Tendances du secteur des navires FRP, revenus, acteurs clés, croissance, part et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des navires FRP devrait être évalué à 5 538,8 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les navires en FRP (plastique renforcé de fibres) connaissent une demande croissante de la part de l’industrie automobile. Les navires FRP sont utilisés pour le stockage de carburant dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Ces navires sont construits en une seule pièce, sans coutures soudées, ce qui contribue à réduire les fissures en cas de crash. En outre, les composites FRP ne se corrodent pas, ce qui augmente la durabilité des navires FRP. En outre, la demande croissante de véhicules au gaz naturel (GNV) dans le monde stimule considérablement la demande de navires en PRF dans le secteur automobile.

Les chercheurs ont pris en compte tous les facteurs influençant la croissance du marché des navires FRP à l’échelle mondiale et régionale. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché des navires FRP. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le scénario économique du marché et a entravé la croissance du marché. Le rapport examine en détail l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché des navires FRP et ses segments clés. Le rapport offre également un impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché des navires FRP ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des navires FRP est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Navires FRP. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche sur le marché des navires FRP est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale FRP Vessels.

Points saillants du rapport

En octobre 2019, National Oilwell Varco a annoncé l’acquisition de Denali Inc. La plus grande unité commerciale de Denali, appelée Containment Solutions, Inc., produit principalement des réservoirs souterrains en PRF déployés pour le stockage de carburant dans les stations-service partout en Amérique du Nord.

Les navires CFRP connaissent une augmentation significative de la demande, en raison de la résistance à la traction plus élevée du CFRP. La résistance à la traction du CFRP est environ 10 fois supérieure à celle de l’acier ordinaire. De plus, le module d’élasticité du CFRP est supérieur à celui de l’acier, de la fibre de verre et de l’aramide.

La résine de polyuréthane dans les composites de fibre de verre a été largement testée en termes de compression, de résistance à la traction et de résistance à la flexion. Le polyuréthane possède un rapport résistance/poids exceptionnel, une robustesse améliorée et une résistance supérieure aux UV.

Les principaux acteurs du marché sont Faber Industries SPA, National Oilwell Varco, Luxfer Holdings PLC, Shawcor, Everest Canto Cylinder Ltd., Agility Fuel Solutions LLC, JRMS Engineering Works, ULLIT SA, Hexagon Composites ASA et Worthington Industries Inc.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des navires en PRF en termes de type de fibre, de résine, de canal de distribution, de secteur vertical et de région :

Fiber Type Outlook (Revenue , milliards USD ; 2017-2027) Carbone Verre Aramide Autres

Résine Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Polyester Époxy Polyuréthane Autres

Perspectives du canal de distribution (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) en ligne hors

Perspectives verticales de l’industriemilliards ; 2017-2027) Automobile et transport Chimie Pétrole et gaz Eau et eaux usées Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Allemagne K. France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA



