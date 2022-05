Tendances industrielles du marché de la maladie du sommeil de la trypanosomiase humaine africaine, principaux fabricants et croissance à un TCAC de 7,0% d’ici 2028

Le document d’étude de marché mondial sur la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) fournit des données et des informations sur le scénario de l’industrie, ce qui permet d’avoir facilement une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui. Ce rapport de marché a été structuré en appliquant les meilleures méthodes d’analyse standard qui sont l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter qui analysent et évaluent toutes les données et informations de recherche primaires et secondaires contenues dans ce rapport. Ce rapport présente un aperçu absolu du marché qui contient divers aspects de l’analyse du marché, de la définition du produit, de la segmentation du marché, des développements clés et du paysage des fournisseurs existants.

Les entreprises s’appuient fortement sur les différents segments inclus dans un rapport de marché qui leur offre de meilleures informations pour orienter l’entreprise dans la bonne direction. Le meilleur rapport rend l’industrie bien familiarisée avec une connaissance approfondie des statistiques du marché mondial, régional et local. Les moteurs du marché et les contraintes du marché sont étudiés avec soin parallèlement à l’analyse de la structure du marché.

Le marché mondial de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision de recherche susmentionnée.

Obtenez un exemple de copie PDF exclusif de ce rapport de marché pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Global-Human-African -Trypanosomiase-Sommeil-Marché

Scénario de marché du marché mondial de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil)

La trypanosomiase humaine africaine (THA), généralement connue sous le nom de maladie du sommeil, est une maladie à transmission vectorielle qui affecte les humains en Afrique subsaharienne. Elle est causée par des protistes parasites de l’espèce Trypanosoma brucei. C’est deux sous-espèces qui peuvent infecter les humains sont gambiense et rhodesiense. Les deux types de parasites sont généralement transmis aux humains par des glossines infectées (genre Glossina), la glossine est une grande mouche piqueuse qui habite dans les régions touchées. Les parasites se développent d’abord dans le sang, la lymphe et les organes périphériques (stade 1) et se propagent ensuite au système nerveux central (stade 2), où ils provoquent de graves troubles neurologiques. Les maladies causées par ces infections sont généralement mortelles sans traitement.

La THA est présente dans les zones rurales de 36 pays d’Afrique subsaharienne, où les glossines sont endémiques. T. b. gambiense se trouve en Afrique centrale, occidentale et dans certaines régions de l’Est, tandis que T. b. rhodesiense se trouve en Afrique australe et orientale. Sur les 10 000 à 30 000 cas estimés dans les zones endémiques d’Afrique, plus de 95 % de ces cas sont dus à T. b. CHAPEAU gambiense . Dans les cas présentés ici, environ 30 % des cas étaient dus à T. b. gambiense THA et 70 % étaient dus à T. b. CHAPEAU rhodesiense .

Le problème majeur dans les régions non endémiques est un diagnostic initial erroné, principalement de T. b. CHAPEAU gambiense . La nature chronique, caractérisée par des signes et symptômes cliniques non spécifiques et une faible parasitémie, peut faire en sorte que la maladie reste non diagnostiquée et non reconnue pendant des années. Un autre problème compliquant la prise en charge des patients est la disponibilité des médicaments pour traiter la THA.

Les recommandations générales pour prévenir les piqûres de mouches tsé-tsé incluent le port de vêtements de couleur claire qui couvrent entièrement les bras et les jambes, ainsi que l’utilisation d’insecticides personnels. Le moyen le plus efficace de prévenir la trypanosomiase, tant chez les voyageurs que chez ceux qui vivent dans des zones d’endémie, est le contrôle et la réduction des vecteurs et des réservoirs.

Les gouvernements des pays d’endémie se sont engagés à contrôler la maladie et plusieurs initiatives visant à coordonner les efforts ont été lancées. Il s’agit notamment de la Campagne panafricaine d’éradication des glossines et de la trypanosomiase et du Programme de lutte contre la trypanosomiase africaine.

Le développement de vaccins visait à réduire la transmission de la tuberculose par l’immunisation contre les stades de parasites d’insectes qui expriment une enveloppe glycoprotéique invariante qui bloque l’apparition de la parasitémie chez l’hôte, comme le vaccin anti-tiques efficace. Plusieurs antigènes ont déjà été proposés comme candidats pour de tels schémas de vaccination expérimentale et sont en cours de test.

Seuls quatre médicaments sont approuvés pour traiter la THA. Cependant, l’éflornithine et la pentamidine sont inefficaces contre la maladie du sommeil causée par Tb rhodesiense. Le traitement par le mélarsoprol, le seul médicament de première intention généralement efficace, a nécessité une administration parentérale prolongée et peut entraîner jusqu’à 10 % de mortalité. De plus, la toxicité et l’augmentation du nombre de patients ne répondant pas au mélarsoprol en raison de la résistance aux médicaments reflètent la nécessité de découvrir de nouveaux agents chimiothérapeutiques contre la THA. A cet effet, l’insuffisance des thérapies actuelles pour le traitement et la gestion de la trypanosomiase, combinée à la fois à un manque de confiance dans le traitement médical conventionnel et à une incapacité de l’économie à absorber le coût des produits pharmaceutiques, ont créé un intérêt public croissant pour les alternatives naturelles médicaments à base de plantes.

