Tendances, facteurs de croissance et opportunités clés du marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse 2022-2030

Le marché mondial des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse est estimé à 40,1 milliards USD en 2021 et atteindra 66,88 milliards USD en 2027, atteindre un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le taux d’incidence croissant des lymphomes et la demande croissante de chimiothérapie qui en résulte devraient pousser la demande de marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse au cours de la période de prévision. La prévalence croissante du cancer du sang dans le monde et l’abordabilité croissante du coût des médicaments utilisés dans le traitement du cancer du sang sont susceptibles de stimuler la croissance du marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse. L’amélioration du taux de diagnostic précoce en raison de la sensibilisation croissante à la santé publique et du pipeline de médicaments prometteur représentera en outre un taux de croissance significatif du marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse.

Facteurs qui auront un impact majeur sur la performance du marché mondial des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse au cours de la période de prévision

Une prévalence alarmante de cancers du sang et l’augmentation rapide du nombre d’incidences de cancers de la moelle osseuse resteront les principaux facteurs à l’origine d’une demande importante de médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse dans le monde. Les médicaments anticancéreux continuent de susciter l’intérêt de la recherche, ce qui a conduit à l’identification de nouvelles classes de médicaments potentiels susceptibles de contribuer au traitement inefficace de certains des types les plus courants de cancers du sang et de la moelle osseuse. Cela donnera très probablement une impulsion à l’expansion du marché dans un proche avenir.

De plus, les investigations cliniques autour de l’applicabilité potentielle d’autres médicaments anticancéreux dans le traitement des cancers du sang et de la moelle osseuse fonctionnent également à l’avantage de la croissance du marché. Les progrès technologiques dans les services médicaux et l’évolution des modes de vie devraient apporter de nouvelles opportunités de croissance au marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse dans un proche avenir. L’inclusion croissante de médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse dans les nouvelles thérapies combinées devrait alimenter la croissance du marché jusqu’en 2027. Cependant, les effets secondaires potentiels associés aux thérapies médicamenteuses contre le cancer du sang et de la moelle osseuse comme la chimiothérapie et la radiothérapie continuent de limiter la croissance dans une mesure mesurable.

Impact du COVID-19 sur le marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’approvisionnement en médicaments. Les entreprises travaillant sur le marché des médicaments contre le cancer ont fonctionné avec des restrictions importantes imposées par les gouvernements et des pénuries de main-d’œuvre, ce qui a créé une préoccupation majeure pour le marché. Cela a également entraîné de graves perturbations dans la recherche clinique. Bien que la pandémie ait initialement eu un impact sévère sur l’approvisionnement en médicaments oncologiques des patients, y compris ceux atteints de cancers du sang et de la moelle osseuse, elle a également restreint l’accessibilité et l’administration des traitements contre le cancer à l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux. Les essais cliniques prévus pour de nouveaux médicaments anticancéreux potentiels ont également été complètement interrompus en raison de l’épidémie virale. Tandis que COVID-19 attaque principalement le système immunitaire, il reste un fait que les malades du cancer sont plus enclins à l’infection virale parmi la pandémie. Cela s’était initialement développé comme un défi important pour les établissements de santé. Le marché devrait se redresser à mesure que la pandémie s’atténue progressivement.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse en fonction de l’indication et du traitement.

Sur la base des indications, le marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse a été segmenté en –

Myélome multiple

Leucémie

Lymphome

Sur la base de la thérapie, le marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse a été segmenté en –

Chimiothérapie

Immunothérapie

Greffe de cellules souches

Radiothérapie

Perspectives régionales du marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse

Le marché mondial des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché mondial des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse en 2020, suivie de l’Europe. De plus, l’Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide et devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse au cours de la période de prévision. Les ventes de médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse sont susceptibles d’être importantes sur les marchés occidentaux développés, car les régions abritent un grand nombre de leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique et sont équipées d’un cadre réglementaire favorable qui encourage le développement de médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse.

Les principaux concurrents du marché mondial des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse comprennent

Le marché mondial des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse comprennent–

Bristol Myers Squibb & Company

AstraZeneca, Plc.

Eli Lilly & Compagnie

Johnson et Johnson Company

F. Hoffman La-Roche Ltée.

Celgene, Inc.

Merck & Co., Inc.

Novartis AG

Varian Medical Systems, Inc.

Pfizer, Inc.

Le rapport sur le marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations contenues dans le rapport comprennent les contributions des principaux répondants aux entretiens et de l’enquête.

Le rapport sur le marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché des médicaments contre le cancer du sang et de la moelle osseuse