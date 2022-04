Tendances du marché mondial des robots logistiques, développement, revenus, demande et scénario concurrentiel | Dematic, KUKA AG, Amazon Robotics

Ce rapport se concentre sur le marché local, fournissant des informations sur les acteurs réels tels que les producteurs, les fabricants, les fournisseurs, les clients, les spécialistes financiers, etc. Le type de données comprend la capacité, la production, la part de marché, le prix, les revenus, le coût, la marge brute, le taux de croissance. utilisation, importation, commerce, etc. La chaîne industrielle, le processus de production, la structure des coûts et le canal de commercialisation sont également analysés dans ce rapport.

En plus d’analyser les concurrents actuels, ce rapport est important pour évaluer les futures menaces agressives. Comme indiqué par ce rapport de marché, les sources les plus largement reconnues de nouveaux concurrents sont les entreprises en concurrence sur un article / marché connexe, les entreprises utilisant des innovations connexes, les entreprises se concentrant auparavant sur la section du marché principal cible mais avec des articles non liés, les entreprises d’autres régions topographiques et à éléments comparables, de nouvelles entreprises composées d’anciens représentants et également d’administrateurs d’organisations existantes.

Faits saillants du rapport

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations).

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux.

– L’évaluation détaillée du paysage des fournisseurs et des principales entreprises pour aider à comprendre le niveau de concurrence sur ce marché mondial.

– Les recommandations stratégiques pour les progrès technologiques, les réglementations gouvernementales et l’analyse complète des prix sont mises en évidence.

– Prévisions de marché pour un minimum de 7 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés.

– Analyse des facteurs d’effet de marché et de leur impact sur les prévisions et prévisions jusqu’à l’année.

– Analyse statistique des principaux acteurs cartographiant les principales tendances communes.

– Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, diverses tendances de ce marché pour aider à identifier les évolutions du marché.

–Des informations précieuses, les tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques.

Points de vue supplémentaires du rapport :

Analyse des cinq de Porter

Analyse SWOT

Analyse PEST

Analyse de l’attractivité du marché

Analyse de la chaîne de valeur

Principaux fabricants/entreprises de robots logistiques opérant aux niveaux régional et mondial :

Parmi les principaux concurrents qui travaillent actuellement sur le marché mondial des robots logistiques figurent Dematic, KUKA AG, Amazon Robotics LLC, Vanderlande Industries BV, Vecna ​​Robotics, Grenzebach Group, Hitachi, Ltd., The Hi-Tech Robotic Systemz, Bastian Solutions, Inc. , OMRON Corporation, Fetch Robotics, Inc., GreyOrange pte ltd., Daifuku Co., Ltd., KNAPP AG, IAM Robotics, Clearpath Robotics Inc., KION GROUP AG, Mobile Industrial Robots A/S, ABB, FANUC CORPORATION, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Yaskawa America, Inc., TOSHIBA CORPORATION et Asic Robotics AG, entre autres.

Portée du marché mondial des robots logistiques et taille du marché

Le marché des robots logistiques est segmenté en fonction du type de produit, du composant, de l’environnement d’exploitation, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des robots logistiques est segmenté en systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), véhicules à guidage automatique (AGV), robots mobiles autonomes (AMR), bras robotiques articulés, technologie bon-à-personne ( G2P) et autres.

Sur la base des composants, le marché des robots logistiques est segmenté en matériel, logiciels et services. Le matériel est ensuite segmenté en corps de robot et en équipements périphériques. Le segment des services est ensuite segmenté en ingénierie de systèmes et gestion de projet. Le segment de l’ingénierie des systèmes est en outre sous-segmenté en installation, programmation et intégration.

Sur la base de l’environnement opérationnel, le marché des robots logistiques est segmenté en robots logistiques d’usine, robots logistiques d’entrepôt, robots logistiques extérieurs et autres robots logistiques.

Sur la base de l’application, le marché des robots logistiques est segmenté en palettisation et dépalettisation, pick and place, chargement et déchargement, emballage et co-emballage, expédition et livraison et autres.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des robots logistiques est segmenté en soins de santé, vente au détail, agriculture, fabrication et autres.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aide nos clients à investir ou à se départir de leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement vital d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations fournissent une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant avec les principaux leaders d’opinion d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

Notre recherche classe les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes, rendements et marges bénéficiaires futurs. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant nos études de marché.

Évaluation des partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

