Tendances en cours du marché de la radio VHF en Amérique du Nord 2020 avec les acteurs les plus exigeants – Cedar Electronics, Entel UK Limited, Icom Inc., Jotron, JVC Kenwood Holdings Inc., NAVICO

La dernière documentation de recherche intitulée «Marché de la radio VHF en Amérique du Nord» est une publication récente sur les informations sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects de la radio VHF en Amérique du Nord 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, du partage, de la demande , et diffusion. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché de la radio VHF en Amérique du Nord pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

Les bateaux de plaisance naviguent de plus en plus vers de nouveaux horizons en raison de l’essor de l’industrie touristique dans la région, du développement économique croissant et de la participation croissante aux activités nautiques. La région représente un énorme marché radio VHF pour les bateaux de plaisance en raison de l’intérêt croissant des particuliers pour la navigation de plaisance. Les particuliers utilisent ces embarcations pour des activités de plaisir et de divertissement au cours d’un voyage en famille et avec des compagnons. L’adoption massive de la navigation de plaisance dans la région ouvre de nouvelles possibilités pour les équipements radio VHF puisque les plaisanciers doivent utiliser le meilleur canal lorsqu’ils communiquent par radio VHF.

Voici les principaux fabricants de radio VHF en Amérique du Nord –

• Électronique de cèdre

• Entel UK Limited

• Icom Inc.

• Jotron

• JVC Kenwood Holdings Inc.

• NAVICO

• RAYMARINE (SYSTÈMES FLIR)

• MARIN (SATCOM GLOBAL)

• UNIDEN AMERICA CORPORATION

• YAESU États-Unis

Le rapport sur le marché de la radio VHF en Amérique du Nord offre un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Marché de la radio VHF – Par type

• Portable

• Montage fixe

Marché de la radio VHF – Par application

• Marin

• Aviation

• Terre

Analyse de production :

Analyse SWOT des principaux acteurs clés de l’industrie de la radio VHF en Amérique du Nord basée sur les forces, les faiblesses, les environnements internes et externes de l’entreprise, les opportunités et les menaces. Il comprend également la production, les revenus, le prix moyen des produits et les parts de marché des principaux acteurs. Ces données sont ensuite détaillées avec la distribution de base de fabrication, la zone de production et le type de produit. Des points majeurs tels que la situation et les tendances concurrentielles, les fusions et acquisitions de taux de concentration, l’expansion, qui sont des informations vitales pour développer / établir une entreprise, sont également fournis.

