Tendances du marché mondial des équipements de distribution de vaccins au Moyen-Orient et en Afrique, analyse par acteurs clés, croissance, taille, demande, activité et prévisions jusqu’en 2027

Le marché des équipements de distribution de vaccins au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le marché croîtra à un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 118,07 millions de dollars en 2027, contre 88,28 millions de dollars en 2019, selon une analyse de Data Bridge Market Research. L’augmentation du soutien gouvernemental, des investissements et du développement de nouveaux vaccins sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les dispositifs d’administration de vaccins, y compris des fonctionnalités telles que le développement de nouveaux vaccins, inciteront les fabricants à lancer de nouveaux produits sur le marché, augmentant ainsi leur demande et le fardeau croissant des maladies infectieuses , ce qui nécessitera une administration précise des vaccins. . .

Le rapport sur le marché des dispositifs d’administration de vaccins détaille les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, les opportunités d’analyser les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion géographique du marché et innovation technologique. Pour comprendre le scénario et l’analyse du marché des équipements de distribution de vaccins, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.​​​

Portée et taille du marché des équipements de livraison de vaccins au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en fonction du produit, de la voie d’administration, du type, de la marque, du dosage, du type de vaccin, de la modalité, de la facilité d’utilisation, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les divisions vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de commercialisation pour identifier les différences entre vos principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en seringues , auto-injecteurs, injecteurs à jet, micro-aiguilles, administration par inhalation/pulmonaire, systèmes de micro-injection, dispositifs d’injection à stylo, implants biodégradables, systèmes d’injection à aiguille. Dans l’électroporation, les systèmes oraux/systèmes d’administration de vaccins sublinguaux, les dispositifs d’auto-apprentissage et d’autres dispositifs. En 2020, le segment des seringues devrait dominer le marché car elles sont faciles à manipuler et permettent une administration précise des doses de vaccins.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en vaccins intramusculaires, sous-cutanés et intradermiques. D’ici 2020, les vaccins intramusculaires devraient dominer le marché car les vaccins intramusculaires provoquent une forte réponse immunitaire.

Sur la base du type, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en vaccins commerciaux et en vaccins au stade clinique (électroporation). En 2020, les vaccins commercialisés devraient dominer le marché des dispositifs d’administration de vaccins, car de nombreux dispositifs d’administration de vaccins sont disponibles sur le marché en fonction des besoins des patients.

Sur la base de la marque, le marché des équipements d’administration de vaccins est segmenté en système de pulvérisation nasale BD accuspray, système de seringue préremplie en verre de vaccin BD hypak, système d’injection préremplie à fermeture automatique BD uniject, Gx InnoSafe, Gx RTF clearject, plajex, et d’autres. D’autres segments devraient dominer le marché des dispositifs d’administration de vaccins d’ici 2020 en raison de l’existence de divers dispositifs d’administration de vaccins conçus en fonction des différents types de vaccins disponibles.

Sur la base du dosage, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en fixe et variable . En 2020, le segment fixe devrait dominer le marché des dispositifs d’administration de vaccins, car les plus grandes quantités de vaccins sont livrées en quantités fixes pour réduire la toxicité des vaccins.

Sur la base du type de vaccin, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en vaccin antipoliomyélitique oral bivalent, vaccin BCG, vaccin tétanos-diphtérie, vaccin DTC-HEPB-HIB, vaccin antigrippal, vaccin conjugué contre le pneumocoque, vaccin conjugué contre le pneumocoque, vaccin contre la rougeole et autres. En 2020, le segment des vaccins antipoliomyélitiques oraux bivalents dominera le marché des dispositifs d’administration de vaccins en raison de l’attention croissante portée par le gouvernement à l’éradication de la poliomyélite.

Sur la base du mode, le marché des équipements d’administration de vaccins est segmenté en équipement d’administration automatique de vaccins et équipement d’administration manuelle de vaccins. En 2020, le segment des équipements d’administration de vaccins automatisés dominera le marché des équipements d’administration de vaccins en raison des avancées technologiques croissantes et des innovations dans le domaine du développement de vaccins.

Sur la base de la facilité d’utilisation, le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en jetable et réutilisable. En 2020, le segment à usage unique dominera le marché des dispositifs d’administration de vaccins, car les seringues technologiquement avancées telles que les seringues automatiques à usage unique sont largement utilisées pour l’administration des vaccins.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements d’administration de vaccins est segmenté en hôpitaux , centres communautaires, centres de soins à domicile, établissements universitaires et de recherche, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2020, le segment hospitalier dominera le marché des équipements d’administration de vaccins, car les hôpitaux fournissent des équipements d’administration de vaccins avancés. De plus, des administrateurs de vaccins formés à l’hôpital assurent une administration précise des vaccins.

Sur la base des canaux de distribution, le marché des équipements de distribution de vaccins est segmenté en appels d’offres directs, vente au détail et autres. En 2020, le segment des appels d’offres directs a dominé le marché des dispositifs d’administration de vaccins car il s’agit d’une source majeure d’approvisionnement pour les hôpitaux, les cliniques, les centres communautaires, etc. L’achat de matériel d’administration de vaccins par le biais de canaux directs peut être très lucratif pour les prestataires de soins de santé car ils sont achetés en gros dans le cadre de contrats de service.

Analyse au niveau des pays du marché des équipements de livraison de vaccins au Moyen-Orient et en Afrique

Analyser le marché Dispositifs d’administration de vaccins et fournir des informations sur la taille du marché par pays, produit, voie d’administration, type, marque, dose, type de vaccin, mode, installation d’utilisation, utilisateur final et canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs d’administration de vaccins au Moyen-Orient et en Afrique sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Arabie saoudite est en tête de la croissance du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en raison de l’augmentation des dépenses de vaccination, de la démonstration d’un leadership fort et efficace en matière de programmes et de l’appropriation de la vaccination, et de l’amélioration des infrastructures dans la région. Facteurs d’influence et changements réglementaires sur le marché national affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-unes des mesures clés utilisées pour prévoir les scénarios de marché pour chaque pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement de distribution de vaccins

Le paysage concurrentiel du marché Équipement de distribution de vaccins fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses, l’historique de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de tests de produits, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et la portée des produits. , domaines d’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des dispositifs d’administration de vaccins.

Les principales entreprises vendant du matériel d’administration de vaccins au Moyen-Orient et en Afrique comprennent BD, Gerresheimer AG, 3M, Terumo Europe NV (une filiale de Terumo Corporation) et d’autres. Des entreprises du monde entier lancent également de nombreux lancements de produits et accords, ce qui accélère également le marché des dispositifs d’administration de vaccins.

