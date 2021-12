Tendances émergentes du marché mondial de la gestion de portefeuille de projets cloud, analyse historique, facteurs de croissance de l’industrie, prévisions

Diverses sources dignes de confiance telles que des revues, des sites Web, des rapports annuels des entreprises et des fusions sont utilisées pour la collecte des données et des informations mentionnées dans ce rapport. Les données collectées sont ensuite vérifiées et validées par les experts du marché pour les lecteurs et utilisateurs finaux. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie des processus industriels, notamment l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Ce rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus clés des détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché de la gestion de portefeuille de projets cloud devrait atteindre une valeur de 12,96 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 14,50 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Rapport Data Bridge Market Research sur le portefeuille de projets cloud la direction fournit des analyses et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Principales régions comme suit :

Amérique du Nord

(États-Unis, Canada et Mexique)

L’Europe 

(Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique

(Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud

(Brésil, Argentine, Colombie, reste des pays etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique

(Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Méthodologie de recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de base sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, envoyez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Certains acteurs bien établis sur le marché de la gestion de portefeuille de projets cloud sont –

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de la gestion de portefeuille de projets cloud sont Broadcom, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Changepoint Corporation, Clarizen, Microsoft, MAVENLINK, INC., Oracle, Planisware, ServiceNow, SAP SE, Upland Software, Inc., Workfront, Inc. Planview, Inc., ONEPOINT Projects GmbH, Celoxis Technologies Pvt. Ltd. Amazon Web Services, Inc., IBM, Infosys Limited, Cognizant et Wipro Limited parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché :

Le segment des plates-formes du marché de la gestion de portefeuille de projets cloud est segmenté en logiciels et services. Les services ont ensuite été segmentés en formation et éducation, intégration et déploiement et assistance et conseil.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché de la gestion de portefeuille de projets cloud est segmenté en cloud public, cloud privé et cloud hybride.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de la gestion de portefeuille de projets cloud est segmenté en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises.

Sur la base des applications, le marché de la gestion de portefeuille de projets cloud est segmenté en gestion de projet, gestion de portefeuille, gestion de la demande, gestion des ressources, gestion financière et autres.

Le marché de la gestion de portefeuille de projets cloud est segmenté sur la base de l’utilisateur final en banque, services financiers et assurances, soins de santé et sciences de la vie, télécommunications et ITES, fabrication, gouvernement et secteur public, vente au détail et biens de consommation et autres. D’autres ont été segmentés en voyages et transports, éducation et aérospatiale et défense.

L’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Amérique (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Les objectifs d’enquête de ce rapport sur le marché mondial de la gestion de portefeuille de projets cloud sont :

> Construire des données complètes, réelles, actualisées chaque année et financièrement dépendantes de l’exécution, des capacités, des objectifs et des systèmes des principales organisations mondiales.

> Présenter la collecte de données rivale de l’association en fournissant une enquête clé, une compréhension de l’information et des connaissances.

> Identifier les événements et les procédures les plus récents utilisés par les principaux acteurs mondiaux du marché de la gestion de portefeuille de projets cloud.

> Distinguer les spécialités leaders du marché à fort potentiel de développement

Plus d’information:

Le rapport comprend six parties traitant de :

1.) Informations de base ;

2.) Le marché de la gestion de portefeuille de projets cloud en Asie ;

3.) Le marché nord-américain de la gestion de portefeuille de projets cloud ;

4.) Le marché européen de la gestion de portefeuille de projets cloud ;

5.) Entrée sur le marché et faisabilité des investissements ;

6.) La conclusion du rapport.

