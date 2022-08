Tendances du secteur des capteurs automobiles, revenus, acteurs clés, croissance, part

Le dernier document d’Emergen Research, intitulé « Global Marché des capteurs automobiles – Prévisions jusqu’en 2027 », est l’un des rapports de marché les plus recherchés impliquant une analyse approfondie du marché mondial des capteurs automobiles. Les auteurs du rapport ont fourni les détails nécessaires sur les dernières tendances du marché des capteurs automobiles et les paramètres cruciaux ayant un impact sur la croissance du marché à court et à long terme. Sa vue panoramique de l’industrie Capteurs automobiles comporte des informations utiles sur la taille estimée du marché Capteurs automobiles, la part des revenus et les réseaux de vente et de distribution.

Le marché mondial des capteurs automobiles devrait atteindre 48,29 milliards USD en 2027. Le développement continu de l’application et de la technologie des capteurs électroniques automobiles, la préoccupation croissante pour la sécurité, la demande croissante d’automatisation dans les automobiles, la demande de voitures conceptuelles des consommateurs à revenu élevé et l’augmentation L’utilisation de capteurs dans les voitures hybrides semi-hybrides et électriques stimule la demande du marché des capteurs automobiles.

Principaux acteurs présentés dans le rapport :

Robert Bosch,

Continental SA,

Delphi Automobile,

Société Denso,

Infineon Technologies,

Sensata Technologies,

Microsystèmes Allegro,

Appareils analogiques,

Elmos Semiconductor, et

CTS Corporation

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des capteurs automobiles qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée.

Zones géographiques clés :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient & Afrique

La réunion des informations analogiques relatives à la température et à la pression des automobiles à utiliser par leurs unités de commande numériques est essentielle pour respecter les réglementations souhaitées en matière d’efficacité énergétique et d’émissions. Ces capteurs aident les moteurs des véhicules à brûler le carburant plus efficacement en fournissant des données précises aux moteurs pour améliorer l’efficacité énergétique en fonction des exigences des véhicules.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des capteurs automobiles sur la base du type, du type de véhicule, de la propulsion, des applications et de la région :

type Outlook (revenu : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Température

Thermocouple Thermistance MEMS Détecteur de température à résistance Capteur de température IC Autres

Pression

MEMS Jauges de contrainte Capteurs de pression en céramique

Poste

Angulaire Linéaire

Oxygène

NOx

Vitesse

Inertiel

Accéléromètres Gyroscopes

Image

Semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire (CMOS) Dispositifs à couplage de charge (CCD)

Radars

Ultrasons

Proximité

LiDAR

Autres

perspectives du type de véhicule (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Véhicule de tourisme

Voiture de taille moyenne Berline Minibus Cabriolet Croisement Hayon Autres

Véhicule utilitaire léger (VUL)

Compacte Véhicule utilitaire Supermini Camion léger Autres

Véhicule utilitaire lourd (VHC)

Camion mobile Limousine Véhicule récréatif Camion de remorquage Camions de pompiers Autres

perspectives de propulsion (Revenus : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Véhicules électriques

Véhicule électrique à batterie Véhicule électrique à pile à combustible Véhicule électrique hybride Véhicule électrique hybride rechargeable

alimentées par essence

(chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Groupe motopropulseur

Châssis

Échappement

Sécurité et contrôle

Électronique corporelle

Télématique

ADAS

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour trouver plus de détails sur le rapport ou pour vous renseigner sur sa personnalisation, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

