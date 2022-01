Tendances et opportunités futures du marché mondial de l’éducation numérique, données passées et présentes | Alison, Udacity, Inc, Udemy, Inc, Miríadax, Jigsaw Academy, iversity, Intellipaat Edmodo

Le marché de l’éducation numérique atteindra une valeur estimée à 83,31 milliards USD et augmentera à un TCAC de 31,20% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation de la pénétration d’Internet dans le monde est un facteur essentiel du marché de l’éducation numérique.

Certains acteurs bien établis sur le marché Éducation numérique sont –

Le paysage concurrentiel du marché de l’éducation numérique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’éducation numérique.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’éducation numérique sont Coursera Inc, Pluralsight LLC, Alison, Udacity, Inc, Udemy, Inc, Miríadax, Jigsaw Academy, iversity, Intellipaat Edmodo, FutureLearn, NovoEd, Federica Web Learning, Linkstreet Learning, Khan Academy et Kadenze, Inc., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché :

Le marché de l’éducation numérique est segmenté en fonction du type d’apprentissage, du type de cours et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type d’apprentissage, le marché de l’éducation numérique est segmenté en une formation en ligne dirigée par un instructeur et une formation en ligne dirigée par un instructeur.

En fonction du type de cours, le marché de l’éducation numérique est segmenté en cours de science et technologie, cours d’entrepreneuriat et de gestion d’entreprise et autres.

Le marché de l’éducation numérique est également segmenté sur la base de l’utilisateur final en apprenants individuels et établissements universitaires et entreprises et organisations gouvernementales .

Les analystes de DBMR mettent en lumière les données du marché de l’éducation numérique par pays

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée du Sud, Thaïlande, Inde, Indonésie, Australie et autres)

Europe (Allemagne, Russie, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, pays nordiques, reste de l’Europe)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Israël, Afrique du Sud, Égypte et reste de la MEA)

