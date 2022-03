Tendances émergentes du marché des services infirmiers qualifiés 2022 et prévisions mondiales jusqu’en 2029 | Principaux fournisseurs clés – Genesis HealthCare, EXTENDICARE

Aperçu du marché mondial des services infirmiers qualifiés :

Le meilleur document d'analyse du marché des services de soins infirmiers qualifiés énumère des informations sur les entreprises clés en fonction de leur position sur le marché dans le scénario actuel ainsi que des données relatives aux ventes sur le marché recueillies par les fabricants ainsi que la part de l'industrie. Ce rapport de marché mondial met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Il offre également des informations sur la marge bénéficiaire et les modèles de prix de l'entreprise. Des données cruciales liées à la part de marché acquise par les segments de produits sont ajoutées dans le rapport.

Le document commercial Étude de marché des services de soins infirmiers qualifiés comprend des informations relatives aux ventes collectées par les produits et aux revenus générés au cours de la période estimée. Les profils d'entreprise de tous les principaux acteurs du marché et marques qui dominent le marché Services de soins infirmiers qualifiés avec des mouvements tels que des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs du TCAC ont été cité dans le rapport.

Le marché mondial des services infirmiers qualifiés devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,85 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, les soins infirmiers désignent les soins collectifs et autosuffisants d’individus de tous groupes, âges, communautés et familles par une personne accomplie ou des infirmières. Les infirmières sont des professionnelles qualifiées qui encouragent la santé et préviennent les maladies. Les infirmières aident le patient à gérer la maladie et offrent une aide aux patients dans les processus médicaux. Les infirmières sont chargées d’évaluer le patient, de donner des traitements et des médicaments.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des services de soins infirmiers qualifiés sont l’augmentation de la sensibilisation aux soins de santé, l’augmentation de l’incidence de la population âgée dans le monde, l’augmentation du nombre de personnes souffrant de démence et de la maladie d’Alzheimer.

Le marché mondial des services infirmiers qualifiés est segmenté en fonction de la connectivité, de l’application et de la région.

Sur la base de la connectivité, le marché des services infirmiers qualifiés est segmenté en connecté à l’hôpital, connecté à la communauté de vie assistée, connecté aux deux et autonome.

Sur la base de l’application, le marché des services infirmiers qualifiés est segmenté en hommes et en femmes.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des services infirmiers qualifiés en raison de l’augmentation de la population âgée. L’APAC devrait observer une croissance importante du marché des services infirmiers qualifiés en raison de l’augmentation du bassin de population âgée dans le monde.

Objectifs du marché mondial des services infirmiers qualifiés:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché des services de soins infirmiers qualifiés

2 Analyser et prévoir la taille du marché Services infirmiers qualifiés, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des services infirmiers qualifiés pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des services infirmiers qualifiés en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché Services de soins infirmiers qualifiés

Les principaux fabricants clés sont : Strategic Healthcare Programs , LLC, SABRE HEALTHCARE GROUP, Golden LivingCenters, Genesis HealthCare, Sunrise Senior Living, Life Care Centers of America Corporate, Atria Senior Living, Inc., Brookdale Senior Living Solutions, EXTENDICARE, Amedisys, HCR ManorCare, Benchmark Senior Living, AdventHealth, Northern Regional Hospital, Lake Regional Health System, Shannon Medical Center, American Senior Communities, Norman Regional Health System. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des services de soins infirmiers qualifiés dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe , Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

