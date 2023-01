Tendances émergentes du marché du tapioca , opportunités de marché, risques d’investissement, développements clés

« Global Tapioca Market », le nouveau rapport de recherche ajoute dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le TapiocaLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur le tapioca. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport Tapioca aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport Tapioca.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du tapioca qui a augmenté d'une valeur de 3,96 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 6,61 milliards USD d'ici 2029, à un TCAC de 6,62 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

Le tapioca est fabriqué à partir de manioc et est couramment utilisé pour épaissir les aliments liquides tels que le pudding. Leurs propriétés stabilisantes et épaississantes sont largement utilisées dans les industries alimentaires, textiles, de la colle et cosmétiques. Ils sont riches en calcium, fer, manganèse et folate, ce qui les rend idéaux pour les femmes enceintes.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Types (frais, séchés), utilisations (agent épaississant, agent stabilisant, agent moussant, agent liant), applications (alimentaire, boisson, industrie textile, industrie de la colle, industrie pharmaceutique, industrie cosmétique, industrie minière, industrie de la construction, autres), produit (Aliments pour animaux de tapioca, farine de tapioca, chips de tapioca, granulés, perles) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co., Ltd (Chine), American Key Food Products (États-Unis), Cargill, Incorporated (États-Unis), SPAC Starch Products (India) Ltd (Inde), Ingredion (États-Unis), Tapioca Starch Industry Co., Ltd (Thaïlande), EIAMHENG TAPIOCA STARCH INDUSTRY CO., LTD. (Thaïlande), Psaltry International Limited (Nigeria), Dadtco Philafrica BV (Afrique du Sud), Tapioca Vietnam (Vietnam), Lentus Foods & Agro Ltd (Nigeria), kengSeng Group Of Company (Chine) Opportunités Les fabricants introduisent de nouvelles techniques de traitement et de nouvelles méthodes d’emballage

Sensibilisation croissante des consommateurs aux modes de vie sains

L’utilisation croissante d’aliments et de boissons biologiques comme ingrédient naturel dans l’industrie des soins personnels

Dynamique du marché du tapioca

Conducteurs

Les diverses applications de l’amidon de tapioca stimulent la croissance de l’amidon de tapioca

Le produit est largement utilisé comme agent épaississant et stabilisant. La teneur élevée en glucides de l’amidon et la prévention de diverses allergies alimentaires devraient soutenir la croissance du marché mondial de l’amidon de tapioca dans les années à venir. De plus, l’amidon de tapioca aide au maintien de la glycémie et à la réduction du taux de cholestérol.

Augmentation de la demande de viande biologique

L’amidon de tapioca a été largement utilisé comme agent de charge dans une large gamme de produits alimentaires pour bébés et de compléments nutritionnels pour nourrissons disponibles dans le commerce. L’augmentation de la participation des femmes au marché du travail, qui a alimenté la demande de préparations pour nourrissons, aidera le marché de l’amidon de tapioca à se développer dans les années à venir. En raison de ses bienfaits pour la santé, cet extrait de manioc est populaire comme « super aliment » dans des pays comme l’Inde.

Occasion

En raison de la popularité croissante de l’amidon de tapioca, les fabricants introduisent de nouvelles techniques de traitement et de nouvelles méthodes d’emballage. De plus, de nouvelles recettes à base d’amidon de tapioca ont récemment gagné en popularité dans le monde entier. Suivant les traces de l’évolution des modes de consommation des consommateurs, les fabricants considèrent les nouvelles conceptions d’emballage comme une stratégie de vente clé pour les clients modernes, qui sont de plus en plus conscients de l’étiquetage des produits et préfèrent les produits à étiquette propre.

Contraintes

Cependant, la présence croissante de cyanure dans le tapioca en raison de méthodes de traitement inappropriées provoque des effets toxiques chroniques, ce qui mettra davantage à l’épreuve le marché du tapioca au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché du tapioca fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du tapioca, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Cargill, Inc. a annoncé un partenariat avec Starpro, le principal fabricant et fournisseur thaïlandais d’amidon de tapioca, en avril 2021. Grâce à cette collaboration, la société a l’intention d’étendre ses opérations dans la région Asie-Pacifique.

Tate & Lyle PLC a annoncé en février 2021 avoir acquis une participation de 85 % dans la société thaïlandaise Chaodee Modified Starch Co Ltd.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial du tapioca:

Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co., Ltd. (Chine)

Produits alimentaires clés américains (États-Unis)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Produits d’amidon SPAC (Inde) Ltd (Inde)

Ingrédients (États-Unis)

Tapioca Starch Industry Co., Ltd (Thaïlande)

EIAMHENG TAPIOCA STARCH INDUSTRY CO., LTD. (Thaïlande)

Psaltry International Limited (Nigéria)

Dadtco Philafrica BV (Afrique du Sud)

Tapioca Vietnam (Vietnam)

Lentus Foods & Agro Ltd (Nigéria)

kengSeng Group Of Company (Chine)

Accédez au rapport complet (y compris les graphiques, les graphiques et les chiffres) sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tapioca-market

Segmentation du marché :

Le marché du tapioca est segmenté en fonction des types, des utilisations, de l’application et du produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Les types

Frais

Séché

Les usages

Agent épaississant

Agent stabilisant

Agent de carrosserie

Agent de liaison

Application

Nourriture

Boisson

Industrie textile

Industrie de la colle

Industrie pharmaceutique

Industrie Cosmétique

Industrie minière

Industrie du BTP

Autres

Produit

Aliments pour animaux de tapioca

Farine de tapioca

Croustilles de tapioca

Pellets

Perles

Pour afficher l’analyse détaillée du rapport, rendez-vous sur https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-tapioca-market

Analyse / aperçus régionaux du marché du tapioca

Le marché du tapioca est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, types, utilisations, applications et produits, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du tapioca sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

En raison de la prévalence de la maladie coeliaque en Europe et en Amérique du Nord, l’amidon de tapioca est nécessaire dans la plupart des aliments transformés. Cela est dû au fait que l’amidon de tapioca est sans gluten et ne présente aucun risque pour la santé des personnes atteintes de la maladie coeliaque. L’amidon de tapioca améliore également la texture de la pâte, la mastication et la libération d’huile. Les aliments et boissons sans gluten sont de plus en plus populaires dans toute l’Europe. Alors que de plus en plus de personnes choisissent des produits sans gluten, les fabricants d’amidon de tapioca constatent une demande accrue.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-tapioca-market

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Tapioca?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Tapioca?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Tapioca?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Tapioca?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Tapioca auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Tapioca?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

