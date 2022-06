Tendances émergentes du marché de l’apprentissage automatique en Amérique du Nord 2022, étude approfondie avec les meilleures entreprises et les acteurs clés jusqu’en 2030

Quadintel a publié un nouveau rapport sur le marché nord-américain de l’apprentissage automatique . Le rapport de recherche contient des informations détaillées sur la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. En outre, il fournit une analyse approfondie de la structure et de la possibilité des industries mondiales et régionales.

La valeur du marché de l’apprentissage automatique en Amérique du Nord devrait atteindre 8,07 milliards USD d’ici 2023, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 43,4 % au cours de la période 2018-2023.

Apprentissage automatique la capacité des ordinateurs à apprendre à travers des expériences pour améliorer leurs performances. Des algorithmes séparés et une intervention humaine ne sont pas nécessaires pour former l’ordinateur. Il apprend simplement de ses expériences et exemples passés. Ces derniers temps, ce marché a pris une importance capitale en raison de la disponibilité accrue des données et de la nécessité de traiter les données pour obtenir des informations significatives.

L’Amérique du Nord détient la part la plus importante du marché de l’apprentissage automatique.

Le marché peut être classé en quatre segments principaux en fonction des composants, du service, de la taille de l’organisation et de l’application.

Basé sur la région , le marché est segmenté aux États-Unis et au Canada.

Sur la base des composants, le marché peut être segmenté en outils logiciels, interfaces de programmation d’applications (API) basées sur le cloud et sur le Web, etc.

Basés sur le service, les sous-segments sont composés de services professionnels et de services gérés.

Selon la taille de l’organisation , les sous-segments comprennent les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises.

Sur la base des applications, le marché est divisé en sous-segments, banque, services financiers et assurance (BFSI), automobile, santé, gouvernement et autres.

Il existe une tendance notable à utiliser des modèles d’apprentissage automatique dans l’industrie des médias et du divertissement. Ceci est fait pour améliorer l’expérience client, les maintenir engagés en leur fournissant un contenu pertinent et favoriser une plus grande personnalisation des téléspectateurs.

Les compagnies d’assurance en Amérique du Nord utilisent des algorithmes d’apprentissage automatique pour accéder aux tendances du marché afin de maximiser les opportunités commerciales. De même, les perspectives de nouveaux développements sur le marché des produits sont informées aux clients en appliquant des algorithmes d’apprentissage automatique aux données clients disponibles.

Les consommateurs férus de technologie en Amérique du Nord offrent une myriade d’opportunités à ce marché de l’apprentissage automatique. L’envie de prédictions exactes dans toutes les facettes de la vie a poussé chaque organisation, quel que soit le secteur auquel elle appartient, à utiliser les données pour créer de la valeur et offrir une expérience utilisateur plus personnalisée.

Principaux facteurs de croissance

L’apparition des systèmes informatiques mobiles au cours de la dernière décennie, qui a ouvert la voie à une collecte et une transmission faciles des données entre les plates-formes, a conduit à l’émergence de mégadonnées dont l’apprentissage automatique dépend désormais énormément, donnant un coup de pouce au marché de l’apprentissage automatique. en Amérique du Nord.

L’analyse prédictive aide à prendre des mesures préventives pour les urgences sanitaires probables en examinant les données des indicateurs de santé clés. Cela stimule l’apprentissage automatique dans les hôpitaux d’Amérique du Nord.

Menaces et acteurs clés

Il existe un décalage entre le potentiel réel et la manière dont l’apprentissage automatique est utilisé dans le monde réel. Beaucoup de recherche et développement (R&D) sont en cours pour repousser un peu plus loin les limites. Incapable de réaliser la pleine valeur, les investissements réalisés peuvent donner un contrecoup sévère à ce marché de l’apprentissage automatique en Amérique du Nord.

Les principaux acteurs sont Microsoft, Google Inc., IBM Watson, Amazon, Baidu, Intel, Facebook, Apple Inc. et Uber.

Qu’est-ce qui est couvert dans le rapport ?

1. Aperçu du marché de l’apprentissage automatique en Amérique du Nord .

2. Moteurs du marché et défis de l’apprentissage automatique en Amérique du Nord.

3. Tendances du marché de l’apprentissage automatique en Amérique du Nord.

4. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché de l’apprentissage automatique en Amérique du Nord.

5. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment des composants (outils logiciels, API cloud et Web et autres).

6. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment des services (services professionnels et services gérés).

7. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment de la taille de l’organisation (PME et grandes entreprises).

8. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment des applications (BFSI, automobile, soins de santé, gouvernement et autres).

9. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché régional (États-Unis, Canada) pour le marché de l’apprentissage automatique.

10. Analyse du marché nord-américain de l’apprentissage automatique par chaîne de valeur.

11. Analyse du paysage concurrentiel et des profils des principaux concurrents opérant sur le marché.

Le rapport traite en outre des opportunités de marché, du taux de croissance annuel composé (TCAC), de la concurrence, des innovations technologiques, de l’analyse des acteurs du marché, des directives gouvernementales, de l’analyse des exportations et des importations (EXIM), des revenus historiques, des prévisions futures, etc. dans les régions suivantes. et/ou pays :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) Taille du marché, croissance annuelle, analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine) Taille du marché, croissance annuelle et analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Europe (Royaume-Uni, Allemagne , France, Italie, Espagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, NORDIQUE (Finlande, Suède, Norvège, Danemark), Irlande, Suisse, Autriche, Pologne, Turquie, Russie, Reste de l’Europe), Pologne, Turquie, Russie, Reste d’Europe) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique) Taille du marché, croissance annuelle et Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman), Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

