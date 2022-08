Tendances et revenus du marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) par demande, analyse régionale et mondiale, taille de l’industrie, prévisions 2029

Le rapport d’étude de marché éprouvé sur les véhicules de surface sans pilote (USV) fournit des données sur les modèles, les améliorations, les segments commerciaux cibles, les matériaux, les limites et les avancées. Rapport professionnel et complet axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les segments clés et l’analyse géographique. Toutes les informations sur l’industrie incluses dans ce rapport sur le marché mondial conduiront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Les clients peuvent se fier aux informations fournies dans ce rapport, car elles proviennent de ressources précieuses et authentiques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) augmentera à un TCAC de 10,52 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La demande croissante et la demande de solutions technologiques pour la gestion des données marines, les menaces croissantes pour la sécurité maritime et la demande croissante de surveillance de la qualité de l’eau sont des facteurs majeurs contribuant à la croissance du marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV). Cela signifie que la valeur marchande des véhicules aquatiques sans pilote (USV) sera de 1,3 milliard de dollars d’ici 2028.

Un véhicule aquatique sans pilote (USV), également connu sous le nom de véhicule aquatique autonome, est une machine qui est actionnée à distance depuis la surface de l’eau. Les véhicules de surface sans pilote (USV) sont utilisés pour surveiller la qualité de l’eau en termes de niveaux de pollution. Ils sont peu coûteux et offrent une plus grande flexibilité par rapport aux navires météorologiques ou aux navires de recherche. Les véhicules aquatiques sans pilote (USV) n’impliquent aucun type d’intervention humaine et sont disponibles avec des fonctions entièrement automatisées et semi-automatisées.

L’augmentation des activités de recherche et développement en océanographie et en hydrologie a un impact direct et positif sur la demande de véhicules aquatiques sans pilote (USV). La pollution croissante des masses d’eau et la nécessité croissante de surveiller les niveaux de pollution ont encore accru la demande de véhicules aquatiques sans pilote (USV). L’augmentation des investissements dans les technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle créera des opportunités de croissance plus lucratives sur le marché.

Le rapport détaillé sur le marché des véhicules de surface sans pilote (USV) facilite la collecte plus rapide d’informations sur l’industrie. Des outils éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont très utiles pour créer ces rapports d’études de marché de premier ordre. De plus, ce rapport de marché met en lumière les différentes stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de performance de ce rapport d’analyse de l’industrie. En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec soin pour élaborer ce rapport d’étude de marché.

Division:

Le marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) est segmenté en fonction du type, de l’application, de la durabilité, du fonctionnement, du système, du type de coque et de la taille. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès aux marchés et de déterminer les différences entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) a été segmenté en eau et souterrain.

Sur la base de l’application, le marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) a été segmenté en défense, recherche commerciale, recherche scientifique et autres.

Le marché des véhicules de surface sans pilote (USV) a été segmenté en 100-500 heures, <100 heures, 500-1000 heures et >1000 heures sur la base de la durabilité.

Le marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) est divisé en véhicules aquatiques télécommandés et véhicules aquatiques autonomes sur la base du fonctionnement.

Sur la base du système, le marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) a été segmenté en propulsion, matériel de châssis, charge utile, pièces, logiciels et communication.

Sur la base du type de coque, le marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) est segmenté en catamarans (catamarans), kayaks (coques simples), trimarans (triples coques) et coques gonflables rigides.

Selon la taille du marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV), il est divisé en moyen (4-8 m), petit (moins de 4 m), grand (8-12 m) et extra-large (12 m ou plus).

Quels avantages offre l’étude DBM ?

Dernières tendances affectant l’industrie et les scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de fortes opportunités de marché

Décisions clés pour planifier et accroître davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, les propositions de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) sont Textron Systems., ECA GROUP Kongsberg Maritime, L3Harris ASV, SeaRobotics Corporation, Maritime Robotics AS, OCIUS, Saildrone, Inc., Deep Ocean Engineering, Inc., Rafael Advanced Defense. Systems Ltd., 5G International Inc., Zhuhai Yunzhou Intelligent Technology Co., Ltd., ATLAS ELEKTRONIK GmbH, Clearpath Robotics Inc., Seafloor Systems, Inc., Elbit Systems Ltd., Liquid Robotics, Inc., Utek, Teledyne Technologies Incorporated Lockheed Martin. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Points saillants du rapport sur le marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV): –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque.

Les données prévisionnelles du marché Véhicules aquatiques sans pilote (USV) aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance de tous les marchés importants des véhicules aquatiques sans pilote (USV).

Un bref aperçu du marché facilitera la compréhension.

Une perspective concurrentielle sur le marché de l’huile de noix aidera les joueurs à faire le bon choix

Analyse au niveau des pays

Le marché Véhicule de surface sans pilote (USV) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays, les canaux de distribution, les utilisateurs finaux, la connectivité et le territoire énumérés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) sont les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et l’Amérique du Sud en Amérique du Nord, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, le sud de l’Amérique du Sud qui fait partie de la France. , l’Espagne et les Pays-Bas. , Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Asie-Pacifique Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), de l’Afrique du Sud, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït, d’Israël, de l’Égypte, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Perspectives du marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV)

Partie 04: Taille du marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV)

Partie 05: Segmentation du marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Environnement client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : ​Tendances du marché

Partie 12 : Statut du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

