TENDANCES ÉMERGENTES DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D’ALERTE MÉDICALE, DEMANDE, CROISSANCE PAR ACTEURS CLÉS ET PRÉVISIONS 2030

Selon le dernier rapport publié par Reports and Data, le marché mondial des systèmes d’alerte médicale devrait atteindre 15,82 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de revenus stable de 9,8 % sur la période de prévision. Les facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial sont l’augmentation du revenu par habitant, des scénarios de remboursement favorables, la prévalence croissante des maladies chroniques et la préférence pour pouvoir vivre de manière indépendante chez les personnes âgées.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/347

L’espérance de vie des gens augmente progressivement en raison des progrès rapides dans le domaine médical, de l’inclinaison croissante vers un mode de vie sain, de l’évolution de la préférence pour les produits alimentaires sains et du développement économique. Il y a eu une augmentation rapide de la population âgée à travers le monde au fil des ans et on s’attend à ce qu’elle augmente d’environ 16 % d’ici 2050. Cependant, ces personnes sont plus sujettes aux maladies chroniques et ont un risque plus élevé de chute. Les dispositifs d’alerte médicale sont des systèmes d’alarme qui fournissent une surveillance d’urgence pour les patients âgés ou les patients ayant des problèmes de santé et gagnent rapidement en popularité au cours des dernières années. Ces appareils sont généralement portés aux poignets ou en pendentifs et aident à signaler aux experts de la santé ou aux soignants en cas de chute, d’accident ou d’urgence médicale soudaine. Des facteurs tels que l’adoption croissante de dispositifs de suivi qui sauvent des vies, la préférence pour la vie autonome chez les personnes âgées et l’adoption croissante des systèmes d’intervention d’urgence pour les personnes (PERS) stimulent la croissance des revenus du marché. En outre, des initiatives gouvernementales favorables et des investissements croissants pour développer des dispositifs et des systèmes d’alerte plus avancés devraient stimuler la croissance du marché à l’avenir.

Cependant, des facteurs tels que les défauts technologiques des systèmes d’alerte, le manque de sensibilisation et d’importance de ces appareils dans les zones reculées, et l’augmentation des plaintes des consommateurs concernant les fausses alarmes sont des facteurs qui pourraient entraver dans une certaine mesure la croissance du marché entre 2021 et 2028.

Les meilleurs joueurs présentés dans le rapport incluent :

Philips Lifeline, ADT Inc., Tunstall Healthcare Group Ltd, Greatcall, Alert-1, Connect America, Bay Alarm Medical, Life Alert Emergency Response, Inc., Rescue Alert, Mobile Help, Medical Guardian LLC, LifeStation, Galaxy Medical Alert Systems, LifeFone, Guardian Alarm, Better Alerts, Valued Relationships, Inc., Nortek Security & Control LLC, Legrand Assisted Living & Healthcare, Response Now et Vanguard Wireless

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Système personnel d’intervention d’urgence (PERS) Système à domicile/fixe PERS mobile Système d’intervention d’urgence cellulaire Système d’intervention d’urgence sans fil Système d’intervention d’urgence basé sur GPS Système d’appel infirmier (NCS) Systèmes basés sur des boutons Systèmes de communication intégrés Systèmes mobiles Systèmes d’interphone Ceinture intelligente



Perspectives de l’offre (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Matériel Unité de console Émetteur Bracelet émetteur Pendentif émetteur La batterie Les autres

Prestations de service

Logiciel

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/medical-alert-systems-market

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada Les Etats Unis Mexique

L’Europe  Allemagne Italie La Grande-Bretagne reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Afrique du Sud AE Reste de la MEA



Quelques points saillants du rapport :

Based on type, the smart belt segment is expected to register significantly fast revenue growth over the forecast period owing to increasing number of injuries among seniors due to frequent physical imbalance and fall, and availability of advanced belts that help to reduce the impact of falls, thereby reducing hospital admissions and serious surgeries. Among the connection type, the wireless segment is expected to register highest revenue CAGR between 2021 and 2028 owing to increasing incidence of various chronic illnesses among elderly population, rising demand for mobile-based medical alert systems, increasing adoption of wireless products, and rising investments for developing advanced sensors for fall detection. Based on end use, the home-based users segment is expected to account for largest revenue share over the forecast period. This can be attributed to high patient pool, rising geriatric population, increasing demand for cost-effective, user-friendly alert systems. The medical alert systems market in North America is expected to account for largest revenue share during the forecast period. This can be attributed to factors such as increasing prevalence of chronic diseases, high Alzheimer’s and dementia patient pool, presence of well-established healthcare infrastructure, and increasing investments in research and development activities. Asia Pacific is expected to register fastest revenue CAGR over the forecast period owing to rising elderly population, high occurrence of chronic diseases, increasing disposable income, rapid advancements in alert systems, and increasing R&D investments. Moreover, rising need for continuous patient monitoring and increasing adoption of wearable medical devices are fueling market growth in Asia Pacific.



Request customization of the report @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/347

Thank you for reading our report. Customization of this report is available as per the client’s requirements. Please connect with us to know more about the report and our team will ensure you get the report tailored according to your needs.

About Reports and Data

Reports and Data is a market research and consulting company that provides syndicated research reports, customized research reports, and consulting services. Our solutions purely focus on your purpose to locate, target, and analyze consumer behavior shifts across demographics, across industries, and help clients to make smarter business decisions. We offer market intelligence studies ensuring relevant and fact-based research across multiple industries, including Healthcare, TouchPoints, Chemicals, Products, and Energy. We consistently update our research offerings to ensure our clients are aware of the latest trends existent in the market. Reports and Data has a strong base of experienced analysts from varied areas of expertise. Our industry experience and ability to develop a concrete solution to any research problems provide our clients with the ability to secure an edge over their respective competitors.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com