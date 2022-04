Tendances du marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie 2021-2028 : nombre croissant de fusions et de collaborations entre les grandes entreprises

New York, 22 novembre 2021 –Le marché mondial de l’assurance pour animaux devrait atteindre 14,52 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus robuste de 16 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Reports and Data. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché mondial sont l’augmentation du revenu par habitant dans les pays en développement, l’augmentation des coûts des visites chez le vétérinaire et les risques élevés d’accidents et d’urgences chez les animaux de compagnie.

Les chats et les chiens sont les animaux de compagnie les plus courants dans diverses maisons, en particulier dans les pays développés du monde entier. La recherche montre que la présence d’animaux de compagnie réduit le stress, les niveaux d’anxiété, la dépression et améliore l’humeur générale. Cependant, ces animaux de compagnie peuvent être sujets à diverses maladies de la peau, aux otites, aux infections des voies respiratoires supérieures et au diabète. La prévalence croissante de diverses maladies, les coûts de traitement, les visites vétérinaires régulières augmentent les dépenses médicales globales. Pour alléger le fardeau et les dépenses personnelles, plusieurs entreprises et agences proposent des régimes et des polices d’assurance pour animaux de compagnie. L’assurance pour animaux de compagnie est une police de soins de santé qui rembourse certains frais médicaux et est utile lors d’accidents et de maladies d’animaux. Des facteurs tels que l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, la tendance croissante à posséder un animal de compagnie et la sensibilisation accrue à la santé des animaux de compagnie devraient stimuler la croissance du marché à l’avenir.

Cependant, la couverture des dépenses de base et les coûts élevés de certains régimes d’assurance pour animaux de compagnie, le manque de sensibilisation aux polices d’assurance maladie pour animaux de compagnie, en particulier dans certaines économies en développement et sous-développées, et les difficultés liées aux demandes de remboursement dues à l’indisponibilité de codes de santé normalisés pour animaux de compagnie sont quelques-unes des principales facteurs qui pourraient entraver la croissance des revenus du marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

Petplan Pet Insurance, Trupanion, Inc., Nationwide Mutual Insurance Company, Hartville Group Inc., Figo pet Insurance LLC, Anicom Group, Pethealth Inc., Oneplan, PetFirst Healthcare LLC, Armor Insurance, Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada, Inc., Embrace Pet Insurance Agency, LLC, Direct Line Insurance Group plc, Petsecure, Healthy Paws Pet Insurance, LLC. et The Oriental Insurance Company Ltd.

Le rapport sur le marché mondial de l’assurance pour animaux de compagnie traite en approfondir les tendances actuelles et émergentes de l’industrie et discuter en détail des avancées dans le secteur technologique et des produits. Le rapport parle des technologies actuelles, émergentes et perturbatrices dans le secteur de la santé qui ont un impact sur la croissance du marché. Les améliorations de la qualité des services, l’automatisation, l’accent accru sur les approches centrées sur le patient et l’adoption rapide de la télésanté, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19, ont accéléré la croissance du marché.

L’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les appareils portables est devenue un outil important dans le secteur de la santé. La livraison de médicaments à domicile, la modernisation des installations médicales et l’augmentation des investissements dans la technologie sont quelques tendances émergentes clés et devraient continuer à prévaloir à l’avenir. Les entreprises clés investissent activement dans les technologies de pointe et forment des alliances stratégiques telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations, des partenariats, des accords de licence et des accords d’entreprise pour acquérir une assise solide sur le marché.

Le rapport segmente davantage le marché de l’assurance pour animaux de compagnie en fonction des différents types de produits proposés par le marché, du spectre d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions et des technologies, entre autres. L’analyse régionale du marché de l’assurance pour animaux de compagnie fournit un aperçu détaillé des régions clés où le marché a acquis une assise solide. Il étudie également les modèles d’import/export, de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande, les tendances, les demandes et la présence des principaux acteurs dans les régions.

Perspectives des produits (revenus, milliards USD, 2018-2028)

Accidents et maladies

Accident uniquement

Autres

Perspectives sur les types d’animaux (revenus, milliards USD, 2018-2028)

Chiens

Chats

Chevaux

Animaux exotiques

Autres

Perspectives des canaux de vente (revenus, milliards USD, 2018-2028)

Agency

Broker

Bancassurance

Direct Writing

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada Unis Mexique

Europe Allemagne Italie Uni Reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE MEA



de la

Restela période de prévision, en raison des risques croissants d’accidents et d’urgences chez les animaux de compagnie, des coûts élevés requis pour le traitement et l’hospitalisation, et de la disponibilité d’une assurance maladie pour animaux de compagnie pour les accidents à faible coût. Ces polices couvrent les blessures et les complications résultant d’accidents ainsi que le coût des examens IRM et des opérations jusqu’à une certaine limite.

Sur la base du type d’animal, le segment des chiens devrait représenter la plus grande part des revenus entre 2021 et 2028 en raison de la forte adoption des chiens à travers le monde, de la sensibilisation accrue à l’importance de la santé des animaux de compagnie, de l’incidence croissante de diverses maladies et infections chez les chiens et de la forte frais de traitement.

Parmi les canaux de vente, le segment des agences devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population d’animaux de compagnie dans le monde, de l’augmentation des frais de services vétérinaires et de l’augmentation du nombre d’agences d’assurance pour animaux de compagnie proposant divers plans d’assurance à des prix raisonnables compte tenu de l’âge. et les espèces de l’animal de compagnie.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus entre 2021 et 2028 en raison de l’augmentation de la population d’animaux de compagnie, de la présence d’acteurs de premier plan sur le marché et d’un revenu disponible élevé. D’autres facteurs tels que la prévalence croissante de diverses maladies chez les animaux de compagnie, la hausse des coûts des soins vétérinaires, la sensibilisation accrue à la santé et à l’assurance des animaux de compagnie devraient stimuler la croissance des revenus du marché en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de revenus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population d’animaux de compagnie, de la sensibilisation accrue à la santé animale, de la prévalence élevée d’infections et de maladies chez les animaux de compagnie et de l’adoption croissante des services d’assurance pour animaux de compagnie. En outre, d’autres facteurs tels que l’augmentation du revenu disponible, le coût élevé des services vétérinaires, le nombre croissant d’agences d’assurance sont des facteurs qui devraient alimenter la croissance des revenus du marché en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

