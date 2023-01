Tendances et dynamique du marché français et mondial des dispositifs de distribution d’aérosols 2020-2030

Tendances et dynamique du marché français et mondial des dispositifs de distribution d’aérosols 2020-2030

La taille du marché mondial des dispositifs de distribution d’aérosols devrait passer de 14 392,4 millions USD en 2020 à 20 918,7 millions USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2027. Les dispositifs d’administration d’aérosols sont des dispositifs portatifs de distribution de médicaments. Ils consistent en une suspension de particules liquides ou solides dans un gaz vecteur, permettant de traiter les poumons et les maladies non respiratoires. Différents médicaments sont disponibles pour l’administration de médicaments en aérosol, tels que la poudre sèche, la solution et la suspension. Il s’agit de l’administration de médicament la plus avancée dans laquelle le médicament en aérosol est directement administré aux poumons pour offrir un résultat systémique. Les dispositifs d’administration d’aérosols sont disponibles en trois catégories : les inhalateurs à poudre sèche, les nébuliseurs et les inhalateurs-doseurs. L’administration de médicaments par aérosol est un traitement naturel et le moyen le plus simple de traiter les maladies respiratoires telles que l’asthme, la fibrose kystique et la MPOC. En outre, il est utilisé pour délivrer de l’insuline, des médicaments analgésiques,

L’augmentation de la prévalence de la MPOC, de l’asthme et d’autres troubles respiratoires, l’augmentation de la population de fumeurs, la facilité d’administration du médicament avec des dispositifs d’administration d’aérosols, l’augmentation de la demande d’inhalateurs-doseurs, les développements technologiques dans les dispositifs d’inhalation et l’augmentation de la population âgée sont les facteurs clés qui alimentent la croissance du marché mondial des dispositifs de distribution d’aérosols. Par exemple, selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), en 2018, plus de 339 millions de personnes étaient touchées par l’asthme dans le monde.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/aerosol-delivery-devices-market

En outre, augmentation de l’adoption de dispositifs d’administration d’aérosols par les patients, augmentation de la sensibilisation des patients à la thérapie par inhalation, augmentation de la préférence pour la voie pulmonaire d’administration de médicaments, augmentation des niveaux de pollution et de l’urbanisation, augmentation de l’incidence des naissances prématurées et des changements de mode de vie, et la croissance du nombre d’activités de R&D pour développer la thérapie par inhalation idéale sont d’autres facteurs qui contribuent au développement du marché. Cependant, les complications et les effets secondaires associés à l’inhalation de médicaments et le coût élevé associé aux nébuliseurs devraient entraver la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur les dispositifs de distribution d’aérosols dans le monde

Le coronavirus a été découvert fin décembre dans la province du Hubei de la ville de Wuhan en Chine. La maladie est causée par un virus, à savoir le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère, qui se transmet d’homme à homme. Après sa découverte à Wuhan, la maladie s’est rapidement propagée dans d’autres parties du globe. De plus, ce virus provoque divers symptômes chez un patient, allant de symptômes courants à des symptômes graves. Le 11 mars 2020, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a estimé que le COVID-19 pouvait être qualifié de pandémie. De plus, aucun médicament n’est actuellement autorisé pour le traitement ou la prévention du COVID-19. Ainsi, la distanciation sociale est considérée comme la mesure la plus importante pour arrêter la propagation de cette maladie. De plus, pour maintenir la distanciation sociale, divers pays du monde ont adopté des confinements à l’échelle nationale.

Dynamique du marché mondial des dispositifs de distribution d’aérosols

Facteurs : Augmentation de la pollution de l’air

L’augmentation de la pollution atmosphérique due à la fumée qui s’échappe du véhicule et à la pollution causée par des sources anthropiques est le principal facteur attribué à l’augmentation de la prévalence de la MPOC et de l’asthme. Diverses études de recherche ont montré que les symptômes de l’asthme s’aggravent par la pollution de l’air. Par exemple, une étude menée sur de jeunes campeurs souffrant d’asthme modéré à sévère a montré qu’ils étaient 40 % plus susceptibles de souffrir d’incidents d’asthme aigu les jours où le niveau de pollution était par rapport aux jours de pollution moyenne. Deux principaux polluants atmosphériques déclenchent gravement l’asthme : l’ozone, qui se trouve dans le smog, et les particules présentes dans la fumée, la brume et la poussière. La susceptibilité de souffrir de symptômes d’asthme augmente à un rythme alarmant, car la présence d’ozone et de particules fines est en augmentation dans l’air. Ainsi,

Contraintes : coût élevé des traitements de l’asthme et de la MPOC

Les traitements de la MPOC et de l’asthme prennent du temps et sont coûteux, parmi lesquels le coût est une préoccupation importante car il n’existe pas de solution unique au problème. La crise d’asthme soudaine nécessite des inhalateurs de secours, qui ne sont pas largement utilisés dans les pays à faible revenu, en raison de leurs coûts plus élevés. À l’échelle mondiale, la population la plus asthmatique provient de pays à faible revenu ; par conséquent, le coût élevé du traitement leur crée un problème.

Selon l’American Thoracic Society 2019, les coûts des soins de santé pour l’asthme aux États-Unis sont estimés à environ 300 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. De plus, le coût annuel de l’asthme aux États-Unis est d’environ 56 milliards de dollars. Par conséquent, chaque augmentation annuelle du prix du traitement de l’asthme devrait entraver la croissance du marché.

