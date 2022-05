Tendances du secteur des tests de marqueurs tumoraux, moteurs de croissance, demandes, opportunités commerciales et prévisions de la demande jusqu’en 2028

Le dernier document de recherche lancé sur l’ étude de marché des tests de marqueurs tumoraux de 350 pages fournit une analyse détaillée avec des graphiques, des graphiques et des tableaux présentables. Ce rapport présente une évaluation approfondie des tests de marqueurs tumoraux, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. . L’étude de recherche présente également une évaluation complète du marché et met en évidence les tendances futures, les facteurs et moteurs de croissance, les opinions des dirigeants, les faits et les principales données de marché validées. Ce rapport sur le marché des tests de marqueurs tumoraux fournit des profils détaillés des principaux acteurs pour apporter une vision claire du paysage concurrentiel des perspectives de l’industrie de la santé.

Le marché des tests de marqueurs tumoraux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,48% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 267,21 millions d’ici 2028. La prévalence croissante de plusieurs types de cancers contribuera à accélérer la croissance du marché des tests de marqueurs tumoraux.

Analyse et taille du marché

Un biomarqueur est tout changement cellulaire, physique, chimique ou moléculaire qui peut être noté et une procédure normale ou anormale dans un corps humain qui peut être étudiée. Les effets du traitement, la survenue, l’évolution ou le risque d’une maladie peuvent être contrôlés en étudiant toute modification de la quantité normale d’un biomarqueur. Un marqueur tumoral, comme un biomarqueur, est une substance naturellement présente dans le corps. Un marqueur tumoral est un matériau présent dans le sang, l’urine ou un tissu corporel. Le mot «marqueurs tumoraux» peut être appelé protéines fabriquées à la fois par les cellules saines et les cellules cancéreuses du corps. Il peut également s’agir de mutations, de changements ou de modèles dans l’ADN d’une tumeur. Les marqueurs tumoraux sont également appelés biomarqueurs.

Des facteurs tels que la recrudescence de l’incidence de plusieurs types de cancers tels que le cancer du sein, de la prostate et du poumon, la montée en puissance des thérapies médicamenteuses biologiques et ciblées, les développements techniques, la précision et la fiabilité des marqueurs tumoraux sont les facteurs attendus. pour stimuler la croissance du marché des marqueurs tumoraux au cours de la période de prévision. Cependant, les dépenses élevées liées à l’avancement du médicament, la menace d’échec associée au traitement de la tumeur, les directives d’administration non réglementées et les règles de remboursement sont les facteurs les plus susceptibles d’entraver la croissance du marché des marqueurs tumoraux dans un proche avenir.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des tests de marqueurs tumoraux fournit également les dernières données des entreprises et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l’enquête et la discussion sur les tendances importantes de l’industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport de recherche sur le marché mondial des tests de marqueurs tumoraux fournit des statistiques de l’état civil exclusives, des informations, des données, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel.

Les segments et sous-sections du marché Test de marqueurs tumoraux sont présentés ci-dessous:

Types (gonadotrophine chorionique humaine (HCG ou b-HCG), antigène cancéreux 15-3 (CA15-3), alpha-foetoprotéine (AFP), antigène glucidique 19-9 (CA19-9), antigène cancéreux 125 (CA125), carcinoembryonnaire Antigène (CEA), antigène prostatique spécifique (PSA)), organe (vessie, sein, colorectal, gastro-intestinal, foie, poumon, oral, ovarien, pancréatique, prostatique, cancer des testicules cutanés, leucémie, lymphome, autres)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, laboratoires commerciaux ou privés, cabinets médicaux ou cabinets de groupe, centres de soins ambulatoires)

Sous-produits (marqueurs biochimiques, oncogènes, facteurs de croissance, hormones, facteurs de stimulation des colonies, lymphokines, colorants immunohistochimiques, autres)

Par Méthodes (Dépistage, Imagerie, Théranostic, Signoïdoscopie, Autres)

Principaux fabricants ou acteurs clés (cette liste n’est peut-être pas exhaustive et des sociétés supplémentaires peuvent être ajoutées sur demande) :

Abbott

ARCA Biopharma

Danaher

BD

Laboratoires Bio-Rad, Inc

Menarini Silicon Biosystems

Céphéide

déCODE la génétique

Diagnocure (INDE)

DiaSorin SpA

Enzo Biochimie

Portée du rapport :

Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Ce rapport vous aidera à établir un paysage du développement industriel et des caractéristiques du marché Test de marqueurs tumoraux. L’analyse du marché mondial des tests de marqueurs tumoraux est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Selon la segmentation régionale, le marché des tests de marqueurs tumoraux fournit les informations couvrant les régions suivantes :

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie-Pacifique

L’Europe 

MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Les pays clés de chaque région sont également pris en compte , tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, l’Allemagne, le Royaume-Uni (UK), les Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Portée et taille du marché des tests de marqueurs tumoraux

Le marché des tests de marqueurs tumoraux est segmenté en fonction des types, des organes, des utilisateurs finaux, des produits et des méthodes. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des types, le marché des tests de marqueurs tumoraux est segmenté en gonadotrophine chorionique humaine (HCG ou b-HCG), antigène cancéreux 15-3 (CA15-3), alpha-foetoprotéine (AFP), antigène glucidique 19-9 (CA19- 9), l’antigène cancéreux 125 (CA125), l’antigène carcinoembryonnaire (CEA), l’antigène spécifique de la prostate (PSA).

Sur la base de l’organe, le marché des tests de marqueurs tumoraux est segmenté en cancer de la vessie, du sein, colorectal, gastro-intestinal, du foie, des poumons, de la bouche, des ovaires, du pancréas, de la prostate, des testicules cutanés, de la leucémie, du lymphome, etc.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des tests de marqueurs tumoraux est segmenté en hôpitaux, laboratoires commerciaux / privés, cabinets médicaux / cabinets de groupe, centres de soins ambulatoires.

Sur la base des produits, le marché des tests de marqueurs tumoraux est segmenté en marqueurs biochimiques, oncogènes, facteurs de croissance, hormones, facteurs de stimulation des colonies, lymphokines, colorants immunohistochimiques, etc.

Sur la base des méthodes, le marché des tests de marqueurs tumoraux est segmenté en dépistage, imagerie, théranostic, signoïdoscopie, etc.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des tests de marqueurs tumoraux :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Test de marqueurs tumoraux

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché Test de marqueurs tumoraux.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis des tests de marqueurs tumoraux

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des tests de marqueurs tumoraux Porters Five Forces, Supply / Value Chain, PESTEL analysis, Market Entropy, Patent / Trademark Analysis.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Test de marqueurs tumoraux qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse par groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2021-2028).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché des tests de marqueurs tumoraux est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

