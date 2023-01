Tendances et dynamiques du marché français et mondial du polyamide 2020-2030

Le marché mondial du polyamide était évalué à 26 USD . 7 milliards en 2020 et devrait atteindre 40 USD . 6 milliards d’ ici 2027 , avec un TCAC de 5 . 4 % de 2021 à 2027 . Le polyamide est un polymère polyvalent avec une forte demande dans diverses industries d’utilisateurs finaux , y compris les textiles, l’électronique, l’équipement, l’emballage, les revêtements et l’automobile . Les polyamides peuvent être trouvés dans la nature sous forme de laine et de soie, entre autres, et peuvent également être fabriqués artificiellement . Les polyamides fabriqués artificiellement comprennent le nylon, le polyamide 6 et l’aramide .Résistance à l’usure, fortes qualités mécaniques, faible perméabilité aux gaz et résistance chimique sont les caractéristiques des polyamides artificiels . Les polyamides biosourcés gagnent en popularité en raison de leur caractère respectueux de l’environnement . Le polyamide 6 est le revenu et l’utilisation les plus populaires en raison de son faible rapport coût / performance .

Le marché du polyamide devrait être tiré par la croissance de l’industrie automobile dans les pays développés et en développement . Les constructeurs automobiles préfèrent les polyamides en raison de leurs hautes performances et de leur faible coût . En raison de la flambée actuelle des prix des matières premières dans le secteur automobile, les fabricants se tournent vers les polyamides pour diverses applications telles que les revêtements et les films . La croissance du marché est alimentée par la hausse du revenu disponible des consommateurs et l’augmentation des activités de transport dans le monde . Une poussée de la demande dans les secteurs de l’électronique et des revêtements devrait stimuler le marché . L’activité accrue dans le bâtiment et la croissance démographique stimulent le secteur de l’électronique et des revêtements . Le polyamide est un excellent choix pour les applications électriques et électroniques en raison de son faible coût de production et de ses excellents paramètres de performance tels que la résistance chimique et l’isolation .

D’autre part, des lois et réglementations gouvernementales strictes empêchent l’expansion du marché . Cependant, une augmentation des investissements et de nouvelles recherches et développements dans les polyamides biosourcés et spécialisés devraient créer des opportunités de croissance au cours de la période de prévision .

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial du polyamide

L’industrie du polyamide n’a pas été affectée par les perturbations liées au COVID – 19 . Cependant, les blocages liés au coronavirus ont posé plusieurs problèmes aux acteurs de l’industrie, notamment des chaînes d’approvisionnement perturbées, des difficultés logistiques dans l’expédition des produits finis et le recrutement de personnel en quarantaine . L’épidémie de coronavirus ( COVID – 19 ) et les mesures de confinement imposées par le gouvernement qui ont suivi ont temporairement interrompu les activités des grandes industries d’utilisation finale des polyamides . En conséquence, l’industrie est dans une spirale descendante .En outre, des effets négatifs sur la santé humaine devraient entraver l’expansion du marché au cours de la période prévue . Les activités commerciales, de transport et industrielles ont toutes cessé . Constituant l’essentiel des matières premières chimiques, la demande de polyamide est volatile depuis l’émergence du COVID – 19 . Cependant, la demande de l’industrie des biens de consommation et de l’emballage a contribué à équilibrer la situation pendant la pandémie .

Dynamique du marché mondial des polyamides

Conducteurs : Augmentation de la demande de véhicules électriques

La résistance par unité de poids d’un véhicule électrique est critique . Ces véhicules sont conçus pour réduire le poids et optimiser la résistance des différentes sections de la carrosserie du véhicule . Les métaux de ces voitures sont remplacés par de nouveaux matériaux et thermoplastiques afin de réduire le poids total du véhicule . La perte de poids se fait pour diverses raisons, notamment une moindre consommation de carburant et donc une moindre émission de CO2 . Le moulage par injection du polyamide 6 est une excellente solution pour réduire le poids des véhicules . Les composants métalliques sont rapidement remplaçables dans les véhicules électriques afin qu’ils puissent être facilement façonnés et produits en série . Le polyamide 6 a un coût unitaire inférieur à celui des métaux, ce qui en fait un coût plus élevé –alternative efficace . Par conséquent, l’augmentation de la demande de véhicules légers est considérée comme un avantage pour l’industrie du polyamide 6 .

Contraintes : Les variations des prix du brut entravent la croissance du marché

Cependant, la fluctuation des prix du pétrole brut a modifié la production pétrochimique, la production d’hexaméthylène diamine, d’acide adipique et de caprolactame . En conséquence, les prix imprévisibles des matières premières devraient limiter la croissance de l’industrie mondiale du polyamide au cours de la période de prévision . Les contrôles gouvernementaux stricts et la concurrence des alternatives à base d’élastomères devraient entraver la demande du marché . En outre, on observe ces jours-ci une indication précoce d’un ralentissement économique mondial, qui devrait avoir un impact significatif sur l’industrie du polyamide . Cela devrait retarder la poursuite des investissements et du développement de plusieurs années .

