Tendances et prévisions de l’industrie du marché du vin en Amérique du Nord jusqu’en 2028

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché mondial du vin devrait croître à un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La croissance et l’expansion de l’industrie alimentaire et des boissons, la croissance de la population mondiale, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, à la nutrition et aux vins fins, la consommation croissante des jeunes connaisseurs de vin et l’augmentation du revenu personnel disponible des grandes entreprises sont les principaux moteurs de la croissance du vin. facteur de marché.

Le vin est une boisson alcoolisée qui est fermentée à partir de riz, de fruits, de cerises, de baies ou de grenades, de raisins, etc. sans ajouter d’acides, d’enzymes, de sucre, d’eau et d’autres nutriments. Les premières traces connues de vin incluent celles de Chine, d’Iran et de Géorgie, et sa consommation a été associée à de nombreux avantages, tels que la réduction du risque de maladie cardiaque et la réduction du cholestérol.

Pour une compréhension approfondie de l’industrie du vin, le rapport de recherche sur le marché du vin est une excellente solution. Ce rapport de l’industrie fournit une évaluation descendante des développements des revenus et des segments d’activité du marché. L’analyse de marché réalisée ici met en évidence plusieurs composants sur lesquels observer le développement commercial le plus rapide ainsi que le cadre de prévision estimé. Le rapport détaillé sur le marché du vin fournit un aperçu de l’analyse du marché, de la définition du marché, de la segmentation du marché, des développements clés du marché, de l’analyse des principaux acteurs ou concurrents et de la méthodologie de recherche détaillée.

Le rapport sur le marché du vin analyse et estime les moteurs globaux du marché sous la forme de demandes des consommateurs, de politiques gouvernementales et de demandes liées aux habitudes d’achat des consommateurs, à la croissance et au développement du marché. Une équipe d’experts du domaine analyse et estime ces données de marché à l’aide de modèles de marché statistiques et cohérents bien établis. Il divise la taille du marché mondial et la valeur de la capacité du marché par fabricants, type, application et région. Le rapport d’activité sur le marché mondial du vin révèle quantitativement et qualitativement divers inhibiteurs et facteurs de motivation spécifiques au produit sur le marché afin que les utilisateurs puissent obtenir des informations précises.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude du marché du vin

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du vin sont Accolade Wines, The Wine Group, Davide Campari-Milano SpA, E. & J. Gallo Winery, Constellation Brands, Inc., John Distilleries, India, Castel Group, CDV Compagnia del Vino, AMVYX. ., BACARDI, Pernod Ricard, TREASURY WINE ESTATES, Caviro, Miguel Torres SA, Concha y Toro, Sula Vineyards Pvt. Ltd., Chapel Down, etc. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Les objectifs de l’étude sont de :

Analyser le statut mondial du vin, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs.

Présenter le développement du vin en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Construire des profils stratégiques d’acteurs clés et analyser en profondeur leurs plans et stratégies de développement.

Définir, décrire et prévoir le marché par type de produit, application du marché et régions clés.

Rapport d’étude sur les objets de valeur dans le marché du vin 2022-2029 :

➼ Changements significatifs dans la dynamique du marché.

➼ Rapports et évaluations des développements récents de l’industrie.

➼ Une analyse de fond complète, y compris une évaluation du marché du vin mère.

➼ Valeur et volume du marché du vin Taille actuelle, historique et prévisionnelle.

➼ Segmenter le marché du vin selon les régions prisées.

➼ Parts de marché du vin et stratégies des grands fabricants.

➼ Segments émergents et régionaux du marché du vin.

➼ Évaluation objective de la trajectoire du marché.

➼ Recommandations aux meilleures entreprises pour renforcer leur présence sur le marché.

Quelques points saillants de la table des matières :

Chapitre 1 Méthodes de recherche et sources de données

Chapitre 2 Résumé exécutif

Chapitre 3 Marché du vin: analyse de l’industrie.

Chapitre 4 Marché du vin : informations sur le produit

Chapitre 5 Marché du vin : perspectives des applications

Chapitre 6 Marché du vin : perspectives régionales

Chapitre 7 Marché du vin : paysage concurrentiel

