Tendances et opportunités commerciales du marché des tests développés en laboratoire-2021: 2028

Selon l’étude Insight Partners sur « Prévisions du marché des tests développés en laboratoire jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Par type, application », le rapport met en évidence les tendances existantes sur le marché, ainsi que les moteurs et les obstacles liés à la croissance du marché. Le rapport offre des informations et une analyse approfondie du marché Test développé en laboratoire concernant divers paramètres tels que les tendances et les opportunités du marché, la dynamique du marché et l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et centrale. , et Moyen-Orient et Afrique. Il comprend également l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 dans les régions.

Un test développé en laboratoire (LDT) est un type de test de diagnostic in vitro conçu et utilisé dans un seul laboratoire. Ces tests peuvent être utilisés pour estimer ou distinguer un analyte tel que des protéines, des biomolécules/composés (glucose, cholestérol, etc.) et de l’ADN extrait d’échantillons prélevés sur des sujets humains. L’expansion des méthodes automatisées de diagnostic in vitro (IVD) pour les laboratoires et les dispensaires afin de fournir une analyse précise et sans erreur alimente la croissance du marché des tests développés en laboratoire.

Obtenez un exemple de copie PDF du marché des tests développés en laboratoire sur : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00019603/

Aperçu du marché

La recherche continue sur les médicaments personnalisés offre des opportunités de croissance aux acteurs du marché des tests développés en laboratoire

Les LDT jouent un rôle essentiel dans le développement de médicaments personnalisés qui sont susceptibles de s’avérer être des moyens prometteurs de lutter contre les maladies grâce à des traitements ou des remèdes efficaces jusqu’ici échappés. Selon la Coalition pour la médecine personnalisée, les médicaments personnalisés ne représentaient que 5 % des nouvelles entités moléculaires approuvées par la FDA en 2005 ; cependant, en 2016, ce nombre est passé à plus de 25 %. De plus, 42 % de tous les composés et 73 % des composés oncologiques en cours de développement ont le potentiel de servir de médicaments personnalisés. Les entreprises biopharmaceutiques ont presque doublé leurs investissements en R&D dans les médicaments personnalisés au cours des cinq dernières années, et elles devraient encore augmenter leurs investissements de 33 % au cours des cinq prochaines années. Les chercheurs biopharmaceutiques prédisent également une augmentation de 69 % du développement de médicaments personnalisés au cours des cinq prochaines années. Les tests de laboratoire sont utilisés pour diagnostiquer la maladie et prédire et surveiller la réponse aux médicaments ainsi que pour obtenir les données informatiques nécessaires aux algorithmes prédictifs complexes.

Les médecines personnalisées deviennent la marque de fabrique du traitement du cancer ; c’est une approche en constante évolution qui repose sur la personnalisation des traitements en fonction de la constitution génétique individuelle. En 2019, la FDA a approuvé 12 médicaments personnalisés pour étudier et traiter les causes profondes de la maladie, combinant ainsi la médecine de précision aux soins cliniques. La demande croissante de médecine personnalisée offre des opportunités de croissance importantes pour la croissance des acteurs opérant sur le marché des tests développés en laboratoire.

.

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Téléchargez la dernière analyse COVID-19 sur le rapport de recherche sur la croissance du marché des tests développés en laboratoire sur : https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00019603/

Informations basées sur le type

Le marché des tests développés en laboratoire, par type, est segmenté en biochimie clinique, soins intensifs, hématologie, microbiologie, diagnostic moléculaire, immunologie et autres. Le segment des diagnostics moléculaires devrait détenir la plus grande part du marché en 2021. Cependant, le segment de l’hématologie devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Par application, le laboratoire a développé une application de marché de test dans les instituts universitaires, les organisations de recherche clinique, les laboratoires hospitaliers, les centres de diagnostic spécialisés et autres. On estime que le segment des laboratoires des hôpitaux représentera la plus grande part de marché en 2021. Cependant, le segment des centres de diagnostic spécialisés devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Marché des tests développés en laboratoire: paysage concurrentiel et développements clés

Quest Diagnostics Incorporated,F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.,, QIAGEN, Illumina, Inc.,, Eurofins Scientific, Biodesix, Biotechnologies adaptatives, Biotheranostics, Rosetta Genomics Ltd.,, Guardant Health

Commandez une copie du rapport de recherche 2021-2028 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions du marché des tests développés en laboratoire sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00019603/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876

Communiqué de presse : https://www.theinsightpartners.com/pr/laboratory-developed-test-market