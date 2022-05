Tendances du secteur du développement du marché de la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord, segmentation et prévisions des principaux facteurs déterminants d’ici 2029

Le rapport sur le marché de la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord présente des aspects cruciaux du marché qui contiennent des recherches sur l’industrie, la taille et les prévisions du marché, la veille concurrentielle, la stratégie d’entrée sur le marché, les tendances des prix, les tendances en matière de durabilité, les informations sur les clients, l’évolution technologique, les tendances en matière d’innovation et l’évaluation des canaux de distribution. Ce rapport d’analyse de l’industrie prend en considération la dynamique de marché clé du secteur. Avec ce document marketing, les entreprises peuvent réfléchir à la manière dont le marché va agir au cours des années de prévision en obtenant des détails sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport commercial persuasif sur la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord met également à disposition la connaissance de tous les facteurs et contraintes dérivés de l’analyse SWOT.

Le rapport d’étude sur le marché de la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord répertorie les principaux concurrents et fournit des informations sur l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le secteur des soins de santé. Pour bien réussir sur ce marché concurrentiel, les entreprises sont très avantagées si elles adoptent des solutions innovantes telles que le rapport sur le marché de la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord. Les données et les informations concernant l’industrie de la santé proviennent de sources cohérentes telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et autres et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Les statistiques sont présentées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres.

Le marché nord-américain de la publicité pour les soins de santé devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 22 438,39 USD millions d’ici 2027. L’utilisation croissante de la publicité mobile contribue à la croissance de ce marché.

L’augmentation des investissements dans la publicité afin d’améliorer la productivité de la marque soutient la croissance du marché dans la région. La commercialisation des médicaments sur ordonnance par le biais de canaux innovants, la présence d’un grand nombre d’entreprises de santé, la forte prévalence des maladies chroniques et la mise en œuvre de technologies de nouvelle génération.

La demande croissante de médecine personnalisée est l’un des principaux moteurs ayant un impact positif sur la croissance du marché de la publicité pour les soins de santé. Le gouvernement européen se concentre intensément sur le lancement de plusieurs initiatives, qui soutiennent la recherche sur les médicaments personnalisés et l’utilisation de la santé numérique, afin d’améliorer la gestion d’un mode de vie sain.

La croissance de l’adoption des solutions de blocage des publicités par les utilisateurs et les fabricants de téléphones mobiles freine le marché de la publicité pour les soins de santé. Le besoin croissant de nouveaux médicaments nécessite une publicité appropriée pour atteindre les clients. La publicité augmentera la sensibilisation du public, ce qui crée d’énormes opportunités pour le marché de la publicité pour les soins de santé. Le coût croissant des publicités télévisées constitue un défi majeur pour le marché de la publicité dans le domaine de la santé.

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques ayant un impact significatif sur la croissance du marché de la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord. Il fournit également une analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être cruciale pour identifier les opportunités de génération de revenus et d’augmentation des ventes sur le marché de la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord. Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour bien comprendre le marché de la publicité médicale en Amérique du Nord et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché de la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord et celle de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la publicité dans le domaine de la santé sont PUBLICIS GROUPE, Syneos Health, CDM New York, Havas Health & You (une filiale de HAVAS), FCB Worldwide, Inc. (une filiale d’IPG), MCCANN WORLDGROUP (une filiale de IPG), VMLY&R (filiale de WPP plc), Wunderman Thompson (filiale de WPP plc), AbelsonTaylor, Inc., TBWA\WorldHealth, Trajectory, Thrive Internet Marketing Agency, RevLocal, LEVO Healthcare Consulting, LLC, Dobies Health Marketing, Sagefrog Marketing Group, LLC, The Communications Strategy Group Inc., Distill Health and Healthcare Success, LLC, entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché de la publicité pour les soins de santé.

Par exemple,

En septembre 2020, PUBLICIS GROUPE Heartbeat a reçu les MANNIAwards pour le Med Ad News confirmant son engagement continu envers Diversity & Inclusion Champion. L’entreprise va améliorer la valeur de sa marque grâce à l’obtention de ce prix qui va lui générer plus de revenus.

