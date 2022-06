Tendances et analyse du marché des serres en plastique 2028 | Acteurs clés – GROUPE RICHEL, Argus Control Systems Limited, Certhon

Le marché des serres en plastique devrait atteindre une valeur de 32,3 milliards USD d’ici 2028 et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé de 10,80 % sur la période de prévision de 2021 à 2028. L’urbanisation rapide et la faible disponibilité des terres arables sont les facteur de croissance du marché des serres en plastique au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Une serre est un agencement dont les murs et le toit sont constitués principalement de matériaux transparents, dans lequel poussent des plantes nécessitant des conditions climatiques régulées. Les serres en plastique sont disponibles dans des tailles plus petites par rapport aux serres en verre. Les serres en plastique prolongent la saison de croissance et peuvent également augmenter le succès des légumes qui aiment la chaleur .

Le marché des serres en plastique devrait connaître une croissance, en raison de la montée des préoccupations environnementales à travers le monde. De plus, la capacité de rendement plus élevée que les méthodes traditionnelles et la forte demande de nourriture en raison de l’augmentation de la population et des défis du changement climatique devraient également stimuler le marché des serres en plastique au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La forte croissance de l’ agriculture durable pratiques dues à l’urbanisation rapide est également susceptible de stimuler la croissance du marché des serres en plastique. De plus, les cultures en croissance dans l’environnement sûr d’une serre peuvent développer la génétique de la plante, conduisant à la forte croissance de variétés saines qui devrait également agir comme le principal facteur moteur menant à la croissance du marché des serres en plastique.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Serre en plastique

Le paysage concurrentiel du marché des serres en plastique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des serres en plastique.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les serres en plastique sont RICHEL GROUP, Argus Control Systems Limited, Certhon, LOGIQS BV, Agra Tech, Inc., Rough Brothers Inc., Nexus Corporation, Hort Americas, Heliospectra AB, Top Greenhouses, Stuppy Greenhouse, Poly -Tex, Inc., The Glasshouse Company Pty Ltd., Omni Structures International, Decloet Greenhouse manufacturing Ltd., Europrogress, Sotrafa, Nobutec BV, Ludy Greenhouse Manufacturing Corporation et Apex Greenhouses parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des serres en plastique et taille du marché

Le marché des serres en plastique est segmenté en fonction du type, du type d’équipement et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des serres en plastique est segmenté en serre en plastique polyéthylène, serre en plastique copolymère, serre en plastique polychlorure de vinyle, serre en plastique polycarbonate et autres.

En fonction du type d’équipement, le marché des serres en plastique est segmenté en systèmes de refroidissement, systèmes de chauffage et autres. D’autres ont en outre été segmentés en lampes de culture à LED , systèmes de contrôle, systèmes d’irrigation, ventilation et technologie de communication. Le segment des systèmes de chauffage devrait croître au rythme le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, car ces systèmes de chauffage sont considérés comme l’une des exigences essentielles pour la production efficace de plantes en serre plastique.

Le marché des serres en plastique est également segmenté en fonction de l’application dans les légumes, les fruits , les fleurs et les plantes ornementales, les cultures de pépinière et autres. D’autres ont été segmentés en cultures tropicales et cactus.

Dans ce rapport, les chercheurs se sont concentrés sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se sont concentrés sur les sujets tendances, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques tendances et la perception des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils ont examiné l’impact des certifications, des allégations et des labels, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris l’approche futuriste et les scénarios historiques, les facteurs sociaux et économiques influents, le développement des spécifications et les consommateurs. Habitudes d’achat.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Serre en plastique fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique, et le reste de l’Amérique latine)

• le Moyen-Orient et l’Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Table des matières:

Rapport d’étude sur le marché des serres en plastique

Chapitre 1 Aperçu du marché des serres en plastique

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Chapitre 11 Analyse des facteurs d’effet de marché

Chapitre 12 Prévisions du marché des serres en plastique

