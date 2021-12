Tendances et opportunités commerciales du marché du diagnostic de la prolifération bactérienne intestinale (SIBO)-2021 : 2028

Selon l’étude Insight Partners sur les prévisions du marché du diagnostic de la prolifération bactérienne intestinale (SIBO) jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale – Diagnostic, type », le rapport offre des informations et une analyse approfondie de la prolifération bactérienne intestinale (SIBO) Marché des diagnostics en mettant l’accent sur divers paramètres, tels que les tendances du marché, les progrès technologiques, la dynamique du marché et l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché à travers le monde.

La prolifération bactérienne de l’intestin grêle (SIBO) est couramment observée en présence d’une ou plusieurs conditions prédisposantes. Elle varie fortement en fonction des troubles sous-jacents et des caractéristiques du microbiote des patients et des organismes. Le SIBO entraîne des symptômes gastro-intestinaux de type SII, qui pourraient être asymptomatiques. Dans le pire des cas, il peut en résulter un véritable syndrome de malabsorption.

Aperçu du marché

Prévalence croissante du syndrome du côlon irritable (SCI) et du SIBO

Le syndrome du côlon irritable (SCI) est le trouble gastro-intestinal couramment diagnostiqué avec des douleurs abdominales et des habitudes intestinales altérées entraînant des symptômes associés tels que ballonnements, malabsorption et symptômes systémiques. Les incidences du SCI augmentent à un rythme significatif à travers le monde. Selon un article de recherche intitulé «Worldwide Prevalence and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders, Results of Rome Foundation Global Study» publié par Elsevier Inc. en 2021, la plupart des pays ont un taux de prévalence de 2 à 6 %. Des pays comme le Japon, la Chine, la Russie, l’Afrique du Sud et les États-Unis ont un taux de prévalence de 2,2 %, 2,3 %, 5,9 %, 5,9 % et 5,3 %, respectivement. La prévalence croissante du SCI dans le monde est due à l’évolution du mode de vie et des habitudes alimentaires. La prolifération bactérienne de l’intestin grêle (SIBO) est largement associée au SII.

De même, SIBO montre des symptômes similaires à IBS. Les développements technologiques ont maintenant permis le diagnostic de SIBO tout en diagnostiquant le SII. Par conséquent, la prévalence du SIBO est largement comprise et signalée dans le monde entier. Par exemple, selon un article intitulé « Small Intestinal Bacterial Overgrowth : A Case-Based Review » publié dans le Journal of Patient-Centered Research and Reviews (JPCRR) en novembre 2015, 30 à 85 % des patients adultes atteints du SII sont susceptibles de développer SIBO. De même, selon les données récentes publiées en 2020 par l’American College of Gastroenterology, environ 78 % des patients atteints du SII vivent avec le SBIO ; par conséquent, il s’agit d’une condition principalement évaluée. On estime donc que la prévalence du SII et du SIBO augmentera considérablement dans un proche avenir, entraînant un diagnostic croissant et une éventuelle croissance du marché.

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises.

Sur la base du diagnostic, le marché des diagnostics SIBO est segmenté en tests d’haleine, aspiration de l’intestin grêle et test de culture de fluide, test sanguin, etc. En 2020, le segment des alcootests détenait la plus grande part du marché et devrait également croître au rythme le plus rapide dans les années à venir. La croissance est attribuée à ses avantages, tels que non invasif, convivial pour le patient, simplicité et faible coût

En fonction du type, le marché du diagnostic SIBO est segmenté en SIBO à prédominance d’hydrogène, SIBO à prédominance de méthane et SIBO récurrent. En 2020, le segment SIBO à prédominance d’hydrogène détenait la plus grande part du marché, et le même segment devrait croître au rythme le plus rapide au cours des prochaines années.

Marché du diagnostic de la prolifération bactérienne intestinale (SIBO) : paysage concurrentiel et développements clés

Genova Diagnostics, SIBO Diagnostics, Commonwealth Diagnostics International, Aerodiagnostics, LLC, SIBOTest, Metabolic Solutions, Inc., Pivotal Diagnostics, DirectLabs, LLC, Vibrant Wellness, Health Associates Medical Group

