Tendances du marché mondial des cookies protéinés, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des cookies protéinés était évalué à 1,3 milliard USD en 2020 et devrait atteindre une valeur de 2,09 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la production et de la consommation, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Les craquelins protéinés sont une coquille de noix dense remplie de vitamines et de minéraux essentiels qui fournissent une source instantanée de protéines et d’énergie. C’est une combinaison de saveur et de nutrition qui aide à abaisser la tension artérielle et à améliorer la fonction cérébrale.

Ces dernières années, l’engouement pour l’exercice parmi les groupes de consommateurs à revenu moyen supérieur a alimenté la demande de produits améliorant la nutrition tels que les biscuits protéinés. Environ 78 % de la population mondiale souffre de maladies telles que l’obésité, les problèmes cardiovasculaires et l’hypotension artérielle.

DEVELOPPEMENTS récents

RXBAR lancera une barre protéinée à base de plantes en juin 2021. La nouvelle barre protéinée RXBAR contient 10 grammes de protéines végétales au lieu des blancs d’œufs emblématiques de RXBAR et est disponible sur RXBAR.com et dans des magasins comme Target et Kroger. Quel

Nestlé a introduit une barre protéinée de pois en 2020 dans le cadre de sa gamme de snack-bars YES. Cette barre snack contient 10 g de protéines et est composée de noix et de pois. Ces collations sont offertes dans une variété de saveurs, y compris les amandes, les arachides et le double chocolat noir, ainsi que les noix de cajou, les bleuets et le chocolat noir.

Post Holdings Inc a élargi la portée du snack-bar de marque Premier Protein dans les dépanneurs au Royaume-Uni en 2020 pour augmenter sa part de marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des Cookies protéinés comprennent:

Cargill Incorporated (EE. UU.)

SMA (UE)

Du Pont (États-Unis)

Evonik (Allemagne)

BASF SE (Allemagne)

DSM (Pays-Bas)

Ajinomoto Co., Inc. (Japon)

Novozymes (Danemark)

Cr. Hansen Holding A/S (Dinamarca)

FORT (Espagne)

Nutreco (Hollande)

Kemin Industries Inc. (ETATS-UNIS)

Adiseo (France)

Alltech (États-Unis)

Global Nutrition International (France)

Centafarm SRL (Italie)

Benthol (États-Unis)

Novus International (États-Unis)

Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que les prévisions des différents segments et sous-segments du marché Cookies protéinés.

Fournir des informations sur les facteurs qui affectent la croissance du marché. Analyser le marché des biscuits protéinés en fonction de divers facteurs – analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces de Porte, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels pour les segments et sous-segments de marché en ce qui concerne quatre zones géographiques principales et leurs pays : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et Reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau national concernant la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir.

Fournir une analyse du marché au niveau national par segment d’application, type de produit et sous-segments.

Fournir des profils stratégiques des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché Cookies aux protéines.

