Tendances et défis du marché de la micro-assurance 2022 Stratégie des meilleurs acteurs, rapport prévisionnel jusqu’en 2030 | (TCAC) de 7,1 %

États-Unis – La taille du marché mondial de la micro-assurance était de 74,3 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la micro-assurance devrait atteindre 117,7 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les produits de micro-assurance offrent une assurance aux ménages à faible revenu. Il est avantageux pour les personnes à faible revenu. Il est spécialement conçu pour couvrir les actifs et l’indemnisation en cas de maladie, de blessure ou de décès.

Facteurs influençant le marché

La croissance du marché de la micro-assurance devrait être tirée par le nombre croissant d’avancées telles que les modèles peer-to-peer et d’autres modèles d’assurance rentables. En outre, la demande croissante d’expérience numérique de bout en bout pour améliorer la transparence entre le preneur d’assurance et le fournisseur de services contribuera à la croissance du marché de la micro-assurance.

L’augmentation du coût des services de santé efficaces et la prévalence croissante des maladies alimenteront la croissance du marché mondial de la micro-assurance. En outre, le taux d’emploi croissant et la sensibilisation aux avantages des politiques de micro-assurance stimuleront la croissance du marché.

La croissance de la population gériatrique et le nombre croissant d’accidents vont accélérer la croissance du marché mondial de la micro-assurance. En outre, la demande croissante d’interventions chirurgicales efficaces et la croissance du PIB profiteront au marché de la micro-assurance tout au long de la période de prévision.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le marché mondial de la micro-assurance a connu des obstacles importants en raison de la pandémie de COVID-19. La pandémie a créé une myriade de problèmes inattendus, tels que des limitations de mouvement, qui ont diminué la demande d’assurance maladie. Cependant, la numérisation croissante et la sensibilisation croissante liée aux polices d’assurance avantageuses augmenteront la demande de polices de micro-assurance. De plus, la pandémie a sensibilisé les citoyens à souscrire une assurance pour leurs besoins futurs. Ainsi, le secteur de la micro-assurance pourrait connaître des opportunités de croissance lucratives dans les années à venir.

Analyse régionale

Sur la base des régions, le marché de la micro-assurance Asie-Pacifique devrait détenir la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’économies émergentes et à l’augmentation de la population à faible revenu dans la région. De plus, une réglementation favorable dans la région contribuera à la croissance du marché. La prévalence croissante des maladies, le nombre croissant d’accidents et l’augmentation de la population gériatrique profiteront également au marché de la micro-assurance en Asie-Pacifique au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

HDFC Ergo General Insurance Company Limited

Hollard

MicroEnsure Holdings Limited

NSIA Assurance

Banque à charte standard

Wells Fargo

SAC Banco do Nordeste

MetLife

Bandhan Services Financiers Limitée

Protecta

Banque ICICI

Tata AIA Vie

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la micro-assurance se concentre sur le type, le produit, le fournisseur, le canal de distribution, le modèle et la région.

Par type

Couverture à vie

Assurance temporaire

Par produit

Assurance habitation

Assurance santé

Assurance-vie

Assurance indexée

Assurance décès et invalidité accidentels

Autres

Par fournisseur

Micro-assurance (commercialement viable)

Micro-assurance par l’aide/le soutien gouvernemental

Par canal de distribution

Les ventes directes

Institutions financières

Commerce électronique

Hôpitaux

Cliniques

Autres

Par modèle

Modèle d’agent partenaire

Modèle à service complet

Modèle piloté par le fournisseur

Modèle communautaire/mutuel

Autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

