Tendances et opportunités clés du marché des drones agricoles, analyse générale du rapport de recherche 2029

Le rapport sur le marché mondial des drones agricoles révèle la dynamique de marché clé de l’industrie. Ce rapport de renseignement comprend des recherches basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des projections futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principaux moteurs et contraintes de ce marché, le rapport fournit également une étude complète des tendances et des développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché dans l’industrie, y compris leurs profils d’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il fournit un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel de l’industrie.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des drones agricoles est évalué à 8,2 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 25,97 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 15,50 % sur la période de prévision 2022-2029.

Avec le rapport Real Agriculture Drone, les entreprises peuvent créer un espace unique dans l’industrie mondiale et être identifiées comme le partenaire de croissance le plus stable et le plus dévoué pour les études de marché, la formulation de stratégies et le développement organisationnel durable. Le rapport fournit un plan de croissance durable avant-gardiste pour assurer le succès de l’entreprise, ce qui est crucial pour les organisations. Lors de la création du rapport marketing sur les drones agricoles, les capacités commerciales du client sont bien comprises pour identifier les opportunités tangibles de croissance. De plus, les analystes conçoivent un modèle stratégique autour d’objectifs de croissance, qui comprend une analyse détaillée de la trajectoire du marché, des capacités à exploiter et à développer, et de tout piège potentiel.

Certains des principaux acteurs exploitant des drones sur le marché agricole sont :

lbit Systems Ltd. (Israël)

Northrop Grumman (États-Unis)

General Atomics (États-Unis)

AeroVironment, Inc. (EE. UU.)

Lockheed Martin Corporation (États-Unis)

Israel Aerospace Industries Ltd (Israël)

Parrot SA (France)

Microdrone GmbH (Allemagne)

PrecisionHawk Inc (États-Unis)

Shenzhen DJI Technology Co., Ltd. (Chine)

Robot 3D (États-Unis)

Textron Corporation (États-Unis)

Boeing Aviation (États-Unis)

Saab AB (Suède)

BAE Systems (Royaume-Uni)

EHang (Chine)

Société Raytheon (États-Unis)

Industrie aérospatiale turque (Turquie)

Yuneec International (Chine)

Portée du Rapport sur le marché Drone Agriculture:

L’étude étudie en détail les principaux acteurs du marché mondial des drones agricoles , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les derniers développements et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant ainsi les acteurs à prévoir les futures tendances concurrentielles dans le secteur mondial des drones agricoles.

Le marché des drones dans l’agriculture est segmenté en fonction de la catégorie, du type, de la portée, du Mtow, du mode de fonctionnement et du point de vente. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

classe

petit drone

nanodron

micro abejon

mini-drone

drones stratégiques et tactiques

Drones à courte portée (CR)

UAV à courte portée (SR)

UAV à moyenne portée (MR)

UAV d’endurance à moyenne portée (MRE)

UAV à pénétration profonde à basse altitude (LADP)

UAV basse altitude longue endurance (LALE)

UAV moyenne altitude longue endurance (MALE)

UAV haute altitude longue endurance (HALE)

drone dédié

Véhicules aériens de combat sans pilote (UCAV)

drone rôdeur

drone essaim

dron mortel

drone leurre

drone stratosphérique

drone extrastratosphérique

écrit

drone à voilure fixe

UAV à décollage et atterrissage verticaux à voilure fixe

drone à rotor

drone monorotor

UAV multirotor

double rotor

phrygane

quadricoptère

huit rotors

atteindre

drone en ligne de mire

Drones avec champ de vision étendu

drone hors de portée visuelle

bande annonce

<25 kg

25-170 kilogrammes

>170 kg

mode de fonctionnement

conduite avec télécommande

pilote en option

totalement autonome

point de vente

Fabricant d’équipement d’origine (OEM)

après vente

Analyse régionale du marché Drones agricoles :

Le rapport de recherche sur le marché mondial des drones agricoles présente en détail les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et diverses méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, tels que les stratégies de production, les plates-formes de développement et la gamme de produits. Selon nos chercheurs, même de petits changements dans les profils de produits peuvent faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Perspectives post-COVID-19 :

Les lecteurs de cette section apprendront comment les drones sur le marché agricole ont changé à l’échelle mondiale pendant et après la pandémie. La recherche est menée à la lumière des changements dans la production, la demande, la consommation et les chaînes d’approvisionnement. Les experts du marché ont également mis en évidence les facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Quelles informations le rapport sur le marché Drones dans l’agriculture offre-t-il aux lecteurs?

➜ Fragmentation des drones agricoles selon le type de produit, l’utilisation finale et la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et de l’état du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur du drone agricole

➜ Détails de la réglementation gouvernementale sur la consommation agricole des drones

➜ L’impact des technologies modernes telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial des drones agricoles.

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial des drones agricoles :

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre Deux : Concurrence sur le marché des fabricants

Chapitre 3 : Production par région

Chapitre quatre : Consommation régionale

Chapitre 5 : Production, revenus et part de marché par type

Chapitre 6 : Consommation par application, part de marché (%) et taux de croissance par application

Chapitre 7 : Profils et analyse complets des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, frais généraux de fabrication régionaux

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégies d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Chapitre 11 : Analyse des facteurs qui influencent le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusions des études de marché sur les drones dans l’agriculture, annexe, méthodologie et source de données

