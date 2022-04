Tendances du scénario actuel du marché des produits alimentaires biologiques, analyse complète et prévisions régionales jusqu’en 2028

Le marché mondial des produits alimentaires biologiquesLe rapport publié par Reports and Data comprend une analyse exhaustive de l’industrie des produits alimentaires biologiques et des principales statistiques de croissance de l’industrie. Le rapport fournit aux lecteurs des projections de marché précises, y compris la taille du marché prévue et la part des revenus, et met l’accent sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché tels que les moteurs, les contraintes, les opportunités, les menaces et les tendances émergentes. Le rapport met en lumière d’autres aspects impératifs de l’industrie Produits alimentaires biologiques tels que les ratios offre et demande, les modèles de production et de consommation, l’analyse des importations / exportations, les changements de paradigme dans les préférences des consommateurs, la volatilité de la demande et des prix des produits, et un large éventail de macro -facteurs économiques et micro-économiques. Le rapport vise à permettre aux lecteurs, y compris les clients, les entreprises,

Le dernier rapport d’étude de marché met en évidence l’impact profond de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des produits alimentaires biologiques. Il étudie efficacement la situation actuelle du marché ainsi que les difficultés financières et les perturbations du marché provoquées par la pandémie. Selon notre équipe de recherche, le marché mondial des produits alimentaires biologiques devrait reprendre de l’élan dans l’ère post-COVID-19. En outre, le rapport propose des analyses industrielles de premier ordre, notamment une analyse SWOT et une analyse des cinq forces de Porter, pour aider les lecteurs à acquérir un avantage concurrentiel sur l’industrie. Il aborde les principales fusions et acquisitions, collaborations, lancements de produits, promotions de marques et partenariats entrepris par les principaux acteurs du marché pour renforcer leur présence dans l’industrie.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont General Mills Inc., Amy’s Kitchen, Danone, United Natural Foods Inc. et Cargill, Inc. et autres.

L’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons comprend plusieurs segments clés, notamment les aliments emballés, les aliments et boissons fonctionnels, les aliments biologiques, les aliments en conserve, les aliments pour bébés, les aliments pour animaux, les ingrédients et additifs alimentaires et les emballages. La croissance robuste de la croissance de l’industrie est principalement attribuée à l’augmentation de la population dans le monde, à une augmentation de la demande de nourriture, à l’expansion des secteurs agricoles et à la demande croissante d’aliments et de boissons fonctionnels. La demande croissante d’aliments emballés et transformés, le nombre croissant de restaurants et de cafés, les tendances croissantes des plats à emporter et de la livraison de nourriture en ligne, et l’augmentation de la demande d’aliments biologiques et d’ingrédients alimentaires naturels, en particulier parmi les consommateurs soucieux de leur santé, sont d’autres facteurs qui ont a été le moteur de la croissance de cette industrie au cours des dernières années.

For the purpose of this report, Reports and Data has segmented the global organic food products market on the basis of product type, application, distribution channel, and region

Product Type Outlook (Revenue, USD Billion; 2018-2028)

Organic Meat

Poultry & Dairy

Organic Fruits & Vegetables

Organic Bread & Bakery

Organic Beverages

Organic Processed Food

Other Organic Products

Application Outlook (Revenue, USD Billion; 2018-2028)

Conventional Retailers

Natural Sales Channels

Distribution Channel Outlook (Revenue, USD Billion; 2018-2028)

Supermarkets/Hypermarkets

Convenience Stores

Specialty Stores

Online Stores

Global Organic Food Products Market: Regional Outlook

North America

Europe

Asia Pacific

Latin America

Middle East & Africa

Table des matières :

Le chapitre 1 comprend l’introduction sur le marché mondial des produits alimentaires biologiques, suivi de l’étendue du marché, des offres de produits, des opportunités de croissance, des risques du marché, des forces motrices, etc.

Le chapitre 2 segmente largement le marché des produits alimentaires biologiques en fonction de la géographie et estime avec précision les ventes, les revenus et les parts de marché de chaque marché régional au cours de la période de prévision.

Le chapitre 3 met en lumière le paysage concurrentiel du marché Produits alimentaires biologiques, mettant en évidence les principaux fabricants et discutant en détail de leurs stratégies d’expansion commerciale.

Le chapitre 4 comprend la segmentation du marché en fonction du type de produit, de la gamme d’applications et des acteurs du marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou pour demander la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