Opportunités : Politiques gouvernementales favorables encourageant les véhicules électriques

A l’avenir, la R&D sur les polyamides biosourcés et de spécialité pour diverses applications devrait présenter d’énormes perspectives pour les acteurs . Les fabricants, les associations professionnelles et les fabricants de produits finis investissent tous dans la R&D . Utilisation du polyamide dans les articles de contact alimentaire et ménager et des polyamides de spécialité dans l’automobile pour remplacer les métaux . Cela devrait présenter un potentiel pour les acteurs du marché . En raison de ses qualités favorables à l’environnement, les changements technologiques tels que le polyamide biosourcé devraient stimuler la croissance du marché à l’avenir . De plus, le bio –Le marché à base de polyamide est susceptible d’être alimenté par les réglementations gouvernementales et la sensibilisation accrue à la santé dans les pays émergents . L’expansion du marché du polyamide devrait être entravée par le processus de fabrication complexe et le manque de précurseurs . Une autre préoccupation susceptible d’entraver l’expansion du marché est la détérioration des caractéristiques due à l’absorption d’humidité .

Portée du rapport

L’étude classe le marché du polyamide en fonction du type, de l’application et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type Outlook ( en milliers d’unités, chiffre d’affaires, 2017-2027 , en millions USD )

Polyamides aliphatiques

Polyamides aromatiques

Par application Outlook ( milliers d’unités, revenus, 2017-2027 , millions USD )

Fibres et films polyamides

Plastiques techniques

Par perspectives des utilisateurs finaux ( milliers d’ unités, revenus, 2017-2027 , millions USD )

Automobile

Électrique et électronique

Textile

Construction

Emballage

Biens de consommation

Autres

Perspectives par région ( milliers d’unités, revenus, 2017 – 2027, millions USD )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

États-Unis, Canada, Mexique Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des polyamides aliphatiques devrait représenter la plus grande part de marché par type

Par type, le marché des polyamides se divise en polyamides aliphatiques et polyamides aromatiques . Le segment des polyamides aliphatiques domine le marché des polyamides avec une part de marché de 89 . 5 % en 2020. Les polyamides aliphatiques tels que le nylon 66 et le nylon 6 sont largement utilisés pour les applications d’ingénierie et industrielles . La famille la plus importante de thermoplastiques techniques est celle des polyamides aliphatiques, qui sont produits à une échelle nettement plus importante que les polyamides entièrement aromatiques .

La résine polyamide – 6 est un thermoplastique technique semi – cristallin qui est simple à traiter et à colorer et qui peut être utilisé dans des applications d’extrusion et de moulage par injection . La résine polyamide – 6 est l’un des thermoplastiques techniques les plus largement utilisés en raison de sa haute résistance chimique . Les résines polyamide – 6 sont les moins chères des résines polyamides . Le polyamide – 6 est couramment utilisé sous forme de filament pour l’impression 3D car il est plus ductile et résistant aux chocs . Par conséquent, en raison des propriétés économiques et séduisantes du polyamide –6 résines, le marché du polyamide – 6 devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Par région, le marché du polyamide est segmenté en Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique . Dans le monde, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 6 . 8 % sur le marché mondial du polyamide au cours de la période de prévision . L’Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie – Pacifique font partie de l’Asie-Pacifique . La forte croissance économique dans les pays émergents comme la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde est le moteur de l’expansion de la région .

De plus, l’essor des applications d’emballage automobile et alimentaire a propulsé l’Asie – Pacifique à devenir un marché régional de polyamide de premier plan . Le marché du polyamide devrait augmenter de manière significative au cours de la période de prévision en raison d’investissements à grande échelle dans le secteur automobile . Il y a eu une augmentation de la demande de voitures de luxe, entraînant une augmentation de la consommation de polyamide dans cette région en raison d’une augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs en Asie – Pacifique .

Principaux acteurs du marché

Le marché du polyamide est fortement consolidé . Quelques entreprises détiennent des parts de marché importantes, notamment Arkema SA, BASF SE, Evonik Industries AG, Ascend Performance Materials LLC, Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited, Koch Industries, Lanxess, Radici Group, Mitsubishi Chemical Holdings et Royal DSM . Ces entreprises ont utilisé diverses techniques pour accroître leur part de marché ou maintenir leur position dominante . Ascend Performance Materials LLC, BASF SE, Evonik Industries AG et Radici Group font partie des entreprises qui ont utilisé des stratégies de lancement de produits et d’expansion d’entreprise .