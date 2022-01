Tendances émergentes du Marché des Tests, de l’Inspection et de la Certification (TIC) 105 milliards de dollars d’ici fin 2022 Principaux acteurs clés Bureau Veritas SA, groupe SGS, Dekra Certification GmbH

Le secteur des TIC comprend des organismes d’évaluation de la conformité qui fournissent des services allant de l’audit et de l’inspection aux tests, à la vérification, à l’assurance qualité et à la certification.

Le marché des tests, de l’Inspection et de la Certification devrait atteindre 105,99 milliards de dollars, à un TCAC de +4% à partir de 2022.

Les entreprises TIC répondent à un large éventail de secteurs industriels et à une variété de normes et de législations. Ceux-ci vont de l’agriculture, de l’automobile, des matières premières, de l’informatique et de l’électronique, de la protection de l’environnement, des tests alimentaires et des industries pétrolières et gazières jusqu’à la maritime, la médecine, l’éducation, le tourisme, la logistique, les produits de consommation, etc.

La croissance de l’ensemble du marché des tests, des inspections et des certifications est principalement attribuée aux normes réglementaires strictes imposées par les gouvernements et à l’augmentation du commerce illicite de marchandises contrefaites et piratées.

L’augmentation de la sensibilisation des consommateurs à la sécurité alimentaire offre des opportunités de croissance lucratives pour la croissance du marché. Cependant, le manque d’installations d’essai et de ressources qualifiées peut entraver la croissance du marché dans une certaine mesure.

Les fournisseurs de TIC se concentrent sur de nouveaux services et modèles de prestation pour accéder intelligemment à la demande latente d’automatisation accrue, de services exécutés à distance et de numérisation améliorée.

Les principaux moteurs, opportunités, difficultés et tendances à venir du marché des Tests, Inspections et Certifications (TIC) sont bien expliqués aux téléspectateurs pour leur meilleure compréhension. De même, ses principaux produits, utilisateurs finaux, applications et détails technologiques sont mis en évidence dans le présent rapport.

Acteurs Clés

Bureau Veritas SA (France), groupe SGS (Suisse), Dekra Certification GmbH (Allemagne), ALS Limited (Australie), Intertek Group plc. (Royaume-Uni), ASTM International (États-UNIS), SAI Global Limited (Australie), BSI Group (Royaume-Uni), UL LLC (États-Unis) et MISTRAS Group, Inc. (États-Unis) entre autres.

Il examine également l’état de croissance dans des régions comme l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique. Les difficultés majeures qui peuvent entraver la croissance du marché sont également mentionnées dans le rapport.

Segmentation du Marché

Par Type d’approvisionnement : Externalisation et interne.

Par Type De Service: Service De Test, Service D’Inspection Et Service De Certification.

Par utilisateur final: Automobile, Textile, Aérospatiale, Pétrole et Gaz, Pétrole et Aliments et Boissons, entre autres.

Par application: Commercial et industriel.

Principaux points forts du marché mondial des Tests, de l’Inspection et de la Certification (TIC):

– Analyse approfondie complète du marché parent.

– Des informations détaillées sur les facteurs qui accéléreront la croissance du marché des Tests, des inspections et des certifications (TIC) au cours des cinq prochaines années.

– Des prédictions précises sur les tendances à venir et les changements de comportement des consommateurs.

– Analyse de marché ancienne, en cours et projetée en termes de volume et de valeur.

– La croissance de l’industrie des Tests, de l’Inspection et de la Certification (TIC) à travers les Amériques, l’APAC et la région EMEA.

– Des détails complets sur les facteurs qui défieront la croissance des entreprises de Test, d’inspection et de certification (TIC).

Le marché des tests, des inspections et des certifications (TIC) est adopté principalement par les entreprises manufacturières et les entreprises chimiques pour réduire le gaspillage d’eau et pour une utilisation efficace de leurs ressources. La technologie d’Autocollimator aide les organisations à identifier les problèmes de réseau, améliore l’engagement des clients dans la conservation de l’eau et est principalement utilisée pour réduire les pertes d’eau non génératrices de revenus dues aux dommages causés aux infrastructures.

TOC détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial sur les Tests, l’Inspection et la Certification (TIC)-

– Introduction au Marché des Tests, des Inspections et des certifications (TIC) et Aperçu du marché

– Marché des tests, Inspections et Certifications (TIC), par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché des Tests, des Inspections et des certifications (TIC)

– Marché des tests, Inspections et Certifications (TIC), par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché mondial des Tests, des Inspections et des Certifications (TIC) et Analyse SWOT par Régions

– Région majeure du Marché des Tests, de l’Inspection et de la Certification (TIC)

i) Ventes sur le Marché mondial des Essais, de l’Inspection et de la Certification (TIC)

ii) Chiffre d’affaires et part de marché du Marché mondial des Essais, de l’Inspection et de la Certification (TIC)

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

