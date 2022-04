Tendances émergentes du marché de la traçabilité alimentaire, principaux acteurs, mises à jour de l’industrie, analyse complète et prévisions 2028

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la traçabilité alimentaire publié par Emergen Research contient les dernières informations sur les spécifications et le portefeuille de produits, les progrès technologiques, le type de produit et la fabrication. Des facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute sont pris en compte lors de la formulation de ce rapport. Le rapport fournit des données détaillées sur les principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT, leur situation financière, leur développement technologique et de produits et leurs récents plans stratégiques d’expansion commerciale.

La taille du marché mondial de la traçabilité des aliments a atteint 4,54 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 10,2 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Certains des principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial de la traçabilité alimentaire comprennent le déploiement croissant de solutions de traçabilité pour numériser, sécuriser et exploiter des données précieuses, permettant ainsi une transparence sûre et durable dans la chaîne d’approvisionnement et pour le suivi et la traçabilité des flux de produits – des matières premières à consommateurs – et plus d’innovation, d’interopérabilité et d’efficacité. En outre, le besoin croissant d’augmenter les systèmes de contrôle de la qualité et de réduire les risques sont d’autres facteurs qui devraient continuer à stimuler la croissance des revenus du marché dans un avenir proche. Le contrôle de la qualité dans les systèmes de traçabilité alimentaire peut permettre d’évaluer la qualité des aliments tout au long des étapes de la chaîne d’approvisionnement et d’aider à améliorer l’expérience et la satisfaction des clients.

Nous avons des mises à jour récentes du marché de la traçabilité alimentaire dans un exemple de copie : https://www.emergenresearch.com/request-sample/843

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont : Honeywell International Inc., Cognex Corporation, Keyence Corporation, Bext360 Inc., Foodlogiq LLC, TraceOne Inc., Traceall Global Limited, Merit-Trex Technologies Inc., TE-Food Enterprise et Carlisle Incorporated.

Le rapport fournit des détails complets sur le marché en ce qui concerne les revenus globaux, les ventes et la consommation, les tendances des prix, les marges brutes, le taux de croissance et la taille du marché. De plus, le rapport couvre également les détails de l’entreprise, tels que la zone de vente et de distribution, les portefeuilles de produits, les spécifications, etc.

Emergen Research a segmenté les segments mondiaux de la traçabilité alimentaire sur la base de l’équipement, du logiciel, de la technologie, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de l’équipement (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Capteurs

Imprimantes thermiques

Étiquettes et étiquettes

PDA avec GPS

2D & Scanners 1D

Autres

Logiciels Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018–2028)

entrepôt Logiciels

de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Planification des ressources d’entreprise (ERP)

Autres

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2018–2028)

GPS

Infrarouge

RFID/RTLS

barres

biométriques

(Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Produits laitiers

Pêche

Boissons

Produits frais et graines

Viande et bétail

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Détaillants

Défense

Fabricants alimentaires

Entrepôt

Gouvernement

Pour plus de détails à ce sujet Signaler: https://www.emergenresearch.com/industry-report/food-traceability-market

Le rapport vise à fournir une analyse complète du marché mondial de la traçabilité alimentaire avec des détails importants sur les principaux acteurs du marché à partir de données de recherche primaires et secondaires pertinentes. Le rapport vise également à bénéficier à l’utilisateur en fournissant des données constructives pour mieux comprendre la croissance du marché, la taille et les approches d’investissement. En outre, le rapport fournit une analyse approfondie du marché de la traçabilité alimentaire, y compris des données clés, telles que les facteurs influençant la croissance du marché, les acheteurs et les vendeurs, la production et la consommation et les revenus.

Questions clés traitées dans le rapport:

Quel sera le taux de croissance estimé du marché Traçabilité alimentaire?

Quels sont les principaux distributeurs, vendeurs et fabricants du marché?

Quels sont les facteurs moteurs et freinants de la croissance du marché Traçabilité alimentaire tout au long de la période de prévision ?

Quelles sont les tendances actuelles et futures du marché du marché Traçabilité alimentaire?

Quelles sont les ventes et l’analyse des prix du produit par types, applications et régions ?

Quelles sont les opportunités attendues pour les entreprises et les nouveaux entrants dans les années à venir ?

Le rapport montre les progrès et les avancées réalisés par le marché mondial de Traçabilité alimentaire, y compris l’analyse historique et les progrès au cours des années de prévision. Le rapport fournit des informations précieuses aux parties prenantes, aux investisseurs, aux chefs de produit, aux responsables marketing et aux autres professionnels du secteur. Le rapport fournit une estimation précise en appliquant l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport se concentre sur la croissance actuelle et future du marché, les avancées technologiques, le volume, les matières premières et les profils des principales entreprises impliquées sur le marché.

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/843

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

Consultez les transcriptions fournies par Emergen Research

Smart Farming Market https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-farming-market

Marché de la chaîne du froid alimentaire https://www.emergenresearch.com/industry-report/food-cold-chain-market

Marché des aliments synthétiques https://www.emergenresearch.com/industry-report/synthetic-food-market

Marché des réseaux 5G https://www.emergenresearch.com/industry-report/5g-networks-market

Marché des capteurs basés sur l’IA https://www.emergenresearch.com/industry-report/ai-based-sensors-market

Marché des biocapteurs https://www.emergenresearch.com/industry-report/biosensors-market

Marché des cobots https://www.emergenresearch.com/industry-report/cobots-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance