d’actualités et de divertissement, les jeux, etc.

Ainsi, avec l’adoption croissante du smartphone chez les enfants, l’adoption d’applications/logiciels de contrôle parental augmentera également. Cela peut être un facteur déterminant qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des logiciels de contrôle parental, car ce logiciel est essentiel pour protéger les enfants.

Augmentation de l’utilisation des médias sociaux et de l’exposition au contenu Internet chez les enfants

Les enfants utilisent les plateformes de médias sociaux pour partager du contenu multimédia et les réseaux sociaux. Ces plateformes sociales incluent WhatsApp, Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, YouTube, Viber, Snapchat et Skype. Ces sites de médias sociaux nécessitent des données personnelles pour créer un profil en ligne. Cela peut être nocif pour les enfants en raison de l’augmentation des cas de cybercriminalité, de la dépendance aux médias sociaux et de problèmes de santé comme les troubles du sommeil et l’anxiété.

Segmentation du marché du marché des logiciels de contrôle parental :

Type d’appareil

Smartphones

Ordinateurs et jeux vidéo

Comprimés

Télévision numérique

Autres

Déploiement

Sur site

Nuage

Tarification

Libérer

Basique

Prime

Autres

Une fonction

Gestion du temps

Jeux

Gestion des applications

l’accès à Internet

Contrôles spécifiques au programme

La cyber-sécurité

Autres

Système opérateur

Android

iOS

les fenêtres

Linux

macOS

Autres

Utilisateur final

Établissements d’enseignement

Résidentiel

Commercial

Marché mondial des logiciels de contrôle parental : analyse régionale

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique]