En septembre 2020, Havas Health & You s’est associé au groupe Programmatic Health Council Media pour créer un groupe d’experts en publicité programmatique et santé engagés à diriger les efforts pour faire progresser la publicité programmatique. Le partenariat vise à renforcer l’engagement de l’entreprise à pousser les consommateurs vers des données significatives qui amélioreront l’image de marque tout en générant des revenus pour l’entreprise.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre de publicité pour les soins de santé.

Segmentation du marché de la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord :

Sur la base du type, le marché de la publicité pour les soins de santé est segmenté en relations traditionnelles, en ligne, publiques, image de marque et notoriété uniques, marketing interne, marketing des employeurs, références de médecins et autres. En 2020, la catégorie en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide, au cours de la période de prévision, en raison des dépenses publicitaires numériques élevées dans le secteur de la santé, de la sensibilisation accrue des consommateurs et de l’adoption généralisée de la publicité de recherche.

Sur la base de la forme d’engagement, le marché de la publicité pour les soins de santé est segmenté en établissement de santé, numérique, à domicile/en personne et autres. En 2020, le segment des établissements de santé domine le marché européen de la publicité pour les soins de santé, attribué à l’attention croissante des entreprises de soins de santé pour attirer un plus grand nombre d’individus.

Sur la base de la technologie, le marché de la publicité pour les soins de santé est segmenté en télémédecine, intelligence artificielle, suivi des données personnelles et autres. En 2020, le segment de la télémédecine représente la plus grande part de marché du segment technologique en raison de l’augmentation de la population âgée, de l’augmentation du coût des soins de santé et de la prévalence croissante des maladies chroniques, ce qui a entraîné une utilisation élevée de la technologie de télémédecine.

Sur la base de l’approche, le marché de la publicité pour les soins de santé est segmenté en publicité détaillée (professionnels de la santé) et publicité directe au consommateur. En 2020, le segment des détaillants (professionnels de la santé) augmente le marché de la publicité pour les soins de santé avec une part maximale en raison de la mise en œuvre extrême des détails pharmaceutiques électroniques afin d’améliorer les ventes de médicaments sur ordonnance.

Sur la base du format, le marché de la publicité pour les soins de santé est segmenté en affichage, recherche et vidéo. En 2020, le segment de l’affichage détenait la plus grande part du marché de la publicité pour les soins de santé en raison du besoin croissant de cibler les personnes en fonction du suivi du comportement dynamique des consommateurs et de la navigation dans le contenu.

Sur la base de l’application, le marché de la publicité pour les soins de santé est segmenté en publicité pour les produits pharmaceutiques (médicaments à petites molécules), les produits biopharmaceutiques, les vaccins, les médicaments en vente libre, les médicaments sur ordonnance, les dispositifs et équipements médicaux, les sociétés de biotechnologie, l’assurance médicale, les produits de fitness et de régime & service, produits d’hygiène, verres correcteurs & lunettes et autres. En 2020, le segment des produits et services de fitness et de régime domine le segment des applications en raison de l’accent mis sur la forme physique, le maintien d’un poids corporel sain et la réduction de la prévalence des maladies chroniques. En conséquence, la forte consommation de produits de fitness et de régime entraîne un besoin accru de publicité pour ces produits, améliorant ainsi la croissance du marché de la publicité pour les soins de santé.

Analyse au niveau du pays du marché de la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord:

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Principaux faits saillants du rapport sur l’industrie :

Évaluation de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché de la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord

Etude concluante sur la croissance du marché pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs et des contraintes spécifiques au marché

Une image complète du scénario concurrentiel du marché de la publicité pour les soins de santé en Amérique du Nord est décrite dans ce rapport.

Il fournit des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché par rapport aux principales zones géographiques et à leurs pays.

Il fournit également une évaluation complète du marché futur et de l’évolution du scénario de marché.

Taille actuelle et prévisible du marché de la publicité médicale en Amérique du Nord du point de vue de la valeur et du volume.

