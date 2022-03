Tendances émergentes sur le marché du verre flotté en Asie-Pacifique par des acteurs clés éminents tels que: AGC Inc., China Glass Holdings Limited, Guardian Industries Holdings, Nippon Sheet Glass Co. Ltd

Grâce aux nouvelles fonctionnalités et technologies, les fournisseurs peuvent attirer de nouveaux clients et étendre leur empreinte sur les marchés émergents. Ce facteur est susceptible de stimuler le marché du verre flotté APAC. Le « marché du verre flotté APAC » devrait croître à un bon TCAC au cours de la période de prévision.

Il y a eu une augmentation du verre flotté éconergétique et durable pour diverses industries d’utilisation finale telles que le bâtiment et la construction, l’automobile et l’électronique au cours des dernières années. L’efficacité énergétique fait référence à la capacité du verre à réguler la température intérieure, ce qui aidera à garder les intérieurs relativement frais pendant les étés et chauds pendant les hivers. Certains fabricants produisent du verre flotté économe en énergie pour les consommateurs afin de réduire les factures énergétiques des maisons résidentielles et des bureaux et de préserver l’environnement.

Le segment du marché du verre flotté en Asie-Pacifique par les fabricants comprend:

AGC Inc., China Glass Holdings Limited, Guardian Industries Holdings, Nippon Sheet Glass Co. Ltd, Qingdao Migo Glass Co.Ltd., Saint-Gobain Glass India, SCHOTT AG, Shenzhen Sun Global Glass Co. Ltd, Xinyi Glass Holdings Limited

Segmentation du marché du verre flotté APAC

Marché du verre flotté APAC – Par type

Verre propre

Verre tinté

Verre texturé

Les autres

Marché du verre flotté APAC – Par application

Automobile et transport

Bâtiment et construction

Résidentiel

Commercial

Industriel

Électronique

Les autres

En cas de COVID-19, l’APAC est fortement touchée, en particulier l’Inde. Les gouvernements des pays APAC prennent des mesures possibles pour réduire ses effets en annonçant le verrouillage, et ainsi, impacter les revenus générés par le marché. L’émergence de nouvelles vagues de COVID-19 en Inde, en Thaïlande et dans d’autres économies asiatiques a prolongé l’effet sur le PIB. La pandémie de COVID-19 en cours devrait provoquer d’énormes perturbations dans la croissance de diverses industries de l’APAC.

Table des matières :

introduction Points clés à retenir Méthodologie de la recherche Paysage du marché du verre flotté APAC Marché du verre flotté APAC – Dynamique clé du marché Marché du verre flotté – Analyse APAC Analyse du marché du verre flotté APAC – par type Analyse du marché du verre flotté APAC – par application Marché du verre flotté APAC – Analyse par pays Impact de la COVID-19 Paysage de l’industrie Profils d’entreprise appendice

