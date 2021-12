Tendances du marché mondial des services mobiles à valeur ajoutée (VAS) par types et applications, analyse des prévisions jusqu’en 2027 | Vodafone Idea Limited, Google LLC, Comviva, InMobi, One97 Communications Ltd, OnMobile Global Limited

Le rapport identifie et analyse également les tendances qui s'intensifient ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché. Ce rapport de marché est une source d'informations sur l'industrie des services mobiles à valeur ajoutée (VAS) qui présente les détails techniques et financiers actuels et à venir de l'industrie.

Le rapport d'activité Services mobiles à valeur ajoutée (VAS) englobe une gamme d'inhibiteurs ainsi que les forces motrices du marché qui sont analysés de manière à la fois qualitative et quantitative. Le rapport universel sur les services mobiles à valeur ajoutée (VAS) est préparé en effectuant une analyse de marché de haut niveau sur des segments de marché clés afin d'identifier les opportunités, les défis, les moteurs et les structures de marché pour les clients.

Le marché des services mobiles à valeur ajoutée (VAS) devrait atteindre 167,38 milliards USD d’ici 2027, avec une croissance du marché de 13,42 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des services mobiles à valeur ajoutée (VAS) fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macro-économiques et des facteurs déterminants ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques. Nous avons analysé l’impact de COVID-19 (Virus Corona) sur la chaîne industrielle des produits en fonction des marchés en amont et en aval, sur diverses régions et grands pays et sur le développement futur de l’industrie sont soulignés.

Les principaux acteurs clés présentés dans ce rapport sont : Vodafone Idea Limited, Google LLC, Comviva, InMobi, One97 Communications Ltd, OnMobile Global Limited, AT&T Intellectual Property, Apple, Inc., Sprint, SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA., ZTE Corporation, Airtel India ., DBT Technology, EITC, MOBIFONE, MOBILY, Numeko Bilişim Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş., MTN Nigeria Communications Limited, Oman Telecommunications Company, Ooredoo Oman, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

L’analyse régionale du marché mondial des services mobiles à valeur ajoutée (VAS) comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Argentine, reste de LATAM)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, BENELUX, pays nordiques, Russie, reste de l’Europe)

Asie de l’Est (Japon, Chine, Corée du Sud)

Asie du Sud (Inde, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie du Sud)

Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Afrique du Sud, Turquie, Iran, Israël, reste de la MEA)

Les évaluations suivantes créent une approche différenciante pour comprendre la dynamique du marché et présenter le nœud à ses lecteurs :

Les analystes exploitent des outils d’analyse statistique rigoureux combinés à leur expertise pour identifier les poches d’investissement imminentes dans diverses régions et dans divers segments technologiques.

L’étude offre un large cadre aux entreprises pour évaluer l’évolution des politiques sur leur dynamique de croissance interne.

L’étude s’efforce d’offrir une évaluation multidimensionnelle et intersectorielle des impacts du marché sur les récentes fusions et acquisitions, les transactions et les partenariats, et le financement par capital-risque.

Les analystes ont présenté ces informations dans des formats faciles à comprendre.

Table des matières : marché mondial des services mobiles à valeur ajoutée (VAS)

Partie 01 : résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial des services mobiles à valeur ajoutée (VAS)

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des services mobiles à valeur ajoutée (VAS)

Partie 05: Segmentation du marché mondial des services mobiles à valeur ajoutée (VAS) par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Ce que nous pouvons offrir dans les opportunités stratégiques :

Les analystes de DBMR identifient en termes généraux pourquoi certaines entreprises gagnent ou perdent des parts dans un segment de marché donné. Chaque entreprise a sa propre histoire et les changements de part de marché sont sciemment l’indicateur le plus important de l’efficacité de la gestion et des stratégies d’entreprise ; il est important d’identifier ceux qui réussissent sur le marché et ceux qui échouent, et la cause du flux du marché. Les ratios financiers clés sont également pris en compte pour obtenir une analyse des causes profondes de chaque entreprise, telles que le rendement des actifs, le ROCE et le rendement des capitaux propres, etc.

À partir de cette compréhension des forces vives du marché, l’équipe d’analystes prépare ses recommandations stratégiques. En fin de compte, c’est cette sagesse du marché, au-delà des données et des prévisions du marché, qui est la composante la plus précieuse des études de marché DBMR et fournit à notre clientèle le plus grand avantage concurrentiel avec des normes de qualité de haut niveau.

