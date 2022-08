Tendances futures du marché de l’éclairage d’urgence, croissance, analyse de l’industrie, demande et prévisions jusqu’en 2030

La du marché mondial de l’éclairage de secours a atteint 5,97 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 6,31 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le nombre croissant de projets de construction résidentielle et commerciale et l’expansion des infrastructures de l’industrie hôtelière sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché.

L’éclairage de secours est utilisé dans divers bâtiments et infrastructures commerciaux, industriels et résidentiels, y compris les bureaux, les hôpitaux, les musées, les stades, les établissements universitaires et les cinémas, entre autres, pour fournir de la lumière en cas de défaillance ou de compromis du système d’éclairage principal ou des installations. Les sorties de secours, les issues de secours et les portes de secours sont éclairées à l’aide de ces lumières pour assurer une lumière suffisante et la possibilité d’identifier les itinéraires vers la sécurité ou les sorties et pour faciliter un passage sûr en cas d’urgence et lors du besoin d’évacuation des habitants, des patients et du personnel de santé, et des visiteurs ou invités, selon le lieu ou le lieu.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial de l’éclairage d’urgence à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans . Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont :

Koninklijke Philips NV, General Electric Company, Panasonic, OSRAM GmbH, Schneider Electric, Citizen Electronics Co., Ltd., Toshiba Corporation, Orient Electric Limited, Energy Focus, Inc. et Nichia

Le rapport couvre en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une compréhension complète du paysage concurrentiel et du scénario de chaque acteur du marché. Le rapport fournit également une analyse approfondie des applications et des types de produits proposés sur le marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’éclairage de secours en fonction du système d’alimentation, du composant, du type d’éclairage, de l’utilisation finale et de la région :

Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030 Power System )du système



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) matérielles Lumières Systèmes de contrôle Autres logiciels Services



Perspectives du type d’éclairage (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Diode électroluminescente (DEL) Éclairage fluorescent Incandescence Induction Autres



Utilisation finale Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) résidentielle industrielle commerciale



:

l’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants du secteur

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant le rapport et notre équipe vous assistera en fonction de vos besoins.