Opportunités : Opportunités de croissance dans les marchés émergents

La montée du marché des dispositifs de distribution d’aérosols devrait être tirée par les opportunités sur les marchés émergents inexploités, en raison de l’augmentation de l’adoption de modes de vie malsains, de la poussée de l’urbanisation, de l’exposition à la fumée et aux produits chimiques et d’une augmentation subséquente de la prévalence. bronchopneumopathie chronique obstructive. Par exemple, selon le CDC (Centers for Disease Control and Prevention), aux États-Unis, la prévalence globale de la MPOC était de 6,2 % en 2017. De plus, selon l’OMS, la MPOC devrait être la troisième cause de décès dans le monde. d’ici 2030. L’industrie de la santé dans les pays développés se développe de manière significative, en raison de la demande accrue de systèmes de fabrication plus avancés et des investissements importants des gouvernements pour améliorer les infrastructures de santé. En outre,

Portée du rapport

L’étude classe le marché des dispositifs de distribution d’aérosols en fonction du produit, du canal de distribution, de l’application et des régions.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/aerosol-delivery-devices-market?opt=2950

Par perspectives de produit (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Inhalateurs de poudre sèche Inhalateurs unidoses Inhalateurs multidoses

Inhalateurs-doseurs Inhalateurs pressurisés conventionnels, Inhalateurs à brume douce

Nébuliseurs Nébuliseurs à jet Nébuliseurs à ondes ultrasonores Nébuliseurs à mailles vibrantes



Par perspectives de canal de distribution (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Pharmacies de détail

Pharmacies hospitalières

Commerce électronique

Par Application Outlook (Revenus, Millions USD, 2017-2027)

Asthme

Bronchopneumopathie chronique obstructive

Fibrose kystique

Maladies non respiratoires Diabète Analgésie la maladie de Parkinson



Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Par type de produit, le segment des inhalateurs-doseurs devrait représenter la plus grande part de marché

Le marché des dispositifs d’administration d’aérosols est classé en inhalateurs à poudre sèche, en inhalateurs-doseurs et en nébuliseurs en fonction du produit. Le segment des inhalateurs-doseurs devrait représenter le chiffre d’affaires le plus important en 2020. Il devrait croître à un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de l’incidence de l’asthme, de la fibrose kystique et de la MPOC, de la flambée des la sensibilisation des patients aux appareils respiratoires efficaces et avancés, et le lancement de produits efficaces, qui sont testés dans le cadre d’essais cliniques par diverses sociétés pour confirmer de meilleurs résultats thérapeutiques.

Les inhalateurs-doseurs délivrent des médicaments aux patients sous forme de brouillard. Ils sont utilisés pour traiter de nombreuses maladies respiratoires telles que l’asthme, la MPOC et la fibrose kystique. Ils ont été développés en 1950 par les laboratoires Thiel Riker, qui fournissent des formulations de médicaments bronchodilatateurs dans des récipients sous pression avec une plus grande commodité et des doses fiables de médicaments. Ce développement de la formulation d’un médicament bronchodilatateur a conduit à l’introduction d’inhalateurs-doseurs pressurisés (pMDI) exclusifs. Les inhalateurs-doseurs offrent des avantages tels que la commodité de doses multiples, un temps de traitement court, des doses émises reproductibles, aucune exigence de préparation de médicament et sont moins sujets à la contamination. Cependant, les inhalateurs-doseurs présentent plusieurs inconvénients, notamment la nécessité d’une coordination main-respiration et la réaction aux propulseurs chez certains patients.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction de la région, le marché mondial des dispositifs de distribution d’aérosols a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique est analysée à travers le Japon, la Chine, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique. Cette région connaît une croissance à un TCAC de 6,4 % sur le marché mondial des dispositifs d’administration d’aérosols. Le développement du marché dans cette région est attribuable à une augmentation de la population gériatrique et à une croissance du nombre de fumeurs. Par exemple, selon le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications, le Japon comptait environ 35,57 millions de personnes gériatriques en 2018.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/aerosol-delivery-devices-market

De plus, selon Japan Tobbaco Inc., le taux de tabagisme moyen entre hommes et femmes était de 17,9 % au Japon en 2018. Ainsi, l’augmentation de la population âgée et du tabagisme entraîne l’asthme et la MPOC. Par exemple, selon le rapport mondial sur l’asthme 2018, en Inde, près de 6 % des enfants et 2 % des adultes souffraient d’asthme en 2018. De plus, selon l’OMS, les décès sont dus à la MPOC et l’asthme était d’environ 90 %, principalement en pays à revenu faible ou intermédiaire. De plus, l’augmentation de la demande d’inhalateurs et de nébuliseurs et l’augmentation des dispositifs de soins à domicile alimenteront la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale. Le marché des dispositifs de distribution d’aérosols est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que 3M Company, Aerogen, INC, GlaxoSmithKline Plc (GSK), Merck & co., INC., Metall Zug Group (Clement Clarke International Ltd ), Koninklijke Philips NV, Recipharm AB (Bespak), Johnson & Johnson (Actelion Pharmaceuticals Ltd), Teva Pharmaceutical Industries Limited, Vectura Group PLC, Heitkamp & Thumann KG (H&T Presspart), Iconovo AB, Gerresheimer AG, Merxin LTD et Nemera .