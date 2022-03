Tendances du secteur du développement du marché de l’optique sportive en Europe, segmentation et prévisions des principaux facteurs déterminants d’ici 2029

La recherche et l’analyse menées dans Europe Sports Optics Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’analyses d’études de marché. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie Europe Sports Optics.

Les attentes du marché concernant les ouvertures de développement probables ont été clairement mentionnées dans ce rapport d’étude de classe mondiale sur le marché de l’optique sportive en Europe. L’analyse de la concurrence a été prise en compte lors de la préparation de ce rapport. Une analyse de marché est devenue un élément essentiel de chaque entreprise pour établir des choix intelligents dans les organisations qui ont été portés de manière viable par des analystes expérimentés. Ce rapport de marché fournit les meilleures solutions pour le développement et la mise en œuvre de stratégies en fonction des besoins du client pour extraire des résultats tangibles. Les entreprises peuvent apporter un savoir-faire absolu sur les conditions et les tendances générales du marché grâce aux informations et aux données couvertes dans ce rapport sur le marché européen de l’optique sportive.

Le marché européen de l’optique sportive devrait enregistrer un TCAC substantiel de la période de prévision de 2019 à 2026.

Les produits d’optique sportive sont utilisés dans divers types d’activités sportives. Il existe plusieurs types d’optiques sportives telles que les jumelles, les télescopes, les monoculaires, les lunettes de champ, les télémètres et autres produits. Il y a eu un vaste changement dans l’évolution et les progrès technologiques de ces produits d’optique sportive. Les jumelles sont les deux télescopes qui sont attachés côte à côte et alignés pour faire la mise au point dans la même direction. C’est un instrument optique comprenant une lentille pour chaque œil et est utilisé pour voir un objet distant. Ils sont également appelés lunettes de champ qui offrent une vue agrandie des objets distants. Il a fallu environ 5 000 ans pour façonner le verre en une lentille pour le premier télescope. Galileo Galilei a été présenté à l’astronomie à l’aide de télescopes. C’est après 300 ans de lancement des télescopes que les jumelles ont finalement évolué. De nos jours, les jumelles sont largement utilisées dans les activités sportives. Le nombre de personnes participant activement aux activités de camping et de randonnée augmente, ce qui entraîne une augmentation de la demande pour ce type de produits d’optique sportive.

Segmentation: marché européen de l’optique sportive

Le marché européen de l’optique sportive est segmenté en quatre segments notables qui sont basés sur les produits, les jeux, la gamme de prix et le canal de distribution.

Sur la base des produits, le marché est segmenté en jumelles/monoculaires, télémètres, télescopes, champs, lunettes de visée et autres

Sur la base des jeux, le marché est segmenté en sports de tir, golf, sports nautiques, sports de roues, sports de neige, courses de chevaux

Sur la base de la gamme de prix, le marché est segmenté en économique, milieu de gamme et haut de gamme

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en ligne et hors ligne

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché européen de l’optique sportive comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen de l’optique sportive sont Nikon Corporation, ZEISS International, US OPTICS, LEUPOLD & STEVENS, INC., Trijicon, Inc., VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC., BERETA HOLDING SA, Celestron, LLC., Leica Camera AG, SWAROVSKI GROUP, ATN, Schmidt & Bender GmbH & Co. KG, Vortex Optics, Nightforce Optics, Inc., Athlon, Meopta – optika, sro, FLIR Systems, Inc. et L-3, EOTech Inc. entre autres.

Lancements de produits:

En août 2019, Leica Camera AG a élargi son portefeuille de produits en proposant les Geovid 10×42 HD-B 3000 et Geovid 8×42 HD-B 3000 dans une édition spéciale 2019 avec un nouveau blindage vert olive. Ces types de jumelles Geovid sont des compagnons fiables et indispensables pour divers chasseurs. Ces modèles haut de gamme Leica Geovid offrent une luminosité et une transmission exceptionnelles d’environ 90 %. Ces types de lancements de produits aideront l’entreprise à élargir son portefeuille de produits et à élargir sa clientèle.

En mars 2019, Schmidt & Bender GmbH & Co. KG a introduit une nouvelle lunette de chasse nommée 3-21 × 50 Exos. Le produit offre diverses fonctionnalités telles que des tourelles d’élévation robustes, reproductibles et résistantes à la température ainsi que des tourelles de dérive. Cette stratégie aiderait l’entreprise à élargir son offre de produits.

En janvier 2019, FLIR Systems, Inc. a ajouté un nouveau produit à son portefeuille de produits thermiques nommé Scion Thermal Monocular pour les professionnels de la sécurité publique afin de détecter des objets avec une vision claire dans des conditions de faible visibilité. Le monoculaire dispose d’une mémoire interne de 2 Go avec des capacités GPS, Wi-Fi et Bluetooth. L’introduction du produit sur le marché aidera l’entreprise à consolider sa position et à augmenter ses ventes sur le marché mondial.

Raisons d’acheter :

Comprendre le scénario concurrentiel actuel et futur selon les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour des marchés et des entreprises d’Europe Sports Optics

Utiliser des informations et des analyses fiables pour acquérir une meilleure compréhension des facteurs actuels ayant un impact sur l’industrie

Développer des stratégies durables basées sur les dernières tendances, dynamiques et développements

Optimisez les portefeuilles de produits et capturez une plus grande part de l’industrie grâce à l’analyse de l’entreprise

Méthodologie de recherche du marché européen de l’optique sportive

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

