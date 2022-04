Tendances futures du marché de l’apprentissage automatique en tant que service, analyse SWOT, contraintes et prévisions d’ici 2028

Le rapport d’intelligence d’affaires » Machine Learning as a Service » de » The Insight Partners » contient des informations détaillées sur la dynamique affectant la valorisation du marché au cours de la période d’analyse. Il couvre également le paysage concurrentiel, la portée du marché et la segmentation du marché.

L’apprentissage automatique en tant que service (MLaaS) comprend une large gamme de services et de solutions ainsi que des techniques corrélées à l’intelligence artificielle (IA). Ceux-ci exécutent une analyse statistique des données d’entrée pour comprendre sa connexion et ses performances actuelles ou futures. L’apprentissage automatique exploite une énorme quantité de données d’entrée pour fournir une sortie analytique améliorée tout en optimisant le flux de travail pour divers secteurs verticaux de l’industrie. L’apprentissage automatique en tant que service intègre une gamme de services offrant des outils d’apprentissage automatique via des services de cloud computing.

Obtenez un exemple de brochure PDF sur : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00008402/

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La croissance croissante des dépenses informatiques dans les pays en développement, ainsi que les progrès technologiques pour l’optimisation des flux de travail, devraient propulser la croissance de l’apprentissage automatique en tant que marché de services. En outre, l’augmentation de l’adoption de solutions basées sur le cloud, le développement lié à l’IA ainsi que l’informatique cognitive, ainsi que l’adoption croissante de solutions de prédiction alimentent le marché de l’apprentissage automatique en tant que service. Cependant, le manque de professionnels qualifiés devrait entraver le marché de l’apprentissage automatique en tant que service au cours de la période de prévision. De plus, l’augmentation des domaines d’application de l’apprentissage automatique en tant que service devrait créer des opportunités pour la croissance du marché de l’apprentissage automatique en tant que service.

Entreprises citées :

Services Web Amazon

BigML, Inc.

Juste Isaac Corporation

Google Inc.

Hewlett Packard Entreprise

Société IBM

Iflowsoft Solutions Inc.

Microsoft Corporation

Institut SAS Inc.

Yottamine Analytique

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de l’apprentissage automatique en tant que service est segmenté en fonction du type de service, des offres et de l’industrie des utilisateurs finaux. En fonction du type de service, le marché est divisé en services professionnels et gérés. En outre, le segment des offres d’apprentissage automatique en tant que marché de services est classé en matériel et logiciel. Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché de l’apprentissage automatique en tant que service est segmenté en informatique et télécommunications, fabrication, énergie et électricité, etc.

Éléments clés que le rapport reconnaît :

Taux de croissance et taille du marché sur la période d’analyse.

Principaux facteurs stimulant et entravant l’expansion du marché.

Principaux vendeurs et fournisseurs du marché.

Analyse SWOT exhaustive de chaque entreprise.

Analyse PEST détaillée par région.

Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché de l’apprentissage automatique en tant que service.

Initiatives stratégiques prises par des acteurs de premier plan.

De plus, le rapport comprend une analyse exhaustive du marché et se termine par des estimations précises de la génération de revenus par chaque segment, pays, région et entreprise. Chaque détail qui pourrait s’avérer essentiel pour prendre des décisions stratégiques est mentionné ainsi que des solutions et des suggestions d’analystes experts. Chaque segment du marché est étudié de manière approfondie afin de fournir des connaissances fiables pour des investissements supplémentaires sur le marché.

Achetez le rapport complet sur : https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00008402/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876