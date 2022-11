Tendances émergentes du marché de la thérapie de transplantation pulmonaire en Europe, stratégies commerciales, technologies de développement, revenus, paysage concurrentiel, aperçu régional et analyse d’impact de Covid-19 jusqu’en 2029

Dans cette industrie en croissance rapide, les informations sont souvent nécessaires rapidement et l’obtention de ce type de rapport d’activité sur le marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire est le meilleur moyen de recueillir ces informations. L’utilisation de rapports de marché peut faire gagner beaucoup de temps en supprimant une grande partie des conjectures du processus. Ce rapport de l’industrie aide également à rechercher les meilleures pratiques, à préparer les appels d’offres, à préparer les réunions avec les clients et à créer du contenu. Le rapport donne un aperçu du problème et aide à valider les informations. Le document Global European Lung Transplant Therapy Market fournit une vue globale du marché et permet une analyse comparative de toutes les entreprises du secteur et pas seulement des entreprises ciblées.

Le marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché croît à un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 64,15 millions USD d’ici 2029, selon une analyse de Data Bridge Market Research. Les lancements de nouveaux produits par les principaux acteurs du marché devraient stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision.

La chirurgie de transplantation pulmonaire consiste à retirer un poumon malade et à le remplacer par le poumon sain d’une autre personne. Les transplantations pulmonaires peuvent être réalisées sur presque tous les groupes d’âge, des nouveau-nés aux adultes de moins de 65 ans, et parfois plus tard. Les greffes pulmonaires sont destinées aux personnes qui ont essayé d’autres médicaments ou traitements, mais dont l’état sous-jacent ne s’est pas suffisamment amélioré ou s’est aggravé avec le temps. Selon l’état de santé du patient, une greffe de poumon peut impliquer le remplacement d’un ou des deux poumons. Dans certains cas, le poumon peut être transplanté avec le cœur du donneur. La transplantation pulmonaire peut améliorer considérablement la santé et la qualité de vie d’un patient.

L’augmentation des approbations de médicaments, l’augmentation des essais cliniques, l’incidence élevée des maladies chroniques et plusieurs études en cours pour augmenter les applications thérapeutiques devraient stimuler la croissance du marché. Cependant, la diminution du nombre de donneurs d’organes et le coût élevé des procédures de transplantation pulmonaire peuvent entraver la croissance du marché. Dans le même temps, l’augmentation des dépenses de santé, les mouvements stratégiques des acteurs du marché, les progrès de la technologie de transplantation pulmonaire sont susceptibles de créer des opportunités de croissance du marché. Le cadre réglementaire strict et les complications associées à la transplantation pulmonaire sont susceptibles de remettre en cause la croissance du marché.

Certains des principaux fabricants du marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire sont Apotex Inc, Intas Pharmaceuticals Ltd., Viatris Inc., BioLife Solutions, Paragonix Technologies, Inc, Ose-immuno, XVIVO, Pfizer, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Panacea Biotec Ltd., Astellas Pharma Inc., Accord-UK Ltd., Novartis AG, Hikma Pharmaceuticals PLC, Dr. Franz Köhler Chemie GmbH, Detraxi Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., etc.

Portée du marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire et taille du marché

Le marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire est segmenté en produit, type, indication, technologie, données démographiques des patients et utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base des produits, le marché européen du traitement de la transplantation pulmonaire est segmenté en immunosuppresseurs, produits tissulaires, produits de préservation des organes et autres. Le segment des médicaments immunosuppresseurs devrait dominer le marché européen du traitement des greffes pulmonaires d’ici 2022 en raison de la disponibilité généralisée de ces médicaments dans les hôpitaux et les magasins de détail, qui sont utilisés en association avec d’autres médicaments pour éviter le rejet pulmonaire.

Sur la base du type, le marché européen du traitement de la transplantation pulmonaire est segmenté en transplantation pulmonaire cadavérique et transplantation pulmonaire de donneur vivant. Le segment de la transplantation pulmonaire cadavérique devrait dominer le marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire d’ici 2022, en raison de la sensibilisation croissante au don d’organes et à ses applications parmi les ONG et plusieurs autres coentreprises internes.

Sur la base de l’indication, le marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire est segmenté en bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), fibrose pulmonaire, pneumopathie septique, hypertension pulmonaire, fibrose kystique, fibrose pulmonaire interstitielle, emphysème, hypertension pulmonaire primaire, sarcoïdose, etc. Le segment de la fibrose devrait dominer le marché mondial de la thérapie de transplantation pulmonaire d’ici 2022 en raison du nombre croissant de patients atteints de fibrose kystique dans la région.

Sur la base de la technologie, le marché européen du traitement par transplantation pulmonaire est segmenté en transplantation pulmonaire simple, transplantation pulmonaire double, transplantation poumon cardiaque et transplantation pulmonaire double. Le segment de la transplantation pulmonaire unique (SLT) devrait dominer le marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire d’ici 2022 en raison de l’augmentation des procédures de transplantation pulmonaire en Belgique, en Espagne et en Allemagne, entre autres régions.

Sur la base de la démographie des patients, le marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire est segmenté en adultes, enfants et gériatrie. Le segment adulte devrait dominer le marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire d’ici 2022 en raison de l’augmentation observée des complications de santé dans la population adulte et de l’augmentation de la liste d’attente des patients adultes en attente de transplantation, qui déterminera la procédure de transplantation pulmonaire.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen du traitement de la transplantation pulmonaire est segmenté en hôpitaux, centres de transplantation, centres spécialisés et autres. Le segment hospitalier devrait dominer le marché européen du traitement de la transplantation pulmonaire d’ici 2022 en raison du fait que les hôpitaux sont les principaux lieux de soins de santé et de sites chirurgicaux efficaces avec des médecins qualifiés, ainsi que d’une sensibilisation accrue au don d’organes, à l’enregistrement et aux maladies chroniques.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché de la thérapie de transplantation pulmonaire en Europe

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du traitement de transplantation pulmonaire en Europe

Chapitre 4: Segmentation du marché basée sur le type et l’application

Chapitre 5 : Analyse des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Réponses aux questions clés

Quel est l’impact de COVID-19 sur la croissance et la taille du marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire?

Quels sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les distributeurs sur le marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Faits saillants des facteurs clés: marché européen de la thérapie de transplantation pulmonaire

Description de l’activité Une description détaillée des activités et des unités commerciales de l’entreprise.

Stratégie d’entreprise Le résumé d’un analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Analyse SWOT Analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.

histoire de l’entreprise Avancement sur les événements clés liés à l’entreprise.

Principaux produits et services Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

principal concurrent Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Sites et filiales importants Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années Les derniers ratios financiers sont issus des états financiers annuels publiés des entreprises de 5 ans.



