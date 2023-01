Tendances et dynamiques du marché des relais statiques montés sur panneau en France et dans le monde 2020-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des relais statiques montés sur panneau devrait croître à un TCAC de 5,8 % de 2022 à 2030. Les relais statiques montés sur panneau sont conçus pour un montage facile sur des panneaux plats ou des dissipateurs de chaleur. avec des vis à travers la plaque de base SSR (Super Sport Roadster). Divers facteurs tels que la demande croissante dans divers secteurs verticaux d’utilisation finale stimuleront la croissance du marché. L’industrie émergente et en évolution des semi-conducteurs et son utilisation dans l’industrie des semi-conducteurs propulseront la croissance du marché au cours de la période à venir.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des relais statiques montés sur panneau

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché au cours du premier semestre 2020. En raison du confinement mondial, l’approvisionnement en matières premières en provenance de Chine et des États-Unis a été considérablement perturbé. Les restrictions commerciales et l’arrêt de la fabrication ont entraîné des écarts de demande et d’offre, contribuant à une croissance négative du marché. En outre, divers secteurs d’utilisation finale également touchés par le COVID-19 ont connu une demande réduite pour les relais statiques à montage sur panneau. Cependant, la demande d’appareils utilisés dans l’industrie de la santé, y compris les ventilateurs, a maintenu la croissance du marché stable pendant la pandémie. Par conséquent, le COVID-19 a un impact significatif sur la croissance du marché pendant la pandémie.

Portée du marché mondial des relais à semi-conducteurs montés sur panneau

L’étude classe le marché des relais statiques montés sur panneau en fonction de la tension de sortie, du canal de distribution et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de tension de sortie ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

CA

CC

AC DC

Par perspectives de canal de distribution ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Canaux en ligne

Canaux hors ligne

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

L’automatisation industrielle

Équipement de construction

Équipement d’éclairage

OEM industriel

Énergie & Infrastructures

Automobile et transport

Médical

Nourriture et boissons

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Sur la base de la tension de sortie, le segment de tension de sortie CA représente la plus grande part du marché

Le segment de la tension de sortie CA devrait connaître la part de marché la plus élevée en 2021 en raison de la disponibilité du courant alternatif dans une large gamme de courants nominaux, tels que 0 à 150 ampères. Le courant alternatif est utilisé dans toutes les applications, y compris l’automatisation industrielle jusqu’aux équipements médicaux, en raison de la disponibilité d’une large plage d’ampères. Le secteur de l’automatisation industrielle en plein essor au niveau mondial accélère encore la demande de relais AC, ce qui, à son tour, augmente la croissance du marché à l’échelle mondiale.

L’Amérique du Nord apportera une part importante du marché des relais à semi-conducteurs montés sur panneau

Sur la base d’une analyse régionale, l’Amérique du Nord connaît la part de marché la plus élevée en raison de l’expansion de l’industrie automobile. Alors qu’en Europe, l’application croissante du relais statique monté sur panneau dans la robotique industrielle et l’automatisation industrielle croissante alimenteront la croissance du marché régional au cours de la période de prévision. De plus, on estime que l’Asie-Pacifique présentera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, soutenu par la présence croissante des principaux acteurs du marché couplée à la croissance du secteur de la santé dans la région.

Acteurs mondiaux du marché des relais à semi-conducteurs montés sur panneau

Les principaux acteurs opérant sur le marché Relais statique à montage sur panneau se concentrent sur l’utilisation de la puissance de la technologie pour développer des produits innovants afin de répondre aux besoins des utilisateurs finaux et découvrir diverses autres utilisations du Relais statique à montage sur panneau. En outre, ils adoptent diverses stratégies clés telles que des partenariats, des acquisitions, des accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché afin de gagner une part de marché importante. Le marché des relais statiques montés sur panneau est de nature très concentrée.

Les principaux acteurs du marché mondial des relais statiques montés sur panneau sont: