Tendances du marché mondial de l’huile d’argan, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Il est riche en vitamines A et E, ainsi qu’en antioxydants, en acides gras oméga-6, en triterpénoïdes et en acide linoléique. Dans le commerce, l’huile est disponible sous des formes concentrées, absolues et mixtes pour une utilisation dans des applications culinaires et cosmétiques. Il peut être appliqué directement ou pris comme pilule supplémentaire pour une variété d’avantages pour la santé, y compris la guérison de l’acné, des vergetures, des irritations cutanées et des signes de vieillissement, ainsi que l’hydratation de la peau. En conséquence, l’huile se trouve dans une large gamme de produits de soins personnels de haute qualité, notamment des crèmes, des lotions, des savons, des shampooings et des après-shampooings.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de l’huile d’argan augmentera à un TCAC de 20,37 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 427,02 millions USD d’ici 2029.

Augmentation de la demande d’huile d’argan dans les aliments surgelés, les desserts, les bonbons, les collations et les bonbons, car elle contribue à ajouter de la saveur à ces articles et stimulera ainsi le marché de l’huile d’argan. En outre, l’augmentation de la sensibilisation à la beauté et l’augmentation de la demande en tant que médicament pour le traitement de l’hypertension artérielle et du diabète. sont quelques facteurs macroéconomiques qui ont un impact positif sur le marché mondial de l’huile d’argan. D’autres facteurs, notamment le passage de la préférence des ingrédients synthétiques aux ingrédients naturels dans les industries des cosmétiques, des soins personnels et d’autres utilisations finales, ainsi que la présence croissante d’exportateurs d’ingrédients dans les pays en développement, freineront le taux de croissance du marché.Un autre facteur important est que la prise de conscience croissante des avantages pour la santé associés à l’huile d’argan va accélérer le taux de croissance du marché de l’huile d’argan. L’augmentation de la demande de produits de soins capillaires et de la peau va encore accélérer la croissance du marché de l’huile d’argan.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché de l’huile d’argan figurent Arganisme EU, The RERS Group, OLVEA, ZINEGLOB, Argania Spinosa, Brenntag North America, Inc., Frontier Co-op, Melvita, Morgan Cosmetics, LLC, Kanta Enterprises Private Limited. , ARGATLAS, Nutrix Health Care SA. Ltd, Bo International, Purus AB, AgadirInt, Conair LLC et JOHN MASTERS ORGANICS, entre autres.

Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que les prévisions des différents segments et sous-segments du marché de l’huile d’argan.

Fournir des informations sur les facteurs qui affectent la croissance du marché. Analyser le marché de l’huile d’argan en fonction de divers facteurs – analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces de Porte, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels pour les segments et sous-segments de marché en ce qui concerne quatre zones géographiques principales et leurs pays : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et Reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau national concernant la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir.

Fournir une analyse du marché au niveau national par segment d’application, type de produit et sous-segments.

Fournir des profils stratégiques des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché Huile d’argan.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché de l’huile d’argan [Global – Ventilé par régions]

Division régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Taille du marché répartie par pays [des principaux pays ayant une part de marché importante]

Part de marché et revenus/ventes des principaux acteurs

Tendances du marché : technologies émergentes/produits/entreprises émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

Table des matières du marché mondial de l’huile d’argan :

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Aperçu du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Paysage client

Partie 10 : Paysage régional

Partie 11 : Cadre décisionnel

Partie 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

Partie 14 : Paysage des fournisseurs

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Annexe

À quoi s’attendre du rapport, un guide en 7 points

Le rapport sur le marché de l’huile d’argan plonge dans la stratégie holistique et l’innovation pour cet écosystème de marché

Le rapport sur le marché de l’huile d’argan isole profondément et plaide en faveur des principaux moteurs et obstacles du marché.

Le rapport sur le marché de l’huile d’argan établit la clarté dans l’identification de la normalisation technologique ainsi que des réglementations

cadre, en plus d’évaluer de manière significative divers modèles de déploiement en plus d’évaluer de nombreux cas d’utilisation

Le rapport sur le marché de l’huile d’argan est également un riche référentiel d’informations cruciales sur l’ensemble de l’industrie, mettant en évidence des détails sur les nouveaux investissements ainsi que sur les parties prenantes, les contributeurs pertinents et les acteurs du marché.

Une étude analytique du marché et des repères prévisionnels tout au long de la durée prévisionnelle, résumant les détails sur les développements historiques, les événements simultanés et la probabilité de croissance future.