Ce marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques , lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil), contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil)

Le marché mondial de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) est segmenté en fonction du type, des symptômes, du traitement et de la méthode de diagnostic. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) est segmenté en trypanosoma brucei gambiense (TbG) et trypanosoma brucei rhodesiense (TbR) .

Sur la base des symptômes, le marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) est segmenté en stade 1 : fièvres, maux de tête, démangeaisons, douleurs articulaires et stade 2 : troubles du sommeil, confusion et mauvaise coordination.

Sur la base du traitement, le marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) est segmenté en pentamidine, suramine, mélarsoprol, éflornithine et nifurtimox lorsqu’il est utilisé en association avec l’éflornithine.

Sur la base de la méthode de diagnostic, le marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) est segmenté en frottis sanguin et ponction lombaire.

Principaux acteurs clés :

Les principaux acteurs couverts sur le marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) sont Sara Healthcare Pvt. Ltd, Bayer Pharmaceutics Company, Scinopharm Taiwan.Ltd, Micro Orgo Chem, Rusan Pharma Ltd, groupe Sanofi-Aventis entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation:

Marché mondial de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil), par type (Trypanosoma Brucei Gambiense (TbG), Trypanosoma Brucei Rhodesiense (TbR)), symptômes (étape 1 : fièvres, maux de tête, démangeaisons, douleurs articulaires, étape 2 : troubles du sommeil, confusion, mauvaise coordination), traitement (pentamidine, suramine, mélarsoprol, éflornithine et nifurtimox lorsqu’ils sont utilisés en association avec l’éflornithine), méthode de diagnostic (frottis sanguin, ponction lombaire), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam , Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028.

Une partie des questions centrales abordées dans le rapport sont les suivantes :

-Enquête sur les concurrents

-Quelle est la prochaine étape -Prévision des

données du

marché -Évaluation des opportunités et des risques -Dynamique

et tendances du marché

Couverture du rapport

– – Il offre une évaluation globale du secteur des entreprises qui mémorise les données de diverses parties du marché telles que l’innovation, les arts, les applications scéniques, etc.

-Il intègre une enquête détaillée sur l’effet de la pandémie de COVID-19 disponible.

-Il présente différentes procédures prises par des acteurs importants du marché pour obtenir le développement.

-Il présente les avancées les plus récentes de l’industrie.

-Il présente le développement du marché étudié par diverses zones topographiques

Télécharger la table des matières détaillée de ce rapport d’étude de marché : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Global-Human-African-Trypanosomiasis-Sleeping-Sickness-Market

Analyse au niveau du pays du marché mondial de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil)

Le marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type, symptômes, traitement et méthode de diagnostic, comme indiqué ci-dessus.

L’Amérique du Nord domine le marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) en raison de l’évolution du mode de vie et également en raison de l’augmentation des dépenses de santé ainsi que de la disponibilité croissante de fonds pour la recherche, d’une énorme population de patients, d’un secteur de la santé bien développé associé à un soutien gouvernemental croissant pour la recherche et développement dans la région.

Les pays couverts par les rapports sur le marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil)

Le paysage concurrentiel du marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) fournit des détails par le concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises concernant le marché de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil).

Personnalisation disponible : marché mondial de la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil)

Étude de marché sur les ponts de données est un leader dans la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, un marché remis à neuf et une analyse de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Factbook) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Avantages de l’achat de ce rapport d’étude de marché:

Satisfaction client : Notre équipe d’experts vous accompagne dans tous vos besoins de recherche et optimise vos rapports.

Assistance aux analystes : avant ou après l’achat du rapport, demandez à un analyste professionnel de répondre à vos questions.

Qualité assurée : met l’ accent sur l’exactitude et la qualité des rapports.

Compétences incomparables : les analystes fournissent des informations détaillées sur les rapports.

Le rapport d’étude de marché mondial sur la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Le rapport décrit avec précision les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, les améliorations technologiques, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions sont examinés en détail dans le rapport de marché A crédible. Il donne des informations correctes sur le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de cette industrie. En outre, cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter.

Les actions des concurrents ou des principaux acteurs ont un effet important sur le marché et cette industrie dans son ensemble en ce qui concerne ses ventes, ses importations, ses exportations, ses revenus et ses valeurs CAGR, elle est donc couverte en détail dans le rapport à grande échelle. Il donne un aperçu professionnel et approfondi du marché qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-human-african-trypanosomiasis-sleeping-sickness-market

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.