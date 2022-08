Tendances futures du marché du charbon de bois avec des acteurs clés tels que Plantar, Rancher Charcoal, E & C Charcoal, Jumbo Charcoal (Pty) Ltd

Définition du marché

Le charbon de bois est un produit de résidus de carbone noir artificiel qui est produit à partir de matières végétales telles que le bois. Ce processus est effectué en présence d’oxygène pour éliminer les volatils et l’eau constitue En raison de la demande accrue pour le produit dans la cuisine récréative et la fabrication de métaux, le bâtiment et la construction , les soins de santé, la filtration industrielle et les applications pharmaceutiques, le marché mondial du charbon de bois est estimé à développer de manière significative au cours de la période de prévision. Dans la cuisine récréative, le charbon de bois peut être utilisé comme substitut du charbon. En outre, la popularité croissante de la cuisson au barbecue dans les restaurants devrait stimuler la demande de charbon de bois.

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché du charbon de bois devrait atteindre la valeur de 6 946,21 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 2,7 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché du charbon de bois couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Demander un exemple de rapport sur le marché du charbon de bois @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-charcoal-market



Un rapport international sur le marché du charbon de bois est un aperçu complet du marché qui couvre divers aspects tels que le produit définition, paysage habituel des fournisseurs et segmentation du marché en fonction de divers paramètres tels que le type de produit, ses composants, le type de gestion et la géographie. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport d’étude de marché mondial le plus approprié, unique et crédible est présenté aux précieux clients et clients en fonction de leurs besoins commerciaux spécifiques. Le charbon persuasifLe rapport marketing aide à renforcer une organisation et à prendre de meilleures décisions pour conduire l’entreprise sur la bonne voie.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Charbon de bois

Le paysage concurrentiel du marché du charbon de bois fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du charbon de bois.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du charbon de bois sont Plantar, Rancher Charcoal, E & C Charcoal, Jumbo Charcoal (Pty) Ltd., Sagar Charcoal and Firewood Depot, Subur Tiasa Holdings Berhad, Etosha, The Clorox Company, Fire & Flavor, Timber Charcoal Company LLC, FogoCharcoal.com, NamCo Charcoal and Timber Products, Namchar, Mesjaya Sdn Bhd, Cook In Wood, maurobera.com, Royal Oak Enterprises, LLC., Duraflame, Inc.

Lire la description complète du rapport avec table des matières et figure @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-charcoal-market

Impact post-COVID-19 sur le marché du charbon de bois

Le COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché du charbon de bois, car presque tous les pays ont opté pour la fermeture de toutes les installations de production, à l’exception de celles qui produisent les biens essentiels.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du charbon de bois. Ainsi, le marché a entraîné un taux de croissance annuel estimé inférieur à celui de 2019 en raison de la diminution des activités des secteurs associés au marché du charbon de bois. Cependant, la croissance a été élevée après l’ouverture du marché après le COVID-19, et on s’attend à ce qu’il y ait une croissance considérable dans le secteur en raison de la demande accrue d’aliments grillés. Et ce facteur devrait en outre stimuler la croissance globale du marché.

Les fabricants prennent diverses décisions stratégiques pour rebondir après le COVID-19. Les acteurs mènent de multiples activités de recherche et développement pour améliorer la technologie impliquée dans le charbon de bois. Avec cela, les entreprises apporteront des technologies de pointe sur le marché. De plus, les initiatives gouvernementales pour l’utilisation des véhicules électriques ont conduit à la croissance du marché

Développement récent

En mars 2022, Kingsford Products Company, une filiale de The Clorox Company, a lancé une nouvelle gamme de produits de charbons de bois aromatisés et de granulés de bois dur. L’objectif principal de ce lancement de produit est d’améliorer l’expérience de grillade avec différentes saveurs et arômes. Cela améliorera le portefeuille de produits de l’entreprise Portée du marché mondial du charbon de bois

Le marché du charbon de bois est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Charbon de bois en morceaux

Briquettes de charbon de bois

Charbon japonais

Charbon de sucre

Les autres

Sur la base du produit, le marché mondial du charbon de bois est segmenté en charbon de bois en morceaux, briquettes de charbon de bois, charbon de bois japonais, charbon de bois de sucre et autres.

Application

Activités extérieures

Entreprise de restauration

Carburant métallurgique

Carburant industriel

Filtration

Les autres

Sur la base de l’application, le marché mondial du charbon de bois a été segmenté en activités de plein air, restauration, carburant métallurgique, carburant industriel, filtration et autres.

Analyse régionale : Le rapport examine en outre le marché Charbon de bois dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, les importations / exportations, le rapport offre et demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport Charcoal couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions dans le cadre de la section d’analyse régionale. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur le volume de production, le volume et les modèles de consommation, les revenus et le taux de croissance pour la période de prévision.

Selon l’analyse régionale, le marché est principalement réparti sur les régions géographiques clés comme suit:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA) Renseignez-vous ou partagez vos questions, le cas échéant, avant l’achat de ce rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-charcoal-market À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se joint à la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous fournissons une variété de services tels que des rapports de l’industrie vérifiés sur le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : + 1 888 387 2818

Royaume-Uni : + 44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com