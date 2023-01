Tendances du marché SWIR en Amérique du Nord par acteurs clés, TCAC 9,4% Utilisateur final, demande, croissance de l’analyse et prévisions d’ici 2029 || Teledyne Technologies Incorporated., Xenics nv., Lynred, Allied Vision Technologies GmbH

Les informations sur le marché et l’analyse de marché de cette industrie mises à disposition dans le rapport d’étude indéfectible du marché SWIR en Amérique du Nord reposent sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent compter en toute confiance. Cette étude de marché souligne les mouvements des principaux acteurs du marché tels que les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions qui affectent le marché et cette industrie dans son ensemble et affectent également les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs du TCAC. Les informations cohérentes et complètes sur le marché de ce rapport contribueront certainement à développer les activités et à améliorer le retour sur investissement (ROI). Le rapport d’activité SWIR en Amérique du Nord fournit aux clients un aperçu exploitable du marché avec lequel ils peuvent créer des stratégies commerciales durables et rentables.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché SWIR en Amérique du Nord:

Teledyne Technologies Incorporated., Xenics nv., Lynred, Allied Vision Technologies GmbH, Hamamatsu Photonics KK, NIT, Raptor Photonics, InfraTec GmbH, TTP plc., Photonic Science and Engineering Limited, Edmund Optics Inc., Atik Cameras Limited (filiale de Groupe SDI)

Le marché SWIR en Amérique du Nord est témoin de lancements de produits importants et de la mise en œuvre de plusieurs approches stratégiques, telles que l’expansion, la collaboration, les fusions et acquisitions et les lancements de produits. Les acteurs matures de l’industrie investissent stratégiquement dans les activités de recherche et développement et favorisent leurs plans d’expansion.

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques ayant un impact significatif sur la croissance du marché SWIR en Amérique du Nord. Il fournit également l’analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être cruciale pour identifier les opportunités de génération de revenus et d’augmentation des ventes sur le marché SWIR en Amérique du Nord. Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour bien comprendre le marché SWIR en Amérique du Nord et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché SWIR en Amérique du Nord et celle de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Segmentation du marché SWIR en Amérique du Nord :

Sur la base du type de balayage, le marché SWIR d’Amérique du Nord a été segmenté en balayage de ligne et balayage de zone. En 2021, le segment du balayage linéaire devrait dominer le marché, en raison de l’adoption croissante des caméras à balayage linéaire, car il améliore les performances tout en devenant de plus en plus abordable.

Sur la base du type de détecteur, le marché nord-américain SWIR a été segmenté en refroidi et non refroidi. En 2021, le segment non refroidi devrait dominer le marché, ce qui est attribué à l’utilisation croissante des smartphones, car le non refroidi est bien adapté aux applications mobiles où le poids est plus important.

Sur la base de la composition chimique, le marché nord-américain SWIR a été segmenté en arséniure d’indium-gallium, tellurure de mercure-cadmium, antimoniure d’indium (INSB), points quantiques de sulfure de plomb et autres. En 2021, le segment de l’arséniure d’indium et de gallium devrait dominer le marché, car il s’agit de la technologie la plus couramment utilisée, il a une mobilité électronique élevée, permettant de fonctionner à des fréquences plus élevées.

Sur la base des applications, le marché nord-américain SWIR a été segmenté en vision artificielle, imagerie thermique, imagerie hyperspectrale, sécurité et surveillance, photovoltaïque et autres. En 2021, le segment de la sécurité et de la surveillance devrait dominer le marché, en raison de l’augmentation du secteur militaire et de la défense dans la région, ce qui augmente également l’utilisation de SWIR pour la sécurité et la surveillance dans le secteur militaire et de la défense.

Sur la base des composants, le marché nord-américain SWIR a été segmenté en matériel, logiciels et services. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché, en raison de la présence massive de fournisseurs de caméras et de capteurs SWIR dans la région.

Sur la base de l’industrie, le marché SWIR d’Amérique du Nord a été segmenté en commercial, industriel, médical, militaire et de défense et autres. En 2021, le segment industriel devrait dominer le marché, principalement en raison de l’application croissante du SWIR dans différents domaines industriels.

Par exemple,

En janvier 2021, Allied Vision Technologies GmbH a annoncé l’intégration de sa série de caméras Goldeye SWIR avec les nouveaux capteurs innovants IMX990 et IMX991 InGaAs de Sony. Dans le cadre de cette intégration, quatre modèles seront complétés par des capteurs innovants, sensibles à la fois dans le visible et dans l’infrarouge à ondes courtes (SWIR). Cela aidera l’entreprise à améliorer ses offres sur le marché.

En juin 2020, Teledyne Technologies Incorporated a annoncé 512 caméras à balayage linéaire infrarouge à ondes courtes (SWIR) pour la vision artificielle via sa filiale Teledyne DALSA. Le nouveau modèle Linea SWIR comprend un capteur InGaAs pour diverses applications, y compris l’inspection des aliments et des produits emballés, le recyclage, le tri des minéraux et l’inspection des plaquettes solaires et de silicium. Ce lancement a aidé l’entreprise à se développer sur le marché.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2022-2029) :

Amérique du Nord : États-Unis, Canada , Mexique

Europe : Allemagne , Royaume- Uni , France , Italie , Espagne , BENELUX , Reste de l’Europe

Asie-Pacifique : Chine , Inde , Japon , Corée du Sud , Reste de l’APAC

Amérique latine : Brésil , reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite , Émirats arabes unis , Afrique du Sud , reste de la MEA

